À quelques heures de la présentation officielle de la série Magic 9 en Chine, Honor laisse déjà entrevoir les performances de son modèle le plus haut de gamme. Le Honor Magic 9 Pro Max vient en effet d’apparaître dans la base de données d’AnTuTu V12, avec un score de 5 524 187 points. Une première indication intéressante alors que le smartphone doit inaugurer l’une des configurations les plus ambitieuses de la marque.

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Le modèle testé embarque le nouveau Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, accompagné de 16 Go de RAM LPDDR5X et de 1 To de stockage UFS 4.1. Le benchmark révèle également une fréquence maximale de 5,07 GHz pour les deux cœurs Oryon Prime. Plusieurs caractéristiques du Magic 9 Pro Max restent toutefois à confirmer par Honor lors de son lancement.

Le Honor Magic 9 Pro Max dépasse les 5,5 millions de points

La fiche publiée dans AnTuTu V12 identifie le smartphone sous le numéro de modèle WKL-AN80 et confirme une configuration particulièrement haut de gamme. Le Magic 9 Pro Max testé dispose de 16 Go de mémoire vive LPDDR5X et de 1 To de stockage UFS 4.1, tandis que le système d’exploitation est identifié comme Android 17.

Le score global atteint précisément 5 524 187 points. Dans le détail, le CPU obtient 1 452 764 points et le GPU 2 081 549 points, tandis que les tests mémoire et UX atteignent respectivement 736 389 et 1 253 485 points.

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Ce résultat permet au Honor de prendre l’avantage sur le OnePlus 16, qui avait obtenu 5 384 433 points dans AnTuTu V12 avec une configuration comparable de 16 Go de RAM et 1 To de stockage. L’écart reste toutefois relativement limité et doit être interprété avec prudence : les scores AnTuTu peuvent varier selon la température, les réglages de puissance, le logiciel et les conditions de test.

Un Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 à plus de 5 GHz

Le composant le plus intéressant de cette fiche reste le processeur. Le Magic 9 Pro Max utilise le Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, le nouveau SoC haut de gamme de Qualcomm qui inaugure une fréquence pouvant dépasser les 5 GHz sur smartphone.

Dans la configuration détectée par AnTuTu, les deux cœurs Oryon Prime atteignent 5,07 GHz. Trois cœurs Performance fonctionnent jusqu’à 4,03 GHz, tandis que les trois autres atteignent 3,74 GHz. Cette répartition montre que Qualcomm ne cherche pas uniquement à augmenter la fréquence maximale, mais à proposer plusieurs niveaux de puissance au sein de la même architecture.

Le Magic 9 Pro Max pourrait donc devenir l’un des premiers smartphones permettant de mesurer concrètement ce que cette nouvelle génération de Snapdragon apporte dans un appareil commercial. Reste à voir si le système de refroidissement et les réglages de Honor permettront de maintenir ces performances dans la durée, notamment lors des tâches les plus lourdes.

16 Go de RAM et 1 To de stockage

La configuration utilisée pour ce benchmark laisse peu de doute sur le positionnement du Magic 9 Pro Max. Avec 16 Go de LPDDR5X et 1 To d’UFS 4.1, Honor vise clairement le segment des smartphones premium les plus complets. Cette quantité de mémoire sera également intéressante pour les fonctions d’intelligence artificielle embarquées du Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Qualcomm annonce notamment la possibilité d’exécuter localement des modèles d’IA particulièrement volumineux, ce qui devrait progressivement devenir un argument important des smartphones haut de gamme.

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Le benchmark indique par ailleurs Android 17. Il faudra toutefois attendre la présentation officielle pour savoir si cette version sera bien celle proposée sur les modèles commerciaux et connaître les différentes configurations mémoire disponibles.

Un écran LTPO OLED de 6,8 pouces attendu

Les informations publiées avant le lancement évoquent un écran LTPO OLED de 6,8 pouces, avec une définition de 1,5K et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. La technologie LTPO permet d’adapter dynamiquement la fréquence de rafraîchissement afin de limiter la consommation lorsque l’affichage ne nécessite pas une fréquence élevée.

Cette dalle placerait le Magic 9 Pro Max dans la continuité des grands smartphones premium actuels, avec un compromis entre définition, fluidité et autonomie. Honor doit néanmoins encore confirmer officiellement ces caractéristiques.

Deux capteurs de 200 mégapixels

La photographie pourrait constituer l’autre grande force du Magic 9 Pro Max. Selon les informations disponibles avant son lancement, le smartphone intégrerait un capteur principal de 200 mégapixels avec un capteur de 1/1,28 pouce, accompagné d’un ultra grand-angle de 50 mégapixels. Le téléobjectif périscopique utiliserait lui aussi un capteur de 200 mégapixels, avec un zoom optique de 3,5x. À l’avant, Honor préparerait une caméra de 55 mégapixels au format carré.

Sur le papier, cette configuration est particulièrement ambitieuse. Le nombre de mégapixels ne permettra toutefois pas, à lui seul, de déterminer la qualité des photos. Le traitement logiciel, les optiques et la gestion de la lumière auront évidemment un rôle déterminant.

Une batterie de 8 800 mAh et une recharge rapide

Honor pourrait également miser sur l’autonomie avec une batterie annoncée à 8 800 mAh. La recharge filaire atteindrait 100 W, tandis que la recharge sans fil pourrait monter jusqu’à 80 W. Une capacité aussi importante serait particulièrement intéressante avec un écran de 6,8 pouces et un Snapdragon haut de gamme. Elle pourrait permettre à Honor de privilégier une autonomie importante sans sacrifier les performances.

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Il faudra néanmoins attendre les premiers tests indépendants pour savoir ce que cette batterie permet réellement dans des conditions normales d’utilisation.

ARRI, biométrie 3D et protection renforcée

Le Magic 9 Pro Max devrait également intégrer plusieurs fonctions destinées à renforcer son positionnement premium. Les informations disponibles évoquent notamment une technologie d’imagerie développée avec ARRI, ainsi qu’un système de reconnaissance faciale 3D et un lecteur d’empreintes digitales ultrasonique 3D.

Le smartphone pourrait par ailleurs bénéficier des certifications IP68, IP69 et IP69K, ce qui constituerait une protection particulièrement poussée contre l’eau, la poussière et différentes conditions d’utilisation difficiles.

Ces éléments restent toutefois à confirmer officiellement par Honor.

Un premier aperçu prometteur avant le lancement

Le lancement de la série Honor Magic 9 est prévu aujourd’hui en Chine. Le benchmark publié avant l’événement permet donc déjà d’avoir une première idée du niveau de performances du modèle le plus ambitieux de la gamme.

Avec 5,52 millions de points sur AnTuTu, le Magic 9 Pro Max se positionne légèrement devant le OnePlus 16 dans les premiers résultats disponibles. Mais le véritable intérêt de cette génération sera de vérifier si le Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 conserve ses performances dans un smartphone commercial, notamment lorsque la température augmente et que les limites de consommation entrent en jeu.

Le reste de la fiche technique est tout aussi prometteur, avec un écran LTPO OLED de 6,8 pouces, deux capteurs photo de 200 mégapixels et une batterie de 8 800 mAh. Honor devra maintenant confirmer ces caractéristiques et surtout démontrer que cette impressionnante fiche technique se traduit par une expérience réellement cohérente.