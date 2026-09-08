vivo a profité de son Creator Festival organisé à Yantai pour détailler plusieurs technologies photo qui accompagneront sa prochaine génération de smartphones premium. La marque a surtout confirmé que la série vivo X500 sera officiellement présentée en Chine le 21 septembre.

La photographie restera au centre de la stratégie, avec un nouveau capteur BluePrint LightGuard 900, une plage dynamique annoncée jusqu’à 17 EV, une stabilisation renforcée et des capacités vidéo qui montent jusqu’en 4K à 240 images par seconde.

vivo veut également intégrer davantage d’intelligence artificielle directement dans la prise de vue et la retouche.

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Le vivo X500 sera présenté le 21 septembre

vivo a désormais fixé la date de lancement de sa prochaine gamme haut de gamme au 21 septembre en Chine. La famille devrait comprendre plusieurs modèles, avec au minimum un vivo X500, un X500 Pro et un X500 Pro Max selon les informations actuellement disponibles.

Le constructeur continue ainsi de placer sa série X comme vitrine de ses technologies photographiques les plus avancées. Cette génération ne semble pas vouloir bouleverser uniquement la définition des capteurs : vivo travaille également sur la dynamique, la stabilisation, le traitement des couleurs et la vidéo professionnelle.

Le Creator Festival était donc particulièrement adapté à cette annonce. Plutôt que de détailler toute la fiche technique, Vivo a choisi de présenter en priorité les évolutions qui concernent directement les créateurs d’images.

BluePrint LightGuard 900 : un nouveau capteur pour la série Pro

La principale nouveauté annoncée est le BluePrint LightGuard 900, qui fera ses débuts sur les modèles vivo X500 Pro. vivo affirme qu’il s’agira de la première intégration commerciale de ce capteur. Celui-ci pourrait reposer sur une base Sony LYT-910, mais cette correspondance n’a pas encore été officiellement confirmée.

Associé aux technologies de traitement dynamique du constructeur, le capteur pourrait atteindre une plage dynamique allant jusqu’à 17 EV.

Sur le papier, cette valeur doit permettre de conserver davantage de détails simultanément dans les ombres profondes et les hautes lumières. C’est particulièrement utile dans des scènes complexes comme un coucher de soleil, un intérieur sombre avec des fenêtres très lumineuses ou des prises de vue nocturnes en ville.

Comme toujours, les chiffres de dynamique annoncés par les constructeurs devront être confrontés aux résultats réels. Mais Vivo montre clairement qu’il veut déplacer la compétition au-delà de la simple résolution.

VCS 4.0 veut améliorer les images en basse lumière

La série vivo X500 introduira également VCS 4.0, une nouvelle évolution du système de traitement colorimétrique de vivo.

La technologie doit principalement améliorer le comportement de l’appareil dans les environnements sombres ou fortement contrastés.

vivo cherche depuis plusieurs générations à optimiser la séparation entre signal utile et bruit, notamment lorsque la lumière devient insuffisante. VCS 4.0 devrait renforcer cette approche en travaillant davantage sur la restitution des couleurs et les détails fins.

Ce type de traitement est devenu central sur les smartphones haut de gamme. Les grands capteurs apportent une base matérielle solide, mais l’écart entre deux appareils se joue de plus en plus dans la manière dont les algorithmes reconstruisent les couleurs, fusionnent plusieurs expositions et contrôlent le bruit.

Le vivo X500 semble justement poursuivre cette logique de photographie computationnelle plus discrète, mais plus ambitieuse.

Une stabilisation CIPA niveau 7 sur les principaux capteurs

vivo annonce également une stabilisation CIPA de niveau 7 sur le capteur principal et le téléobjectif périscopique des versions Pro. Cette amélioration doit permettre de réduire davantage les mouvements lors des prises de vue à main levée.

L’intérêt est évident en photographie nocturne, où les temps d’exposition s’allongent, mais aussi sur les longues focales. Un téléobjectif périscopique amplifie fortement les petits mouvements de la main, ce qui rend la stabilisation mécanique et électronique particulièrement importante.

Une meilleure stabilisation peut aussi améliorer la vidéo en limitant les corrections logicielles agressives qui réduisent parfois le champ de vision.

vivo semble donc chercher à traiter la stabilité comme une composante essentielle de la qualité d’image plutôt qu’un simple argument secondaire.

Jusqu’à 4K 240 fps et 4K 120 fps HDR

La vidéo devrait faire un bond particulièrement important. Les modèles vivo X500 Pro seront capables d’enregistrer en 4K à 240 images par seconde, une cadence destinée principalement au ralenti haute définition. vivo annonce également de la 4K HDR à 120 images par seconde, ce qui permet de conserver une plage dynamique élevée tout en offrant une fluidité supérieure.

Ces spécifications placent la gamme dans une catégorie très ambitieuse pour la vidéo mobile. Il faudra toutefois observer plusieurs éléments en pratique : durée maximale d’enregistrement, gestion thermique, débit utilisé, qualité du HDR et éventuelles limitations selon les capteurs.

À ces niveaux de définition et de cadence, le smartphone doit déplacer énormément de données tout en évitant une montée en température excessive.

