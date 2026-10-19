Apple pourrait commercialiser son prochain iPad mini équipé d’un écran OLED dès le vendredi 6 novembre 2026. Selon Mark Gurman, journaliste de Bloomberg, les Apple Store se prépareraient à renouveler leurs présentoirs dans la nuit du 5 au 6 novembre, un calendrier qui correspondrait à l’arrivée de nouveaux produits annoncés quelques jours plus tôt.

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Cette nouvelle génération marquerait une évolution importante pour la petite tablette d’Apple, qui abandonnerait enfin l’écran LCD au profit de l’OLED. Mais, cette amélioration pourrait se payer au prix fort : Mark Gurman estime que son tarif pourrait avoisiner les 799 dollars, contre 599 dollars pour l’iPad mini actuel équipé de la puce A17 Pro.

Apple n’a encore confirmé ni l’existence de ce modèle, ni sa date de sortie, ni son prix. Le 6 novembre reste donc une échéance à surveiller plutôt qu’une date officielle.

Un lancement possible le 6 novembre

Dans sa dernière newsletter Power On, publiée le 18 octobre, Mark Gurman indique qu’une réorganisation des Apple Store est prévue dans la soirée du jeudi 5 novembre et jusqu’au vendredi 6 novembre. Ce type d’opération accompagne généralement l’installation de nouveaux produits et de supports promotionnels dans les magasins.

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Selon le journaliste, plusieurs appareils pourraient être commercialisés à cette date : un iPad mini OLED, de nouveaux MacBook Pro de 14 pouces équipés d’une puce M6, un nouvel iMac M6 et des MacBook à écran tactile. Il ne garantit toutefois pas que tous ces produits seront disponibles simultanément.

Le calendrier évoqué s’inscrirait dans une séquence de lancement attendue fin octobre. Un dîner avec des influenceurs serait prévu le mardi 27 octobre, suivi d’un événement durant toute la journée du mercredi 28 octobre. Ces rendez-vous pourraient précéder les annonces officielles, mais Apple n’a pas confirmé ce programme.

Le précédent iPad mini apporte un élément de comparaison : Apple avait annoncé son modèle actuel le 15 octobre 2024, avant sa commercialisation le 23 octobre, soit huit jours plus tard. Un délai similaire entre l’annonce et la mise en vente rendrait le scénario de novembre plausible, sans pour autant le confirmer.

Un écran OLED pour moderniser la petite tablette

Le principal changement attendu concerne l’écran. L’iPad mini actuel utilise une dalle LCD, tandis que son successeur adopterait la technologie OLED. Celle-ci permet notamment d’obtenir des noirs plus profonds et un contraste élevé, des avantages appréciables pour regarder des vidéos, consulter des photos ou lire des contenus dans des environnements sombres.

Cette évolution permettrait à Apple de moderniser son plus petit iPad sans nécessairement modifier son positionnement compact. Elle rapprocherait également la tablette de modèles haut de gamme qui utilisent déjà l’OLED.

Il reste toutefois des inconnues importantes. Les caractéristiques détaillées de la dalle, sa fréquence de rafraîchissement, sa luminosité et les éventuelles modifications du design n’ont pas été confirmées dans les informations disponibles.

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L’écran OLED pourrait donc constituer l’argument principal de cette nouvelle génération, mais son intérêt dépendra aussi des autres évolutions matérielles et logicielles qu’Apple choisira d’intégrer.

Un prix qui pourrait atteindre 799 dollars

L’amélioration de l’écran s’accompagnerait d’une hausse de prix significative, selon les estimations de Mark Gurman. Le journaliste évoque un tarif proche de 799 dollars, soit environ 200 dollars de plus que le prix actuel de 599 dollars de l’iPad mini avec puce A17 Pro (689 euros en France).

À ce niveau, la tablette resterait plus abordable que certaines grandes tablettes OLED haut de gamme, mais elle perdrait une partie de son attrait auprès des utilisateurs recherchant avant tout un appareil compact et relativement accessible.

Le prix constitue donc un élément déterminant. Un tarif autour de 699 dollars rendrait la transition vers l’OLED moins difficile à justifier pour les acheteurs, tandis qu’un positionnement à 799 dollars placerait davantage la qualité d’affichage et les performances au centre de la proposition.

Aucun prix européen n’a été annoncé. Il serait prématuré de convertir directement l’estimation américaine en euros, car le tarif final dépendra notamment de la politique commerciale d’Apple sur chaque marché.

L’iPad mini OLED face aux tablettes Samsung

Samsung propose déjà des tablettes haut de gamme équipées d’écrans AMOLED avec sa série Galaxy Tab S12. La Galaxy Tab S12+ est commercialisée à 1 319 euros, tandis que la Galaxy Tab S12 Ultra atteint 1 539 euros.

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Un iPad mini OLED vendu autour de 799 dollars resterait donc moins cher que ces deux modèles. Mais la comparaison doit être nuancée : les tablettes Samsung citées sont plus grandes et ne visent pas exactement les mêmes usages qu’une tablette compacte.

L’intérêt de l’iPad mini réside justement dans son format. Il peut convenir aux utilisateurs qui privilégient la mobilité, la lecture, les jeux ou la consultation de contenus dans un appareil facile à transporter. L’arrivée de l’OLED pourrait renforcer cette proposition sans transformer la tablette en concurrent direct des modèles grand format.

Pour les utilisateurs d’Android, ce lancement ne changerait pas directement les options disponibles. En revanche, ceux qui envisagent l’achat d’un iPad mini ont intérêt à attendre quelques semaines si la nouvelle génération se confirme.

Faut-il attendre avant d’acheter un iPad mini ?

Si Apple commercialise effectivement son nouvel iPad mini le 6 novembre, acheter le modèle actuel à 599 dollars quelques semaines auparavant pourrait être moins intéressant pour ceux qui accordent de l’importance à la qualité d’affichage. Attendre permettrait de comparer les deux générations et de déterminer si l’OLED justifie le surcoût.

Il ne faut cependant pas considérer la date du 6 novembre comme acquise. Elle repose sur l’interprétation du calendrier des magasins par Mark Gurman, et tous les produits évoqués ne seront pas nécessairement lancés le même jour.

L’enjeu sera finalement de savoir si Apple parvient à conserver l’attrait de son petit format tout en justifiant une hausse de prix. Un écran OLED serait une évolution bienvenue, mais le tarif définitif pourrait faire toute la différence auprès des utilisateurs qui recherchent une tablette compacte avant tout pratique.