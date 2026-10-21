OPPO préparerait un Reno 17 Pro particulièrement intéressant pour les amateurs de smartphones compacts. Selon une fuite attribuée au célèbre informateur Digital Chat Station, le prochain modèle de la marque associerait un écran de 6,32 pouces à un appareil photo principal de 200 mégapixels et à une batterie d’environ 7 000 mAh.

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La série Reno 17 serait attendue en novembre, même si OPPO n’a pas encore annoncé de date officielle. Après le lancement en Chine de la gamme Find X10, le constructeur pourrait ainsi concentrer son attention sur cette nouvelle famille de smartphones, qui miserait notamment sur la photographie et l’autonomie.

Un écran de 6,32 pouces avec une définition 1,5K

Le Reno 17 Pro serait équipé d’un écran plat de 6,32 pouces, avec une définition 1,5K et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Cette diagonale relativement contenue pourrait séduire les utilisateurs qui recherchent un smartphone facile à manipuler sans renoncer à une image détaillée et à une navigation fluide.

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Sous le capot, OPPO envisagerait d’intégrer une puce MediaTek Dimensity 8550 SUPER. Cette référence provient des premières informations divulguées et reste à confirmer par le constructeur. Les performances réelles du processeur, sa consommation énergétique et son comportement dans les jeux ne sont pas encore connus.

Le choix d’un écran de cette taille distingue potentiellement le Reno 17 Pro des smartphones haut de gamme aux diagonales plus généreuses. Il faudra toutefois attendre de connaître ses dimensions exactes, son épaisseur et son poids pour déterminer si Oppo parvient réellement à proposer un appareil compact.

Trois capteurs arrière, dont un principal de 200 mégapixels

La photographie pourrait constituer l’un des principaux arguments du Reno 17 Pro. La configuration évoquée comprendrait un capteur principal de 200 mégapixels, accompagné d’un ultra grand-angle de 50 mégapixels et d’un téléobjectif périscopique de 50 mégapixels.

Cette combinaison offrirait une certaine polyvalence, avec des focales adaptées aux paysages, aux portraits et aux prises de vue avec zoom. Le recours à un téléobjectif périscopique serait particulièrement intéressant sur un smartphone compact, où l’intégration des modules optiques peut représenter un défi.

À l’avant, OPPO miserait sur un capteur de 50 mégapixels pour les selfies et les appels vidéo. Il reste néanmoins impossible de juger la qualité photographique du téléphone à partir de ces seules définitions : la taille des capteurs, les optiques, la stabilisation et le traitement logiciel joueront également un rôle déterminant.

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Une batterie de 7 000 mAh dans un format compact

L’autre caractéristique marquante concerne la batterie. Le Reno 17 Pro pourrait embarquer une batterie d’environ 7 000 mAh, une capacité importante pour un appareil doté d’un écran de 6,32 pouces.

Si cette information se confirme, OPPO pourrait répondre à une attente fréquente des utilisateurs de smartphones compacts : bénéficier d’une autonomie généreuse sans devoir passer à un appareil plus grand. La capacité annoncée laisse entrevoir un potentiel intéressant, mais elle ne suffit pas à garantir une durée d’utilisation précise. Le processeur, l’écran et l’optimisation logicielle auront également leur importance.

Les informations disponibles ne précisent pas encore la puissance de recharge, le temps nécessaire pour remplir la batterie ni les compromis éventuels sur le poids et l’épaisseur. Ces éléments seront essentiels pour évaluer la cohérence de cette configuration.

La série Reno 17 miserait aussi sur la photo et la vidéo

D’autres informations évoquent plusieurs modèles au sein de la gamme Reno 17, avec des tailles d’écran différentes. OPPO pourrait également renforcer les fonctions liées aux photos animées et au montage vidéo, sans que les nouveautés prévues soient détaillées à ce stade.

La marque étudierait par ailleurs la possibilité de proposer un téléconvertisseur externe, une fonctionnalité jusqu’ici réservée à sa gamme Find plus haut de gamme. Si cette compatibilité se concrétise, elle pourrait étendre les possibilités de zoom du Reno 17 et renforcer son positionnement photographique.

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Une première fuite concernant le Reno 17 standard destiné au marché indien suggère toutefois une évolution limitée du design par rapport à la génération précédente. Il reste à voir si le modèle Pro adoptera une apparence similaire ou bénéficiera de différences plus marquées.

La série Reno 17 serait attendue en novembre, mais aucune date de lancement n’a été confirmée. Entre son écran de taille contenue, son capteur principal de 200 mégapixels et sa batterie annoncée à 7 000 mAh, le Reno 17 Pro pourrait se distinguer sur un segment où autonomie et polyvalence photo ne vont pas toujours de pair. Les caractéristiques définitives et le prix permettront de mesurer l’ambition réelle de OPPO.