10-bit 4:2 : 2 et ACES pour séduire les créateurs

vivo ajoute également des fonctions beaucoup plus orientées vers la production professionnelle. La série X500 prendra en charge l’encodage 10-bit 4:2 : 2, qui conserve davantage d’informations de couleur qu’un encodage vidéo classique. Les modèles Pro doivent aussi proposer l’enregistrement 4K 120 fps en Log 10 bits, offrant une image plus neutre destinée à être retravaillée lors de l’étalonnage.

La prise en charge du système colorimétrique ACES constitue un autre signal important. ACES est largement utilisé dans les workflows professionnels afin de standardiser la gestion des couleurs entre caméras, logiciels et écrans.

vivo ne cherche donc plus simplement à proposer une « bonne vidéo pour smartphone ». La marque veut clairement rapprocher ses appareils des workflows utilisés par les créateurs qui intègrent déjà leur téléphone dans une chaîne de production plus complexe.

Le vivo X500 Pro Max pourrait miser sur un téléobjectif de 200 mégapixels

La configuration photo devrait varier sensiblement selon les modèles. Le vivo X500 standard serait équipé d’un capteur principal Sony LYTIA-828 au format 1/1,28 pouce, accompagné d’un téléobjectif basé sur le LYTIA-610 et d’un ultra grand-angle de 50 mégapixels.

Le vivo X500 Pro conserverait lui aussi un téléobjectif LYTIA-610, tandis que le X500 Pro Max pourrait monter en gamme avec un capteur téléphoto HP0 de 200 mégapixels. Ce dernier serait accompagné d’un capteur principal de 50 mégapixels et d’un ultra grand-angle également de 50 mégapixels.

Le recours à un capteur de très haute définition sur le téléobjectif présente plusieurs avantages potentiels. Il permet notamment de recadrer davantage l’image tout en conservant une résolution exploitable, ce qui peut offrir plusieurs niveaux de zoom intermédiaires sans multiplier les modules optiques.

La qualité finale dépendra cependant de la taille physique du capteur et du traitement appliqué.

L’IA intervient directement dans la composition

vivo introduira également un nouvel assistant photographique basé sur l’IA. Le système pourra analyser la scène depuis l’interface de prise de vue puis suggérer certains outils, compositions ou poses en fonction du contexte. L’idée est de rendre plus accessibles des choix qui nécessitent habituellement une certaine expérience photographique.

Pour un portrait, par exemple, l’assistant pourrait recommander une meilleure position du sujet ou proposer une composition plus équilibrée. Dans d’autres situations, il pourrait orienter l’utilisateur vers un mode spécifique ou une focale mieux adaptée.

Cette approche est intéressante parce qu’elle utilise l’IA avant le déclenchement plutôt qu’uniquement après. Au lieu de corriger systématiquement une mauvaise image par traitement logiciel, Vivo essaie d’aider l’utilisateur à mieux la construire dès le départ.

La galerie devient aussi un outil de retouche assistée

L’IA continuera son travail après la prise de vue. La galerie de la série X500 pourra effectuer des ajustements colorimétriques personnalisés en fonction du contenu de chaque photo. Le système devra reconnaître la scène puis adapter le rendu sans appliquer exactement le même traitement à toutes les images. Cette logique pourrait être particulièrement utile pour les utilisateurs qui veulent obtenir une identité visuelle cohérente sans passer par un logiciel de retouche plus complexe.

Elle pose néanmoins une question classique de la photographie computationnelle : jusqu’où l’algorithme doit-il intervenir sans modifier excessivement l’intention initiale du photographe ? Le succès dépendra donc autant de la subtilité des corrections que de leur puissance.

vivo prépare également de la vidéo assistée par IA

La marque a aussi évoqué plusieurs fonctions vidéo liées à l’intelligence artificielle, sans encore détailler précisément leur fonctionnement. vivo parle notamment de sortie Live native en 8K ainsi que de nouvelles capacités de vidéo assistée par IA. Ces fonctions pourraient concerner le cadrage, la stabilisation, la correction colorimétrique ou encore certains traitements appliqués en temps réel.

Il faudra attendre le lancement du 21 septembre pour connaître les conditions exactes d’utilisation.

Le simple fait que Vivo mette autant l’accent sur la vidéo montre néanmoins comment le positionnement de la série X évolue. L’appareil photo du smartphone n’est plus uniquement pensé pour capturer une image finale, mais pour produire un fichier suffisamment riche pour être intégré à un véritable workflow créatif.

vivo veut faire de la série X500 un outil de création mobile

La bataille des smartphones photo ne se joue plus uniquement sur le nombre de mégapixels. Avec le X500, vivo met simultanément l’accent sur la dynamique, la stabilisation, les codecs, le Log, la couleur et l’accompagnement par intelligence artificielle.

Cette stratégie est plus cohérente qu’une simple accumulation de caractéristiques. Un capteur capable de produire une grande dynamique devient plus utile lorsqu’il est associé à une stabilisation suffisamment efficace. Une vidéo 10 bits gagne de l’intérêt avec ACES et du Log. Et l’IA peut ensuite intervenir pour aider l’utilisateur à exploiter ces capacités sans maîtriser immédiatement tous les réglages professionnels.

Le principal défi sera désormais de transformer cet ensemble technique en une expérience cohérente. Le 21 septembre, vivo devra montrer que le vivo X500 n’est pas seulement un smartphone doté d’une fiche photo spectaculaire, mais une véritable plateforme de création mobile capable de relier matériel, traitement d’image et intelligence artificielle sans perdre en simplicité.