Le produit est annoncé : le bilan des rumeurs

À quelques semaines de la sortie de GTA 6, Rockstar Games chercherait à renforcer la protection de son jeu contre les fuites. Selon plusieurs informations relayées en ligne, les versions de test envoyées aux journalistes et aux créateurs de contenu comporteraient un filigrane personnalisé affichant régulièrement leur nom à l’écran. L’objectif serait de pouvoir identifier l’origine d’une capture vidéo ou d’une image diffusée sans autorisation.

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Cette mesure concernerait les versions destinées aux tests sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Elle intervient alors que le lancement de Grand Theft Auto VI est prévu le 19 novembre 2026 et que l’embargo sur les tests doit être levé le 18 novembre, selon les informations rapportées par la source.

Un filigrane pour identifier l’origine des fuites

L’information provient du créateur de contenu ManaByte, qui affirme sur X que les versions de test de GTA 6 affichent un identifiant associé au journaliste ou au testeur. Un exemple évoqué prend la forme de « REVIEWER_NAME_001 ». Ce marquage permettrait à Rockstar de remonter jusqu’au destinataire d’une version si des images confidentielles venaient à circuler.

Le système pourrait prendre plusieurs formes, notamment un texte semi-transparent ou un filigrane animé apparaissant régulièrement à l’écran. Ces éléments seraient destinés à compliquer la diffusion de captures et d’enregistrements sans autorisation, tout en conservant une possibilité d’identification si une fuite se produisait.

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Le journaliste Tom Henderson a également réagi à cette information, en indiquant que ce type de dispositif était relativement courant chez Rockstar. Son commentaire apporte du contexte sur la pratique, mais ne constitue pas une confirmation détaillée de la configuration exacte utilisée pour GTA 6.

Rockstar veut limiter les spoilers avant la sortie

La protection des versions de test est un enjeu important pour un jeu aussi attendu que GTA 6. Des images diffusées prématurément peuvent révéler des éléments de scénario, des personnages ou des fonctionnalités que l’éditeur souhaite garder secrets jusqu’à leur présentation officielle.

L’article source évoque notamment les fuites survenues ces dernières semaines, dont la diffusion d’un aperçu prolongé de GTA 6 associé à Netflix en août 2026. Dans ce contexte, une identification propre à chaque destinataire pourrait aider Rockstar à identifier plus rapidement l’origine d’un contenu divulgué.

Selon ManaByte, les personnes ou les médias responsables de fuites pourraient ensuite être privés d’accès aux versions de test de futurs jeux Rockstar. Cette éventualité reste toutefois une conséquence rapportée, et non une sanction officiellement détaillée par l’éditeur.

Une mesure encore à confirmer officiellement

Si le dispositif est bien utilisé, il ne rendrait pas les fuites impossibles, mais pourrait augmenter les risques pour les personnes qui diffusent des images confidentielles. Un filigrane individualisé transforme ainsi chaque copie de test en une version potentiellement traçable.

Rockstar n’a pas confirmé publiquement les détails de ce système dans les informations fournies. En attendant la sortie de GTA 6, prévue le 19 novembre, les joueurs devront donc considérer ces éléments comme des informations rapportées plutôt que comme une annonce officielle du studio.