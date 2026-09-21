À quelques heures de sa présentation officielle en Chine, le vivo X500 se retrouve au centre d’une fuite pour le moins surprenante. Une photo montrant ce qui ressemble à une diapositive de présentation évoque un prix de départ de 6 499 yuans, soit environ 970 dollars, pour le nouveau smartphone.

Si ce tarif se confirme, l’écart avec le vivo X300 serait considérable : le précédent modèle avait été lancé à 4 399 yuans. Une augmentation proche de 50 % paraît d’autant plus étonnante que le X500 standard devrait utiliser une puce moins coûteuse que les modèles les plus haut de gamme de la nouvelle famille. À ce stade, la prudence reste donc indispensable.

Un prix de départ de 6 499 yuans apparaît sur une mystérieuse présentation

La fuite provient d’une photographie prise de biais et relativement floue, montrant apparemment une présentation consacrée au vivo X500. Plusieurs éléments permettent d’associer la diapositive au modèle standard, notamment son nom et le design visible sur l’image, avec un module photo positionné sur la partie gauche de l’appareil.

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Cinq tarifs apparaissent sous la date de lancement. Le premier serait fixé à 6 499 yuans, suivi de versions à 6 999,7 499 et 7 999 yuans. Le cinquième tarif est partiellement coupé et ne peut pas être identifié avec certitude.

La photographie ne permet pas non plus de distinguer clairement les configurations de mémoire et de stockage correspondant à chaque prix.

Surtout, rien ne confirme pour l’instant qu’il s’agisse d’une véritable présentation interne de vivo. La qualité de l’image et l’absence de confirmation officielle imposent donc de considérer ces montants comme une rumeur jusqu’à l’événement du constructeur.

Une hausse de 2 100 yuans par rapport au vivo X300

Le tarif intrigue principalement lorsqu’il est comparé à celui de la génération précédente. Le vivo X300 avait été lancé en Chine à partir de 4 399 yuans pour sa configuration 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. La version la mieux équipée, avec 16 Go de RAM et 1 To de stockage, atteignait 5 799 yuans.

Un vivo X500 débutant à 6 499 yuans coûterait donc 2 100 yuans de plus que son prédécesseur, soit une augmentation d’environ 48 %. Plus étonnant encore, le prix supposé du X500 le moins cher dépasserait de 700 yuans celui du X300 le plus généreusement équipé au moment de son lancement. Un tel repositionnement serait difficile à considérer comme une simple répercussion de l’inflation des composants. Il rapprocherait immédiatement le X500 standard d’une catégorie tarifaire habituellement réservée aux modèles Pro ou Ultra.

Cela ne rend pas la fuite impossible, mais cette différence explique pourquoi elle mérite d’être abordée avec beaucoup de précautions.

La hausse du prix de la mémoire ne suffit probablement pas à tout expliquer

vivo évolue dans un environnement où les coûts de production des smartphones augmentent effectivement. Les fabricants chinois doivent notamment composer avec une forte progression du prix de la mémoire. Huawei, Xiaomi et Honor ont déjà ajusté certains tarifs, tandis que vivo vient lui-même d’augmenter les prix de toutes les configurations du X300 Ultra sur son marché domestique.

La pression sur la DRAM et le stockage NAND est devenue un sujet important pour l’ensemble du secteur. Les fabricants de mémoire consacrent davantage de ressources aux marchés liés à l’intelligence artificielle et à la mémoire HBM, pendant que les smartphones haut de gamme continuent d’embarquer des quantités importantes de RAM et de stockage.

Une hausse du prix du X500 serait donc cohérente avec la tendance générale. Mais une augmentation proche de 50 % serait d’une tout autre ampleur. À elle seule, l’évolution du coût de la mémoire semble difficile à invoquer pour expliquer un écart de 2 100 yuans sur le prix d’entrée. Si le tarif divulgué est authentique, vivo aurait probablement procédé à un repositionnement beaucoup plus large de sa gamme.

Même le processeur du vivo X500 ne justifierait pas un tel bond

Le choix du processeur renforce les interrogations. Un passage récent du vivo X500 dans Geekbench montre un appareil équipé de 12 Go de RAM et d’une plateforme MediaTek qui pourrait correspondre au Dimensity 9600M, même si l’identification définitive du SoC reste à confirmer.

Cette puce devrait occuper une position plus accessible dans la nouvelle famille de processeurs MediaTek, tandis que les modèles supérieurs de la série X500 bénéficieront de plateformes plus ambitieuses. Le X500 Pro Max doit notamment utiliser le nouveau Dimensity 9600 Pro, première puce haut de gamme 2 nm de MediaTek. vivo a déjà confirmé cette plateforme pour sa nouvelle génération premium.

Le modèle standard ne devrait donc pas supporter le coût du composant le plus sophistiqué de la gamme. Cette segmentation rend un prix de départ proche de 1 000 dollars encore plus surprenant. Si vivo décidait réellement de placer son X500 à ce niveau, il faudrait chercher l’explication ailleurs : photographie, écran, batterie, mémoire ou tout simplement nouvelle stratégie de positionnement.

vivo pourrait aussi être en train de redéfinir sa gamme X

Une autre possibilité serait que la comparaison directe avec le X300 soit devenue moins pertinente. La série vivo X500 doit comprendre au moins trois modèles : vivo X500, X500 Pro et X500 Pro Max. L’apparition de cette dernière déclinaison permet à vivo d’étendre davantage sa gamme et potentiellement de repositionner chacun de ses appareils.

Le constructeur pourrait ainsi chercher à faire monter toute la famille X vers le très haut de gamme, en laissant d’autres séries occuper les segments tarifaires inférieurs.

Ce mouvement ne serait pas sans risque. Le marché chinois est extrêmement concurrentiel et les consommateurs peuvent comparer rapidement les propositions de Xiaomi, OPPO, Honor ou Huawei. Un vivo X500 à 6 499 yuans devrait donc proposer des améliorations suffisamment visibles pour justifier son écart avec la génération précédente.

La photographie pourrait jouer un rôle important dans cette stratégie, Vivo ayant progressivement fait de l’imagerie l’un des principaux éléments de différenciation de sa série X. Mais là encore, il faudra attendre les caractéristiques et les tarifs définitifs avant de tirer des conclusions.

Le lancement du 21 septembre mettra rapidement fin au doute

Heureusement, cette fuite ne restera pas longtemps sans réponse. vivo doit présenter officiellement la série X500 plus tard dans la journée en Chine, avec les X500, X500 Pro et X500 Pro Max. Les tarifs définitifs permettront immédiatement de déterminer si la photo divulguée était authentique ou si elle donnait une vision trompeuse du positionnement de la gamme.

Une augmentation semble crédible compte tenu du contexte actuel du marché des composants et de la récente hausse appliquée au X300 Ultra. L’ampleur évoquée par cette fuite reste en revanche beaucoup plus difficile à anticiper.

Un prix de départ de 6 499 yuans transformerait le Vivo X500 : il ne serait plus simplement le successeur naturel du X300, mais un smartphone repositionné plusieurs centaines d’euros plus haut dans la hiérarchie.

Dans un marché où la mémoire, les processeurs et les systèmes photo deviennent toujours plus coûteux, les hausses de prix ne surprennent plus vraiment. Mais si Vivo confirme demain une progression proche de 50 %, le X500 ne représentera pas seulement une nouvelle génération : il marquera un changement complet de catégorie tarifaire.