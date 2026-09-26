L’iPad mini pourrait connaître l’une de ses évolutions les plus importantes depuis plusieurs générations. Attendu avant la fin de l’année, potentiellement dès octobre, l’iPad mini 8 adopterait un écran OLED, la récente puce A20 Pro et une caméra frontale repositionnée pour une utilisation en mode paysage.

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Apple travaillerait également sur une nouvelle architecture audio reposant sur les vibrations afin de supprimer certaines ouvertures du châssis et d’améliorer sa résistance à l’eau. Autant de changements qui pourraient profondément moderniser la petite tablette, même si plusieurs caractéristiques restent encore incertaines.

L’OLED pourrait enfin arriver sur l’iPad mini

Le changement le plus immédiatement perceptible concernerait l’écran. Selon des informations de Bloomberg, Apple préparerait le passage de la technologie LCD actuelle à une dalle OLED pour la prochaine génération d’iPad mini. Cette évolution apporterait les avantages habituels de cette technologie : noirs plus profonds, contraste supérieur et couleurs plus riches. Sur une tablette fréquemment utilisée pour regarder des vidéos, jouer ou consulter des contenus multimédias, le gain pourrait être particulièrement visible.

Une inconnue importante subsiste toutefois concernant la fréquence de rafraîchissement. Certaines informations ont évoqué l’arrivée de ProMotion et d’un affichage pouvant atteindre 120 Hz, mais une autre source indique que l’iPad mini 8 pourrait rester limité à 60 Hz.

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L’OLED ne signifie donc pas nécessairement que la petite tablette récupérera toutes les caractéristiques d’affichage des iPad Pro. Apple pourrait choisir de moderniser la technologie de la dalle tout en conservant certaines différences afin de maintenir une hiérarchie claire entre ses gammes.

La taille de l’écran pourrait également légèrement augmenter, même si aucune dimension précise n’est encore disponible. Apple pourrait notamment chercher à gagner quelques fractions de pouce en optimisant les bordures sans modifier radicalement le format compact qui constitue l’identité de l’iPad mini.

La puce A20 Pro apporterait un bond de performances considérable

À l’intérieur, l’iPad mini 8 pourrait récupérer la puce A20 Pro, récemment introduite sur les iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max et iPhone Duo. Il s’agirait d’un changement important par rapport à l’A17 Pro de la génération actuelle. Une telle plateforme offrirait évidemment davantage de puissance CPU et GPU, mais l’intérêt pourrait surtout se situer du côté des traitements liés à l’intelligence artificielle. Apple développe progressivement davantage de fonctions capables de s’appuyer sur le calcul local, et une puce récente donnerait à l’iPad mini une marge beaucoup plus confortable pour les prochaines évolutions logicielles.

L’A20 Pro pourrait notamment permettre à la tablette d’accéder aux fonctions les plus avancées prévues dans l’environnement logiciel d’Apple et aux futures évolutions de Siri sous iOS 27. Les capacités exactes qui seront disponibles sur l’iPad mini 8 restent néanmoins à confirmer.

Ce choix placerait surtout la tablette compacte dans une position inhabituelle. L’iPad mini n’est pas présenté comme une machine professionnelle au même titre qu’un iPad Pro, mais il disposerait d’une puce issue des iPhone les plus haut de gamme.

Cette puissance pourrait être particulièrement intéressante pour le jeu, la création légère, les applications graphiques et les usages nécessitant du traitement local. Le petit format de l’appareil deviendrait alors moins synonyme de compromis sur les performances.

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Apple déplacerait enfin la caméra sur le bord horizontal

Les images découvertes récemment dans le code d’Apple apportent également un indice beaucoup plus concret concernant le design. La caméra frontale serait désormais installée sur le bord le plus long de l’écran, afin d’être correctement positionnée lorsque la tablette est utilisée horizontalement.

Apple a progressivement appliqué cette modification à plusieurs de ses iPad récents. Sur les anciennes générations, la caméra située sur le petit côté place l’utilisateur légèrement de côté pendant les appels vidéo lorsque la tablette est tenue en paysage.

