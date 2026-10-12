L’iPad mini de huitième génération pourrait coûter bien plus cher que prévu. Selon Mark Gurman, journaliste de Bloomberg, Apple préparerait une hausse de prix importante pour son prochain petit format, dont le lancement est attendu en octobre. Le modèle équipé d’un écran OLED pourrait débuter autour de 799 dollars aux États-Unis, contre 499 dollars à son lancement pour son prédécesseur.

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Cette augmentation s’expliquerait notamment par la hausse du coût des composants et l’adoption d’une nouvelle technologie d’affichage. Mais elle risque aussi de compliquer le positionnement de la tablette compacte d’Apple : à ce tarif, elle se rapprocherait du prix de l’iPad Air 13 pouces, tout en conservant certaines limitations, notamment un taux de rafraîchissement de 60 Hz.

L’iPad mini 8 pourrait ainsi illustrer un problème plus large pour Apple : améliorer ses produits tout en répercutant la hausse des coûts sur des consommateurs dont le budget n’est pas extensible.

Un iPad mini OLED à près de 800 dollars ?

Jusqu’à présent, les rumeurs évoquaient un prix de départ de 699 dollars pour le prochain iPad mini, contre 599 dollars pour le modèle actuel après sa récente augmentation. Mais Mark Gurman estime désormais que le tarif pourrait se rapprocher des 799 dollars.

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Cette estimation reste à confirmer. Apple n’a annoncé ni le prix ni les caractéristiques définitives de la tablette, et le montant évoqué correspond à une anticipation du journaliste, pas à un tarif officiel.

La comparaison avec l’iPad Air rend toutefois cette hypothèse particulièrement importante. L’iPad Air de 13 pouces équipé de la puce M4 avait été commercialisé à partir de 799 dollars, avant que son prix d’entrée ne passe récemment à 949 dollars selon les informations rapportées. Le futur iPad mini pourrait donc se retrouver dans une gamme tarifaire qui, jusqu’ici, correspondait à des tablettes sensiblement plus grandes.

Le précédent modèle, l’iPad mini de septième génération, avait été lancé à 499 dollars en configuration Wi-Fi avec 128 Go de stockage en 2024. Si le prix de 799 dollars se confirme, son successeur coûterait ainsi 300 dollars de plus au lancement, soit une augmentation de 60 %.

L’écran OLED ne suffirait pas à tout justifier

La principale évolution attendue concerne l’écran. L’iPad mini 8 devrait abandonner la dalle LCD de son prédécesseur au profit de la technologie OLED, avec une diagonale qui pourrait atteindre 8,4 ou 8,5 pouces, contre 8,3 pouces actuellement.

L’OLED permet généralement d’obtenir des noirs plus profonds, un contraste élevé et une meilleure maîtrise de l’affichage des scènes sombres. Cette évolution pourrait améliorer sensiblement l’expérience pour regarder des vidéos, consulter des photos ou jouer.

Mais une réserve importante demeure : selon les rumeurs, l’écran conserverait un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Une telle limitation serait décevante sur une tablette qui pourrait coûter près de 800 dollars, notamment face à des modèles Android plus abordables proposant des fréquences de rafraîchissement supérieures.

Un écran OLED ne garantit donc pas, à lui seul, une expérience supérieure sur tous les critères. La fluidité de l’affichage reste un élément important pour les jeux, le défilement et certaines animations de l’interface.

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Une puce A20 Pro et d’autres changements attendus

L’iPad mini de huitième génération pourrait également embarquer une puce A20 Pro, la même famille de processeurs que celle attendue dans les iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max et iPhone Duo. Une telle évolution apporterait une puissance de calcul importante pour les applications exigeantes et les fonctions liées à l’intelligence artificielle.

D’autres ajustements seraient envisagés, notamment le déplacement de la caméra frontale et une refonte du système de haut-parleurs. Ces changements pourraient améliorer certains usages, mais leur ampleur reste inconnue.

La question est de savoir si l’ensemble de ces évolutions justifierait une augmentation de 150 à 200 dollars par rapport au prix actuellement pratiqué pour l’iPad mini. Même avec un processeur performant et un écran OLED, Apple devra expliquer ce que l’utilisateur gagne concrètement au quotidien.

La puissance brute ne constitue pas nécessairement l’argument décisif pour une tablette compacte. Le confort de lecture, l’autonomie, le poids, la qualité de l’écran et la facilité de transport comptent tout autant pour ce format.

La concurrence Android pourrait profiter de la hausse

Apple bénéficie d’une concurrence relativement limitée sur le marché des tablettes compactes haut de gamme, particulièrement sur le marché américain. Certains modèles de Huawei ou de Xiaomi ne sont pas commercialisés dans les mêmes conditions sur ce marché, ce qui laisse davantage de place à l’iPad mini.

Cela ne signifie pas pour autant que les acheteurs n’ont aucune alternative. Des tablettes Android compactes comme la Lenovo Legion Tab peuvent intéresser les utilisateurs qui privilégient les performances et le jeu. Des modèles plus grands, comme certaines Lenovo Yoga Tab, peuvent également offrir un rapport équipement-prix intéressant pour ceux qui n’ont pas besoin d’un écran inférieur à 10 pouces.

Le tarif final sera donc déterminant. À près de 800 dollars, l’iPad mini OLED devra convaincre les utilisateurs qui recherchent précisément le format compact d’Apple, plutôt que ceux qui souhaitent simplement acheter une tablette performante.

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Pour les consommateurs attachés à iPadOS et à l’écosystème Apple, le choix pourrait rester évident. Pour les autres, une hausse aussi importante pourrait suffire à les orienter vers une solution Android moins chère.

Le prochain iPad d’entrée de gamme se ferait attendre jusqu’en 2027

L’iPad mini ne serait pas le seul modèle concerné par les évolutions tarifaires. Le prochain iPad standard, qui devait initialement arriver avant la fin de l’année, serait désormais attendu au début de 2027.

Cette douzième génération pourrait intégrer une puce A19, également utilisée dans les iPhone 17 et iPhone 17e selon les informations citées. Apple n’a toutefois communiqué ni date de lancement ni prix pour ce modèle.

Ce renouvellement est important pour la marque, car l’iPad d’entrée de gamme constitue une porte d’accès à son écosystème pour les utilisateurs qui ne souhaitent pas investir dans un iPad Air ou un iPad Pro. Or, le prix de l’iPad de 11 pouces équipé de la puce A16 serait déjà passé de 349 à 449 dollars aux États-Unis cet été.

L’arrivée de nouvelles tablettes concurrentes, notamment dans l’univers Android, renforce la pression sur Apple. La marque devra préserver une différence suffisamment claire entre ses modèles tout en évitant que les hausses de prix ne rendent ses produits les plus accessibles moins attractifs.

Le format compact pourrait devenir un produit de niche

L’iPad mini OLED pourrait séduire les utilisateurs qui veulent une tablette facile à transporter, dotée d’un écran de meilleure qualité et d’un processeur récent. Mais si son prix atteint réellement 799 dollars, il se retrouvera face à des attentes bien plus élevées que celles d’un modèle compact traditionnel.

Apple devra notamment justifier le maintien d’un écran à 60 Hz et démontrer que les améliorations apportées dépassent le simple changement de dalle. Dans un marché où les coûts des composants augmentent, le constructeur pourrait choisir de préserver ses marges plutôt que de maintenir un prix accessible.

Le lancement attendu en octobre permettra de vérifier ces hypothèses. Si le prix de 799 dollars se confirme, l’iPad mini 8 OLED pourrait être une tablette techniquement séduisante, mais son tarif risque de limiter son attrait auprès du grand public.