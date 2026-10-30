Apple pourrait corriger deux des principales faiblesses de son iPhone Air avec une deuxième génération attendue en 2027. Selon le leaker Digital Chat Station, l’iPhone Air 2 embarquerait une batterie de plus grande capacité et un double appareil photo arrière. Deux évolutions qui répondraient aux critiques adressées au premier modèle, lancé en septembre 2025 et présenté comme l’iPhone le plus fin jamais conçu par Apple.

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L’iPhone Air avait notamment suscité des réserves concernant son autonomie et son unique capteur photo arrière, jugé limité au regard de son positionnement tarifaire. La nouvelle fuite laisse entrevoir une évolution de la formule, sans remettre nécessairement en cause le design ultrafin qui caractérise cette gamme.

Un écran OLED de 6,55 pouces et une puce A20 gravée en 2 nm

L’iPhone Air 2 disposerait d’un écran OLED plat de 6,55 pouces, avec une définition supérieure à la 1,5K et un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz grâce à une dalle LTPO. Ces informations recoupent une précédente fuite évoquant une diagonale similaire.

Sous le capot, Apple utiliserait une puce de la série A20, annoncée comme gravée en 2 nm. Cette évolution pourrait améliorer les performances et l’efficacité énergétique, même si les gains réels dépendront de la conception du processeur et de l’optimisation logicielle.

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Une batterie de 3 500 mAh et deux capteurs photo

La batterie passerait de 3 149 mAh sur le premier iPhone Air à 3 500 mAh sur son successeur. Cela représenterait une augmentation d’environ 11 %. Cette capacité supplémentaire pourrait améliorer l’autonomie, mais elle ne garantit pas à elle seule un gain équivalent en utilisation réelle : celui-ci dépendra notamment de l’écran, du processeur et de la gestion énergétique d’iOS.

L’autre changement attendu concerne la photographie. Apple ajouterait un second capteur ultra grand-angle au module principal de 48 mégapixels. L’iPhone Air 2 disposerait ainsi d’une configuration à deux caméras arrière, plus proche de celle de l’iPhone standard. Face ID serait également reconduit pour le déverrouillage.

Ces caractéristiques restent toutefois à confirmer. À ce stade, les informations proviennent de fuites et Apple n’a communiqué aucun détail officiel sur ce modèle.

Un lancement possible au printemps 2027

Selon les informations relayées, l’iPhone Air 2 pourrait être présenté au printemps 2027, aux côtés de l’iPhone 18 standard et de l’iPhone 18e. La même source évoque la possibilité que l’Air 2 soit le seul modèle haut de gamme ultrafin lancé en 2027.

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Le prix n’a pas encore été dévoilé. L’ajout d’un appareil photo et l’augmentation de la capacité de la batterie pourraient peser sur le coût de fabrication, mais rien ne permet pour l’instant de conclure à une hausse tarifaire.

Si ces informations se confirment, Apple chercherait surtout à rendre son smartphone ultrafin plus polyvalent, en améliorant deux aspects essentiels au quotidien sans abandonner son principal argument : la finesse. Reste à savoir si ces ajustements suffiront à renforcer l’intérêt pour une gamme qui doit concilier design compact, autonomie et capacités photo.