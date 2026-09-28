Honor complète sa nouvelle génération de smartphones haut de gamme avec le Magic 9, présenté en Chine aux côtés des modèles plus ambitieux de la série, comme le Magic 9 Pro Max. Malgré son écran compact de 6,37 pouces, le smartphone conserve une configuration photo particulièrement musclée avec deux capteurs de 200 mégapixels, développés dans le cadre de la collaboration entre Honor et Arri.

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Le Magic 9 ajoute à cela une batterie de 8 000 mAh, le Snapdragon 8 Elite Gen 5, un écran OLED 120 Hz et surtout MagicOS 11, qui introduit une nouvelle génération de fonctions d’intelligence artificielle autour de l’assistant YOYO. Le smartphone démarre à 4 999 yuans en Chine.

Un flagship compact avec un écran OLED de 6,37 pouces

Le Magic 9 adopte un écran OLED plat de 6,37 pouces, avec une définition 1,5K et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. La dalle utilise la technologie LTPS et affiche des bordures pouvant descendre à seulement 0,95 mm. Honor annonce jusqu’à 10 000 nits en luminosité maximale locale et 2 000 nits en luminosité globale. L’écran peut également descendre à 1 nit afin de limiter l’intensité lumineuse dans les environnements sombres.

Le constructeur met particulièrement l’accent sur le confort visuel avec sa technologie Oasis Eye Care. Celle-ci combine notamment une gradation PWM jusqu’à 3 840 Hz, une réduction matérielle de la lumière bleue, un système de défocalisation assisté par IA et différents modes destinés à adapter l’affichage aux conditions d’utilisation.

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Honor affirme que le Magic 9 est le premier smartphone à obtenir la certification TÜV Rheinland Global Eye Care 6.0.

Deux appareils photo de 200 mégapixels

La photographie constitue le principal argument du Magic 9. Le smartphone embarque un capteur principal de 200 mégapixels au format 1/1,4 pouce, avec une ouverture f/1,9 et une stabilisation annoncée à 7,5 degrés selon le standard CIPA. Le téléobjectif adopte lui aussi un capteur de 200 mégapixels, cette fois au format 1/1,56 pouce, avec une ouverture f/2,6 et une focale équivalente de 85 mm. Il propose un zoom optique équivalent à 3,5× et peut monter jusqu’à 120× en zoom numérique.

L’ensemble est complété par un ultra grand-angle de 50 mégapixels f/2.0. À l’avant, Honor installe une caméra de 55 mégapixels f/2.0 reposant sur un capteur carré de 1/2,74 pouce.

Ce format particulier permet de passer entre plusieurs cadrages, notamment 1 : 1, 16 : 9 et 9 h 16, sans les mêmes contraintes qu’un capteur frontal rectangulaire classique. Une approche intéressante pour les appels vidéo et la création de contenu.

La puce H1 complète le Snapdragon

Honor ne laisse pas toute la charge du traitement photo au processeur principal. Le Magic 9 intègre une puce d’imagerie H1 gravée en 6 nm, conçue notamment pour prendre en charge certains traitements dans le domaine RAW. La marque annonce notamment une réduction du bruit vidéo sans perte directement dans le domaine RAW et affirme que la puce peut améliorer le rapport signal/bruit de 8 dB dans certaines conditions. L’objectif est de préserver davantage de détails lorsque la luminosité devient difficile.

Cette architecture rejoint la stratégie adoptée par Honor sur les autres Magic 9 : les capteurs produisent davantage de données et une partie du traitement est confiée à des composants spécialisés afin de limiter la charge du SoC principal.

Arri apporte ses outils cinéma au Magic 9

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La collaboration avec Arri dépasse donc largement l’esthétique du bloc photo. Le Magic 9 prend en charge un pipeline vidéo Arri LogC3, permettant de conserver davantage de latitude pour l’étalonnage lors de la postproduction. Honor intègre également 87 Arri Looks officiels, qui permettent d’appliquer directement différents rendus cinématographiques aux vidéos. Pour les utilisateurs avancés, cette combinaison avec LogC3 offre surtout davantage de contrôle sur la chaîne de production.

Le smartphone introduit également Arri Movie Live, un mode utilisant un format panoramique 2,39 : 1 inspiré du cinéma. La fonction peut continuer à enregistrer pendant trois secondes après le déclenchement, afin de conserver davantage de mouvement autour de l’instant capturé, et fonctionne également en 4K.

Honor propose enfin des portraits avec zoom-flash 200 MP, combinant le téléobjectif haute résolution avec des effets de flash pour contrôler davantage l’éclairage du sujet.