Le changement rendrait les visioconférences plus naturelles et harmoniserait l’iPad mini avec le reste de la gamme. Les images ayant fuité montrent également une petite rainure située dans la partie supérieure du verre, apparemment associée au système audio.

Les boutons de volume et d’alimentation resteraient quant à eux positionnés sur la partie supérieure de l’appareil. Apple ne préparerait donc pas nécessairement une rupture esthétique complète, mais plutôt une série de modifications destinées à moderniser progressivement l’architecture actuelle.

Cette approche serait cohérente avec la philosophie récente de l’entreprise sur l’iPad : conserver des designs immédiatement reconnaissables tout en modifiant des éléments plus discrets lorsque les usages l’exigent.

Un nouveau système audio pourrait améliorer la résistance à l’eau

L’une des évolutions les plus originales pourrait toutefois être invisible au premier regard. Apple travaillerait sur un système de haut-parleurs reposant sur les vibrations, qui permettrait de réduire ou de supprimer certaines ouvertures traditionnellement nécessaires à la diffusion du son. Bloomberg avait déjà évoqué cette piste en indiquant qu’Apple testait une nouvelle conception susceptible d’améliorer sensiblement la résistance de l’iPad mini à l’eau. L’entreprise chercherait à développer un châssis offrant une protection davantage comparable à celle d’un iPhone.

Supprimer des ouvertures facilite naturellement l’étanchéification d’un appareil, mais le défi sera de conserver une qualité audio satisfaisante. Sur une tablette compacte, l’espace disponible pour les haut-parleurs et leurs chambres acoustiques est déjà limité.

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Une meilleure résistance à l’eau serait néanmoins particulièrement pertinente pour l’iPad mini. Son format encourage davantage les usages nomades qu’une grande tablette : lecture dans les transports, consultation sur le terrain, navigation ou utilisation dans des environnements où l’appareil peut être davantage exposé.

Il faudra cependant attendre les spécifications officielles avant de parler d’une véritable certification. Les informations disponibles indiquent qu’Apple expérimente cette nouvelle conception, sans préciser pour le moment le niveau exact de protection que pourrait offrir le produit final.

L’iPad mini pourrait devenir plus premium… et plus cher

Toutes ces améliorations pourraient avoir une conséquence moins séduisante : le prix. Apple a déjà relevé en juillet le tarif de départ de l’iPad mini actuel, passé de 499 à 599 dollars. L’adoption d’une dalle OLED, d’une puce A20 Pro et d’un châssis potentiellement retravaillé pourrait donner à Apple des arguments supplémentaires pour repositionner encore davantage sa tablette compacte vers le haut de gamme. Aucun nouveau tarif n’a cependant été communiqué ou suffisamment étayé à ce stade.

Cette question sera déterminante pour le positionnement du produit. L’iPad mini conserve une place particulière dans le catalogue Apple : son intérêt ne repose pas sur un prix inférieur aux autres iPad, mais sur un format que les modèles plus grands ne peuvent pas reproduire.

En lui apportant l’OLED et une puce issue des derniers iPhone Pro, Apple pourrait accentuer cette logique. L’iPad mini 8 ne serait plus simplement un petit iPad, mais une tablette compacte premium destinée aux utilisateurs qui privilégient la mobilité sans vouloir sacrifier les performances.

Mark Gurman évoque actuellement une commercialisation d’ici la fin du mois d’octobre. Apple n’a toutefois encore confirmé ni cette date ni les principales caractéristiques évoquées par les différentes fuites.

Si l’OLED, l’A20 Pro et la nouvelle conception résistante à l’eau se confirment, l’iPad mini 8 pourrait devenir l’une des mises à jour les plus ambitieuses de la gamme depuis longtemps. Reste une question essentielle : jusqu’où Apple fera-t-elle monter le petit iPad en gamme — et son prix avec lui ?