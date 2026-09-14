À quelques jours de leur présentation officielle, les Honor Magic 9 et Magic 9 Pro Max se dévoilent presque entièrement. Le leaker Digital Chat Station a publié ce qui ressemble à une fiche technique quasi définitive des deux modèles, avec une photographie très ambitieuse, des batteries massives et une nette différence de puissance entre le modèle compact et le Pro Max.

Honor officialisera sa nouvelle gamme le 28 septembre à Pékin, lors du Magic Grand Ceremony. L’événement doit également mettre en avant le partenariat récemment annoncé avec ARRI, qui pourrait devenir l’un des piliers de la stratégie photo de la marque.

Honor Magic 9 : un flagship compact de 6,37 pouces

Le Honor Magic 9 standard adopterait un écran LTPS de 6,37 pouces affichant 2 664 × 1 236 pixels, avec un rafraîchissement à 120 Hz. Ce format relativement compact devrait permettre à Honor de proposer une alternative aux très grands flagships qui dominent aujourd’hui le marché. La face avant accueillerait une caméra selfie carrée de 55 mégapixels ouvrant à f/2,0, une première sur Android selon Honor. Ce format de capteur pourrait offrir davantage de souplesse pour les prises de vue horizontales et verticales sans dépendre entièrement de l’orientation du téléphone.

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Le smartphone conserverait également les certifications IP68, IP69 et IP69K, ainsi qu’un design aux coins arrondis et aux bordures très fines. Honor maintiendrait en parallèle deux boutons dédiés : l’un pour les fonctions IA et l’autre pour le déclenchement photo.

Cette séparation montre que la marque veut donner davantage de poids à deux usages précis, l’intelligence artificielle et la photographie, plutôt que de les noyer dans des raccourcis logiciels.

Deux capteurs de 200 mégapixels à l’arrière

Le principal changement visuel se trouverait au dos. Honor abandonnerait le grand module circulaire utilisé sur le Magic 8 Pro au profit d’un bloc photo horizontal de grande taille. Cette nouvelle architecture accueillerait un capteur principal de 200 mégapixels au format 1/1,4 pouce avec une ouverture f/1,9, accompagné d’un ultra grand-angle de 50 mégapixels à f/2,0.

Le troisième module serait particulièrement ambitieux : un téléobjectif périscopique de 200 mégapixels utilisant un capteur de 1/1,56 pouce, avec zoom optique 3,5x et ouverture f/2,6. Sur le papier, Honor chercherait donc à éviter le schéma classique où seul le capteur principal bénéficie d’une définition très élevée. En donnant également 200 mégapixels au téléobjectif, la marque pourrait gagner en détail, en recadrage et en flexibilité sur les focales intermédiaires.

La question sera surtout de savoir comment ARRI interviendra dans cette chaîne d’imagerie. Le partenariat pourrait concerner la couleur, la vidéo, les profils d’image ou encore la stabilisation, mais Honor devra encore détailler précisément la répartition des rôles.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 et batterie de 8 000 mAh

Le Magic 9 ne passerait pas au nouveau processeur Qualcomm. Il conserverait le Snapdragon 8 Elite Gen 5, déjà présent sur le Magic 8 Pro. Le choix peut sembler conservateur, mais il permettrait à Honor de concentrer les évolutions sur d’autres éléments sans faire exploser le coût du modèle standard.

La batterie progresserait en revanche nettement avec une capacité de 8 000 mAh, associée à une recharge filaire de 80 W et une recharge sans fil de 50 W. Pour un appareil de 6,37 pouces, cette capacité serait particulièrement impressionnante. Elle montre à quel point les batteries à haute densité ont modifié les équilibres du marché chinois : des formats auparavant réservés aux grands smartphones peuvent désormais accueillir des cellules de plus en plus importantes.

Honor ajouterait enfin un lecteur d’empreintes ultrasonique 3D sous l’écran, renforçant encore le positionnement premium du modèle.

Magic 9 Pro Max : 6,8 pouces, 8 800 mAh et Snapdragon 8 Elite Gen 6

Le Magic 9 Pro Max passera à un écran LTPO de 6,8 pouces affichant 2 868 × 1 320 pixels, toujours à 120 Hz. Il reprendra la même caméra frontale carrée de 55 mégapixels ainsi que le duo de boutons dédiés à l’IA et à la photographie. La photographie arrière sera toutefois encore plus ambitieuse. Le capteur principal resterait à 200 mégapixels, mais passerait à un format plus large de 1/1,28 pouce avec une ouverture f/1,57. Il serait accompagné d’un ultra grand-angle de 50 mégapixels et d’un téléobjectif périscopique de 200 mégapixels exploitant cette fois un capteur encore plus imposant de 1/1,4 pouce.

Cette différence pourrait devenir importante en basse lumière et sur les longues focales, où la taille du capteur joue un rôle central dans la récupération de détails et la dynamique. Le Pro Max serait également l’un des premiers smartphones à intégrer le Snapdragon 8 Elite Gen 6, la prochaine plateforme phare de Qualcomm attendue en 2 nm.

Le Pro Max ajoute recharge 100 W et reconnaissance faciale 3D

Honor renforcerait aussi l’autonomie de son modèle le plus ambitieux. Le Magic 9 Pro Max disposerait d’une batterie de 8 800 mAh, avec recharge filaire de 100 W et recharge sans fil de 80 W. La biométrie serait plus complète que sur le modèle standard. En plus du lecteur d’empreintes ultrasonique, Honor intégrerait une véritable reconnaissance faciale 3D, une fonction devenue relativement rare sur Android.

Deux haut-parleurs 1216 assureraient également la restitution stéréo, ce qui confirme que le Pro Max cherche à concentrer le maximum de technologies sans trop de concessions.

La différence de philosophie entre les deux modèles devient donc assez claire. Le Magic 9 veut rester compact tout en offrant une batterie énorme et une photographie de très haut niveau, tandis que le Pro Max mise sur le nouveau silicium Qualcomm, une meilleure biométrie et des composants photo encore plus grands.

Honor veut éviter le compromis entre compacité et ambition

C’est probablement le point le plus intéressant de cette génération. Pendant longtemps, les smartphones compacts impliquaient des concessions importantes sur la batterie, le téléobjectif ou les performances. Le Magic 9 semble chercher à casser cette logique en combinant un écran de 6,37 pouces, une batterie de 8 000 mAh et deux capteurs de 200 mégapixels.

Le Pro Max, lui, joue une autre carte : celle de la démonstration technologique, avec une puce 2 nm, 8 800 mAh, une recharge plus rapide et une biométrie complète.

Honor prépare également un Magic 9 Super Edition, ce qui donnera à la gamme une troisième orientation davantage axée sur l’endurance et les performances soutenues.

Si ces spécifications sont confirmées le 28 septembre, la série Magic 9 ne se contentera pas d’aligner les gros chiffres. Honor cherchera surtout à montrer qu’un flagship compact peut désormais offrir presque autant qu’un Pro Max, tandis que le modèle supérieur repoussera encore plus loin la logique du smartphone sans compromis.