Le produit est annoncé : le bilan des rumeurs

Après leur présentation en Chine en septembre, les Xiaomi 18 Pro et Xiaomi 18 Pro Max s’apprêtent à franchir une nouvelle étape. Le constructeur a commencé à teaser le lancement international de sa nouvelle gamme, attendu en novembre 2026.

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Peu après le lancement chinois, Xiaomi avait confirmé que ses smartphones seraient commercialisés à l’échelle mondiale avant la fin de l’année. L’Europe, les Amériques et le Moyen-Orient devraient notamment faire partie des marchés concernés dès ce mois-ci.

Le constructeur n’a toutefois pas encore communiqué, dans les informations disponibles, de date précise ni de calendrier détaillé par pays. Les tarifs et les configurations définitives des versions internationales restent également à confirmer.

Et, les versions internationales pourraient réserver quelques différences importantes par rapport aux modèles chinois, notamment au niveau de la batterie. Une fiche produit publiée sur un site italien dévoile en effet des capacités inférieures, ainsi que de premiers prix européens qui restent à confirmer.

Des batteries moins généreuses sur les versions internationales

Selon cette fiche, le Xiaomi 18 Pro serait équipé d’une batterie de 6 000 mAh et d’une recharge filaire de 90 W. C’est nettement moins que les 7 000 mAh et les 100 W annoncés pour la version chinoise.

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L’écart serait encore plus marqué sur le Xiaomi 18 Pro Max. Sa batterie internationale atteindrait 7 050 mAh, contre 8 500 mAh en Chine. La puissance de recharge resterait toutefois identique, à 100 W.

Ces différences pourraient constituer l’un des principaux compromis des modèles destinés à l’international. Il faudra néanmoins attendre les caractéristiques officielles de Xiaomi pour savoir si ces capacités sont définitives.

Un équipement photo ambitieux et deux écrans

Pour le reste, les deux smartphones devraient conserver une fiche technique haut de gamme. Ils seraient équipés d’un écran OLED LTPO avec un taux de rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz, accompagné d’un écran secondaire AMOLED capable d’atteindre 120 Hz à l’arrière.

La partie photo s’appuierait sur trois capteurs : un module principal de 200 mégapixels, un ultra grand-angle de 50 mégapixels avec un champ de vision de 102 degrés et un téléobjectif périscopique de 200 mégapixels avec un zoom optique 5x. Les deux modèles conserveraient également la certification IP69 pour leur résistance à la poussière et à l’eau.

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Sous le capot, Xiaomi miserait sur le Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Cette configuration placerait les deux appareils parmi les modèles les plus ambitieux de la marque, avec une orientation particulièrement marquée vers la photographie et les usages multimédias.

Des prix européens qui dépasseraient les 1 300 euros

La fiche italienne donne également une première indication sur les tarifs envisagés en Europe. Le Xiaomi 18 Pro serait affiché à 1 398,90 euros dans sa configuration avec 12 Go de mémoire vive et 256 Go de stockage. La version 12 Go/512 Go atteindrait 1 591,90 euros.

Le Xiaomi 18 Pro Max, proposé avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage, apparaîtrait quant à lui à 1 783,90 euros.

Modèle Configuration Prix repéré Xiaomi 18 Pro 12 Go/256 Go 1 398,90 € Xiaomi 18 Pro 12 Go/512 Go 1 591,90 € Xiaomi 18 Pro Max 12 Go/512 Go 1 783,90 €

Ces montants doivent être considérés avec prudence : ils proviennent d’une fiche de revendeur et ne constituent pas une annonce tarifaire officielle. Les prix définitifs pourraient donc être différents au moment du lancement.

Xiaomi prépare ainsi une arrivée internationale ambitieuse pour ses deux nouveaux modèles haut de gamme. Mais entre les batteries annoncées en baisse et des tarifs potentiellement élevés, les versions européennes devront convaincre au-delà de leur fiche technique pour justifier leur positionnement.