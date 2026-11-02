Le produit est annoncé : le bilan des rumeurs

Apple aurait réduit légèrement la capacité de la batterie de son nouvel iPad mini 8. Selon l’étiquette énergétique européenne publiée par le constructeur, la tablette embarque une batterie de 4 900 mAh, contre 5 034 mAh pour l’iPad mini 7. Une différence de 134 mAh qui représente environ 2,7 % de capacité en moins.

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Les données exprimées en wattheures confirment cet écart. L’iPad mini 8 affiche une capacité de 18,9 Wh, contre 19,3 Wh pour son prédécesseur. Cette information est particulièrement intéressante, car Apple ne communique généralement pas la capacité exacte de ses batteries en mAh sur ses fiches techniques commerciales.

iPad mini 8 contre iPad mini 7 : les capacités de batterie

Modèle Capacité (mAh) Capacité (Wh) iPad mini 8 4 900 mAh 18,9 Wh iPad mini 7 5 034 mAh 19,3 Wh

Sur le papier, cette baisse reste limitée. Une différence d’environ 2 % en énergie disponible ne devrait pas, à elle seule, bouleverser l’autonomie quotidienne de la tablette. Apple semble notamment avoir privilégié un format plus fin : l’iPad mini 8 mesurerait 5,4 mm d’épaisseur, contre 6,3 mm pour l’iPad mini 7.

Un écran OLED de 8,5 pouces et une puce A20 Pro

Cette nouvelle génération apporte plusieurs évolutions importantes. L’iPad mini 8 disposerait d’un écran OLED de 8,5 pouces et d’une puce A20 Pro. Apple annonce que cette dernière pourrait offrir des performances CPU jusqu’à 60 % supérieures à celles de l’A17 Pro intégrée à l’iPad mini 7.

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La tablette bénéficierait également d’une certification IP67, apportant une résistance à l’eau et à la poussière. Ces améliorations pourraient donc compenser la légère réduction de capacité de la batterie, même si leur influence réelle sur l’autonomie devra être évaluée lors des tests.

Un prix en hausse pour l’iPad mini 8

Les précommandes sont déjà ouvertes, avec des premières livraisons annoncées à partir du 6 novembre. Le modèle Wi-Fi débute à 759 euros, soit 150 euros de plus que le prix de lancement de l’iPad mini 7 en octobre 2024.

L’étiquette énergétique européenne permet ainsi de découvrir un détail matériel qu’Apple ne met pas en avant dans sa communication commerciale. Reste à savoir si la nouvelle puce et l’écran OLED permettront de maintenir une autonomie comparable malgré cette batterie légèrement moins capacitaire.