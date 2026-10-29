Comment précommander le nouveau MacBook Pro à écran tactile d’Apple ?

Le produit est annoncé : le bilan des rumeurs

Le MacBook Pro à écran tactile était attendu depuis plus d’un an. Avec son nouvel écran PROLED XDR, Apple concrétise enfin cette évolution, mais l’enthousiasme risque de se heurter à une réalité moins réjouissante : les tarifs. La nouvelle gamme démarre à 3 299 euros en France et grimpe très vite pour la configuration la plus chère parmi les quatre modèles de base.

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Les nouveaux MacBook Pro sont proposés en deux tailles, 14 et 16 pouces, avec au choix une puce M5 Pro ou M5 Max. Les précommandes ouvrent ce 28 octobre 2026, tandis que les premières livraisons et la disponibilité en magasin sont annoncées pour le vendredi 6 novembre.

M5 Pro ou M5 Max : le choix qui pèse le plus sur la facture

Pour choisir son MacBook Pro, mieux vaut commencer par le processeur plutôt que par la taille de l’écran. Le modèle 14 pouces équipé d’une puce M5 Pro débute à 3 299 euros, contre 3 899 euros pour la version 16 pouces. Avec la M5 Max, les tarifs passent respectivement à 5 199 et 5 599 euros.

La différence entre les deux puces représente donc 1 900 à 1 700 euros selon le format. À l’inverse, passer de 14 à 16 pouces coûte 600 à 400 euros, selon la configuration. Le choix du processeur a ainsi un impact bien plus important sur le budget que celui de la diagonale.

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Apple destine la M5 Pro aux développeurs et aux professionnels de la création. La M5 Max vise davantage les artistes 3D et les développeurs travaillant sur des applications d’intelligence artificielle. Ces montants correspondent aux prix de départ : les configurations personnalisées peuvent faire grimper davantage la facture.

Modèle Puce Prix de départ en France Tarif éducation aux États-Unis MacBook Pro 14 pouces M5 Pro 3 299 € 3 129 € MacBook Pro 16 pouces M5 Pro 3 899 € 3 669 € MacBook Pro 14 pouces M5 Max 5 199 € 4 849 € MacBook Pro 16 pouces M5 Max 5 599 € 5 239 €

En France, Apple commercialise ses ordinateurs sur son site officiel et dans l’application Apple Store. Plusieurs dispositifs permettent de réduire la dépense, à commencer par les tarifs réservés aux étudiants et aux enseignants.

La reprise d’un ancien ordinateur permet également d’obtenir un crédit sur le nouvel achat. Le montant dépend de l’appareil rapporté et de son évaluation par Apple.

Quel MacBook Pro choisir ?

Pour les utilisateurs qui développent des logiciels, montent des vidéos ou travaillent sur des projets créatifs, la M5 Pro constitue le point d’entrée de cette nouvelle génération. Le passage à la M5 Max se justifie davantage lorsque les applications exploitent réellement ses capacités supplémentaires, notamment pour la 3D ou certains traitements d’IA.

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Le format mérite ensuite d’être choisi en fonction des usages : le modèle 14 pouces privilégie la mobilité, tandis que le 16 pouces offre une surface de travail plus généreuse. Dans tous les cas, mieux vaut déterminer les besoins en puissance avant de choisir la taille de l’écran.

Apple confirme ainsi le positionnement haut de gamme du MacBook Pro. Mais avec un ticket d’entrée proche de 2 900 dollars aux États-Unis, la question n’est plus seulement de savoir quel modèle acheter : il faut aussi déterminer si les nouvelles fonctions justifient l’investissement.