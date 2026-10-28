Le produit est annoncé : le bilan des rumeurs

La version PC de GTA 6 pourrait arriver quelques mois seulement après le lancement sur consoles. Michael Pachter, analyste spécialisé dans l’industrie du jeu vidéo chez Wedbush Securities, estime que cette sortie pourrait se situer à six ou sept mois d’ici.

Publicité

Une prévision évoquée lors d’un entretien avec BBC News, mais qui ne constitue pas une confirmation de la part de Rockstar Games.

Pour l’instant, l’éditeur prévoit de lancer Grand Theft Auto VI sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S le 19 novembre 2026. Aucune date officielle n’a été communiquée pour la version PC. Si l’estimation de Michael Pachter se concrétise, les joueurs sur ordinateur pourraient donc découvrir le jeu en 2027, bien plus rapidement que lors de précédents lancements de Rockstar.

Une sortie PC envisagée dès le premier trimestre 2027

L’hypothèse d’une sortie relativement rapide sur PC circulait déjà avant cette nouvelle déclaration. Un article de GamesBeat publié le 13 octobre évoquait ainsi une arrivée du portage quelques mois après la sortie console du 19 novembre. L’estimation de Michael Pachter pourrait s’inscrire dans cette même perspective, sans qu’il soit possible d’affirmer qu’elle repose sur des informations indépendantes.

Publicité

Historiquement, Rockstar a souvent fait attendre les joueurs PC plus d’un an après les versions consoles de ses grands jeux. GTA 6 pourrait suivre un calendrier différent, mais rien ne permet encore de confirmer ce scénario.

Un élément peut toutefois alimenter les spéculations : le jeu avait initialement été envisagé pour une sortie début 2026 avant d’être repoussé à novembre. Ce décalage ne signifie pas nécessairement que le développement de la version PC n’a commencé qu’après celui des versions consoles. Il est donc possible qu’une partie du travail ait déjà été engagée, même si aucun élément officiel ne permet de connaître l’état d’avancement du portage.

La Nintendo Switch 2 reste une inconnue

Au-delà du PC, la question d’un éventuel portage sur d’autres plateformes se pose également. La Nintendo Switch 2 accueille progressivement davantage de jeux AAA, mais aucune sortie de GTA 6 sur la console de Nintendo n’a été annoncée.

Une telle adaptation reste donc hypothétique. Rockstar privilégie traditionnellement les plateformes PlayStation, Xbox et PC pour ses productions majeures, et rien n’indique actuellement que la Switch 2 figure parmi ses priorités pour GTA 6.

En attendant une annonce officielle, les joueurs PC doivent considérer la fenêtre de six à sept mois comme une estimation d’analyste, et non comme une date de sortie confirmée. Rockstar n’a pas encore précisé quand son prochain jeu phare arrivera sur ordinateur.