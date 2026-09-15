Honor précise progressivement les contours de sa prochaine génération de smartphones haut de gamme. À deux semaines de leur présentation officielle, le constructeur a confirmé les couleurs et configurations de mémoire des Magic 9, Magic 9 Pro Max et Magic 9 Super Edition, tous attendus le 28 septembre en Chine.

Cette nouvelle gamme s’annonce particulièrement diversifiée. Honor préparerait un Magic 9 relativement compact, un Pro Max sans compromis avec deux capteurs photo de 200 mégapixels et une Super Edition beaucoup plus orientée performances et autonomie, dont la batterie pourrait atteindre l’impressionnante capacité de 11 000 mAh.

Honor Magic 9 Pro Max : jusqu’à 16 Go de RAM et 1 To de stockage

Le Honor Magic 9 Pro Max sera proposé en trois coloris : Moss Green, Silver et Shadow Black. Honor prévoit quatre configurations, avec 12 Go de RAM et 256 ou 512 Go de stockage, puis 16 Go de RAM associés à 512 Go ou 1 To.

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Pour le reste de la fiche technique, il faut encore s’appuyer sur les fuites. Le smartphone devrait recevoir un écran OLED de 6,8 pouces entouré de bordures particulièrement fines de seulement 0,98 mm. Honor utiliserait une nouvelle dalle baptisée « Black Diamond », conçue pour produire des noirs plus profonds tout en améliorant la luminosité.

Le Magic 9 Pro Max devrait surtout faire partie des premiers smartphones équipés du Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, la prochaine plateforme très haut de gamme de Qualcomm. Honor l’associerait à une batterie de 8 800 mAh, une capacité considérable pour un flagship traditionnel.

Le constructeur semble donc poursuivre la tendance observée chez plusieurs fabricants chinois : exploiter les progrès des batteries à forte densité énergétique pour dépasser largement les capacités auxquelles Samsung, Apple et Google nous ont habitués sur leurs modèles premium.

Deux capteurs de 200 mégapixels et une collaboration avec ARRI

La photographie devrait constituer l’autre grande priorité du Magic 9 Pro Max. Les premières informations évoquent deux capteurs de 200 mégapixels, associés au partenariat entre Honor et ARRI. L’objectif serait notamment de renforcer la stabilisation, la restitution des couleurs et les outils vidéo professionnels, plutôt que de se limiter à une course à la définition.

Honor aurait également retenu une caméra frontale carrée de 55 mégapixels. Ce choix de format pourrait offrir davantage de liberté pour capturer des images horizontales ou verticales à partir du même capteur, sans dépendre entièrement de l’orientation physique du smartphone.

La biométrie devrait elle aussi être particulièrement complète, avec la combinaison d’une reconnaissance faciale 3D et d’un lecteur d’empreintes ultrasonique sous l’écran. Enfin, un châssis métallique monobloc est évoqué. Si ces informations se confirment, Honor chercherait clairement à positionner le Pro Max comme son modèle technologique de référence, capable de rivaliser directement avec les flagships Ultra du marché.

Honor Magic 9 : un flagship compact avec une batterie de 8 000 mAh

Le Honor Magic 9 adoptera une philosophie assez différente. Honor proposera quatre couleurs : Yellow Rice, Olive Green, Morning White et Curtain Black. Les configurations seront identiques à celles du Pro Max, avec 12/256 Go, 12/512 Go, 16/512 Go et 16 Go/1 To.

Le smartphone devrait se distinguer par son écran de seulement 6,37 pouces, avec une définition 1,5K et des bordures encore plus fines que celles du Pro Max. Dans un marché où les flagships dépassent régulièrement 6,7 pouces, ce format relativement compact pourrait devenir un argument important. Honor ne sacrifierait pourtant pas l’autonomie. Les fuites évoquent une batterie de 8 000 mAh, une capacité particulièrement élevée pour un appareil de cette taille.

