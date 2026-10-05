Après son lancement en Chine, la série Honor Magic 9 s’apprête à franchir les frontières. Honor vient de donner un premier indice concernant son arrivée sur le marché européen, avec une fenêtre de lancement désormais affichée sur ses sites britannique et français.

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La marque confirme ainsi une arrivée en janvier 2027, même si la date précise et les tarifs européens restent encore inconnus.

Honor Magic 9 : lancement européen prévu en janvier

Les sites officiels de Honor au Royaume-Uni et en France affichent désormais la série Magic 9 avec une disponibilité prévue en janvier 2027. La marque ne précise toutefois pas encore le jour exact du lancement ni les prix qui seront pratiqués en Europe.

Honor met actuellement en avant le Magic 9 Pro Max sur son site britannique. Le constructeur présente toutefois cette annonce comme celle de la série Magic 9 dans son ensemble, ce qui laisse penser que plusieurs modèles pourraient finalement être commercialisés en Europe.

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En Chine, la gamme comprend trois smartphones : Magic 9, Magic 9 Super et Magic 9 Pro Max. Pour l’Europe, Honor n’a pour l’instant officiellement mis en avant que le Pro Max, mais le positionnement autour de la série laisse espérer l’arrivée d’au moins un autre modèle, probablement le Magic 9 standard.

Le Magic 9 Pro Max est annoncé dans trois coloris : Shadow Black, Moss Green et Glacier Silver.

Jusqu’à 512 Go de stockage pour le Pro Max

Honor a également confirmé une configuration européenne de 12 Go de RAM, associée à 256 ou 512 Go de stockage pour le Magic 9 Pro Max. Cependant, les tarifs restent un mystère. Les utilisateurs français peuvent déjà s’inscrire pour recevoir des informations sur la commercialisation de la série, mais Honor n’a pas encore communiqué les prix européens.

Cette absence de tarif est importante pour une gamme qui devra se positionner face aux smartphones haut de gamme de Samsung, Apple et des autres constructeurs chinois déjà présents en Europe.

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Honor et Samsung pourraient se retrouver face à face

Le calendrier choisi par Honor pourrait rendre le début de l’année 2027 particulièrement animé. Samsung est en effet attendu sur la même période avec sa prochaine génération de Galaxy S27, dont la présentation est généralement évoquée autour de janvier ou février.

Les deux constructeurs pourraient donc attirer l’attention des consommateurs européens quasiment au même moment, chacun avec une nouvelle génération de smartphones haut de gamme.

Tout dépendra néanmoins de la stratégie européenne de Honor. Si la marque commercialise effectivement plusieurs modèles Magic 9, elle pourrait disposer d’une gamme particulièrement intéressante pour affronter Samsung dès le début de l’année.

Pour l’instant, il faudra encore patienter pour connaître la date exacte de lancement, les modèles retenus et surtout les prix européens. La fenêtre de janvier 2027 constitue néanmoins une première confirmation importante : le Magic 9 ne devrait pas rester cantonné au marché chinois.