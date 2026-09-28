Honor vient de compléter sa nouvelle famille Magic 9 avec un modèle pour le moins atypique. Le Magic 9 Super Edition se distingue immédiatement par une batterie de 11 000 mAh, la plus importante jamais intégrée à un smartphone de la gamme Magic, tout en conservant un format relativement contenu de 8,1 mm d’épaisseur.

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Positionné sous les Magic 9 et Magic 9 Pro Max, le Super Edition mise moins sur la débauche de technologies photo que sur un équilibre entre autonomie, écran et performances. Il démarre à 4 499 yuans en Chine, soit environ 590 euros, dans une configuration de 12 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Un écran OLED de 6,81 pouces à 120 Hz

Le Magic 9 Super Edition embarque un écran OLED plat de 6,81 pouces affichant 2 788 × 1 280 pixels. Il fonctionne à 120 Hz et prend en charge 1,07 milliard de couleurs ainsi que l’espace colorimétrique DCI-P3. Honor annonce une luminosité maximale globale de 2 000 nits, avec des pointes locales pouvant atteindre 10 000 nits. L’écran occupe 95,5 % de la façade, avec des bordures annoncées à seulement 1,03 mm.

La marque mise également sur le confort visuel avec une gradation PWM haute fréquence à 3 840 Hz et une luminosité minimale pouvant descendre à 1 nit. Ces technologies sont destinées à limiter la fatigue visuelle dans certaines conditions d’utilisation, notamment lorsque la luminosité est faible.

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Une batterie de 11 000 mAh qui change la donne

La véritable vedette du Magic 9 Super Edition reste évidemment sa batterie. Honor a intégré une capacité de 11 000 mAh, ce qui en fait le smartphone doté de la plus grosse batterie jamais proposé dans la série Magic. Le constructeur accompagne cette capacité d’une recharge filaire de 80 W et d’une recharge sans fil de 50 W. Honor ne cherche donc pas uniquement à augmenter l’autonomie : le téléphone conserve également des vitesses de recharge élevées pour un appareil doté d’une batterie aussi importante.

Cette capacité impressionnante est d’autant plus intéressante que le smartphone affiche une épaisseur de seulement 8,1 mm. Le poids atteint toutefois environ 227 grammes, conséquence assez logique d’une batterie de cette taille.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 et refroidissement renforcé

Contrairement au Magic 9 Pro Max, le Super Edition ne reçoit pas le Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Honor utilise ici le Snapdragon 8 Elite Gen 5, associé à de la mémoire LPDDR5X et à du stockage UFS 4.1.

Le constructeur compense cette plateforme légèrement moins récente par un système de refroidissement particulièrement travaillé. Le smartphone intègre notamment un ventilateur de type tunnel éolien, associé à un système de refroidissement directement intégré à la carte mère.

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Honor ajoute également sa puce C3 RF, destinée à améliorer les performances radio, ainsi que le Phantom Engine 3.0. L’objectif est de maintenir des performances stables tout en exploitant au maximum le potentiel de la batterie.

Un appareil photo de 200 mégapixels

Le Magic 9 Super Edition n’oublie pas la photographie. Son capteur principal est un Samsung S5KHP5 de 200 mégapixels, utilisant un capteur de 1/1,55 pouce, une ouverture f/1,9 et une stabilisation optique. Il est accompagné d’un téléobjectif Sony LYTIA 500 de 50 mégapixels, capable d’un zoom optique 3× et lui aussi stabilisé optiquement. Un ultra grand-angle de 12 mégapixels avec autofocus complète le système.

À l’avant, Honor installe une caméra de 50 mégapixels. Le smartphone peut par ailleurs enregistrer des vidéos jusqu’en 4K à 120 images par seconde, une capacité particulièrement élevée pour ce segment.

Une fiche technique complète

Le Magic 9 Super Edition fonctionne sous MagicOS 11 basé sur Android 17. Il prend en charge le Wi-Fi 7, le Bluetooth 6.0, le NFC, l’infrarouge pour contrôler des appareils domestiques et la double SIM. Honor intègre également un capteur d’empreintes optique, des haut-parleurs stéréo et une protection IP68, IP69 et IP69K. Une nouvelle touche physique dédiée à l’IA permet par ailleurs d’accéder rapidement à certaines fonctions intelligentes.

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Le smartphone mesure 161,78 × 76,72 × 8,1 mm. Avec ses 227 grammes, il reste relativement compact pour un appareil équipé d’une batterie de 11 000 mAh, même si son poids se fera nécessairement sentir davantage qu’avec un flagship traditionnel.

À partir de 4 499 yuans en Chine

Honor propose le Magic 9 Super Edition en trois configurations : 12 Go + 256 Go à 4 499 yuans, 12 Go + 512 Go à 4 999 yuans et 16 Go + 512 Go à 5 499 yuans. Il n’existe donc pas de version avec 1 To de stockage. Quatre coloris sont annoncés : Popcorn Yellow, Curtain Black, Opening Statement et Olive Green.

À ce stade, Honor n’a pas encore communiqué de calendrier international pour ce modèle. Sa fiche technique montre néanmoins une évolution intéressante du smartphone haut de gamme : alors que les constructeurs se livrent une bataille permanente sur les performances et les appareils photo, Honor choisit ici de mettre l’autonomie au premier plan avec une batterie de 11 000 mAh.