Le compromis se situerait plutôt au niveau du processeur puisque le Magic 9 utiliserait le Snapdragon 8 Elite Gen 5, génération actuellement disponible, au lieu du futur Gen 6 Pro attendu sur le Pro Max. Cette différence permettrait à Honor de mieux segmenter sa gamme tout en maintenant un niveau de performances largement suffisant pour un smartphone haut de gamme.

Presque aucun compromis sur la photographie

Le modèle compact pourrait également conserver une configuration photo particulièrement ambitieuse. Les informations disponibles évoquent un capteur principal de 200 mégapixels, accompagné d’un ultra grand-angle de 50 mégapixels et surtout d’un téléobjectif périscopique de 200 mégapixels au format 1/1,56 pouce. Une telle configuration serait inhabituelle sur un smartphone relativement compact, catégorie où les constructeurs réduisent régulièrement la taille du téléobjectif pour gagner de la place.

Honor semble donc vouloir éviter que le Magic 9 soit perçu comme une simple déclinaison inférieure du Pro Max. La différence porterait davantage sur la taille, le processeur et certaines technologies premium que sur les fonctions essentielles.

Le smartphone devrait également intégrer un lecteur d’empreintes ultrasonique sous l’écran et adopter une coque monobloc en verre façonné à froid.

Magic 9 Super Edition : une batterie de 11 000 mAh et un écran 165 Hz

Le troisième modèle est probablement le plus atypique. Le Honor Magic 9 Super Edition reprendra les coloris Yellow Rice, Olive Green, Morning White et Curtain Black. Il sera proposé en 12/256 Go, 12/512 Go et 16/512 Go, sans version 1 To annoncée pour l’instant.

Les fuites décrivent un smartphone davantage tourné vers les performances et l’endurance. Son écran de 6,8 pouces pourrait atteindre 165 Hz, tandis que le Snapdragon 8 Elite Gen 5 serait associé à un système de refroidissement actif. Mais, son véritable argument serait sa batterie de 11 000 mAh. Une telle capacité rapprocherait davantage le téléphone de certains appareils spécialisés dans le gaming ou l’endurance que d’un flagship Android conventionnel. L’utilisation supposée d’une coque en fibre de verre pourrait justement permettre à Honor de contenir le poids malgré cette énorme batterie.

La partie photo serait en revanche plus raisonnable, avec un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 12 mégapixels et un téléobjectif de 50 mégapixels. Tout indique donc que la Super Edition privilégiera les performances soutenues et l’autonomie plutôt que la photographie haut de gamme.

Honor construit trois visions très différentes du flagship

Cette segmentation est probablement l’élément le plus intéressant de la série Magic 9. Plutôt que de décliner essentiellement le même smartphone dans plusieurs tailles, Honor semble préparer trois produits avec des priorités clairement distinctes. Le Magic 9 miserait sur un format compact sans renoncer à une grosse batterie ni à un système photo ambitieux. Le Pro Max concentrerait les technologies les plus avancées de la marque, tandis que la Super Edition chercherait l’endurance et les performances prolongées.

Il faudra évidemment attendre le 28 septembre pour connaître les caractéristiques définitives, les prix et les éventuels détails encore absents. Pour l’instant, seules les couleurs et configurations de mémoire sont officiellement établies, tandis qu’une grande partie des spécifications techniques provient encore de fuites.

Mais une tendance apparaît déjà clairement : Honor ne veut plus seulement concurrencer les autres flagships sur la puissance ou la photographie. Avec des batteries annoncées entre 8 000 et 11 000 mAh et des formats allant du compact au modèle orienté performances, la marque cherche à redéfinir ce que peut être une gamme premium.

Si les fuites se confirment, la série Magic 9 ne proposera donc pas simplement trois niveaux de prix : elle donnera le choix entre trois philosophies du smartphone haut de gamme, avec le compact, le photophone sans compromis et la machine d’endurance.