Un téléconvertisseur pour atteindre 200 mm

Pour les utilisateurs souhaitant aller plus loin dans le zoom, Honor commercialise séparément le G200, un téléconvertisseur de 88 grammes mesurant 81 mm de long. Associé au téléobjectif équivalent 85 mm du Magic 9, l’accessoire permettrait d’obtenir une focale équivalente à 200 mm. Le smartphone peut ainsi se rapprocher d’une configuration photographique plus traditionnelle, avec un accessoire venant compléter les objectifs intégrés.

Cette approche illustre la volonté de Honor de transformer progressivement ses smartphones haut de gamme en plateformes photographiques plutôt qu’en simples appareils photo intégrés à un téléphone.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 et batterie de 8 000 mAh

Le Magic 9 utilise le Snapdragon 8 Elite Gen 5, et non le Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 réservé aux modèles les plus haut de gamme de la série. Le SoC est associé à de la mémoire LPDDR5X et du stockage UFS 4.1. Honor met également en avant la stabilité des performances dans ses propres scénarios de test, en évoquant notamment l’absence de ralentissements, de chutes de fréquence d’images ou de pertes de connexion. Ces résultats restent naturellement dépendants des conditions de test et devront être vérifiés indépendamment.

La batterie constitue l’autre élément important de la fiche technique. Le Magic 9 embarque une capacité de 8 000 mAh, basée sur la technologie Qinghai Lake et une composition revendiquant 25 % de silicium. La recharge atteint 80 W en filaire et 50 W sans fil. Honor affirme également que son système de recharge sans fil peut fonctionner avec plus de 300 modèles de véhicules compatibles lorsqu’il est associé au matériel nécessaire.

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MagicOS 11 transforme YOYO en assistant plus actif

Le Magic 9 est l’un des premiers smartphones à fonctionner sous MagicOS 11, basé sur Android 17. Honor place cette nouvelle version sous le signe de l’IA, avec une évolution importante de son assistant YOYO. Une nouvelle touche physique dédiée à l’IA permet notamment d’accéder rapidement à certaines fonctions. Plusieurs actions peuvent être associées à différents types de pression, tandis que YOYO peut effectuer des tâches comme la création de montages à partir de vidéos, le découpage de séquences ou la transformation de contenus vidéo en formats Live.

Honor introduit également YOYO Task et YOYO Proactive Service, deux fonctions destinées à automatiser certaines tâches et à afficher des rappels contextuels. Le système peut notamment rappeler de récupérer une commande ou un colis, organiser certaines informations quotidiennes et faire remonter des éléments jugés pertinents.

D’autres outils sont intégrés à MagicOS 11, notamment AI Call Assistant, AI Calendar, AI Recorder, AI Notes et AI File Management. Honor développe également des fonctions de continuité avec les appareils Apple via l’application Honor Connect, notamment pour les notifications d’appels et la synchronisation des photos dans le cloud.

Une connectivité renforcée et une protection IP69K

Le Magic 9 embarque la troisième génération de la puce C3 RF, associée à une architecture radio à sept cœurs et à une sélection de réseau assistée par IA. Honor affirme que le système peut gérer 356 combinaisons de bandes de fréquences et optimiser la connexion dans 38 scénarios différents. Le smartphone prend en charge le Wi-Fi 7, le Bluetooth 6.0, le NFC et l’infrarouge. Il dispose également d’un capteur d’empreintes ultrasonique 3D, d’un bouton dédié à l’appareil photo, de haut-parleurs stéréo et de trois microphones.

Le port USB reste en revanche limité à l’USB 2.0, un choix qui contraste avec le positionnement haut de gamme du reste de la fiche technique.

Côté résistance, le Magic 9 bénéficie des certifications IP68, IP69 et IP69K dans des conditions de laboratoire contrôlées. Honor rappelle toutefois que ces certifications ne rendent pas le smartphone définitivement étanche et que les dommages liés aux liquides ne sont pas nécessairement couverts par la garantie.

Jusqu’à 1 To de stockage

Le Magic 9 est proposé en quatre configurations en Chine :

12 Go + 256 Go : 4 999 yuans

12 Go + 512 Go : 5 499 yuans

16 Go + 512 Go : 5 999 yuans

16 Go + 1 To : 6 999 yuans

Honor propose quatre coloris : Popcorn Yellow, Opening White, Curtain Black et Olive Green. Avec son format relativement compact, son double 200 mégapixels et sa batterie de 8 000 mAh, le Magic 9 occupe une position particulière dans la nouvelle gamme. Il reprend plusieurs technologies des modèles supérieurs tout en conservant un écran plus petit et le Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Reste désormais à connaître les plans de Honor pour les marchés internationaux. Le lancement chinois est confirmé, mais les tarifs et la disponibilité hors de Chine devront être communiqués séparément.