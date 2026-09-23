À peine sa nouvelle génération de smartphones premium officialisée en Chine, vivo prépare déjà son arrivée en Europe. La série vivo X500 sera présentée sur le marché européen le 27 octobre 2026, avec une ouverture des précommandes le même jour et une commercialisation prévue à partir du 5 novembre.

Une inconnue demeure toutefois : alors que la gamme chinoise comprend les vivo X500, X500 Pro et X500 Pro Max, le modèle standard est pour l’instant absent des éléments consacrés au lancement européen. Tout porte donc à croire que vivo pourrait privilégier ses deux déclinaisons Pro sur notre marché, même si le constructeur ne l’a pas encore officiellement confirmé.

Les vivo X500 arriveront en Europe le 27 octobre

vivo ne perd pas de temps. La série vivo X500 a été officialisée en Chine le 21 septembre et le constructeur a confirmé dès le lendemain son calendrier européen. Le lancement européen aura lieu le 27 octobre 2026. Les précommandes débuteront à cette même date avant une disponibilité commerciale fixée au 5 novembre.

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Cette arrivée rapide montre l’importance croissante du marché international dans la stratégie de vivo pour sa gamme X. Les générations précédentes ont notamment permis au constructeur de mettre en avant son partenariat photographique avec Zeiss face aux flagships de Samsung, Apple, Xiaomi ou encore Oppo.

Avec la génération X500, vivo entend poursuivre cette stratégie en misant à la fois sur la photographie et sur la nouvelle génération de puces mobiles gravées en 2 nm.

Le vivo X500 standard absent en Europe ?

Un détail intrigue néanmoins dans la communication européenne du constructeur. vivo parle bien de la « série X500 », mais le vivo X500 standard n’apparaît pour l’instant ni dans les visuels ni dans les références associées à l’événement européen.

Les indices réglementaires vont dans le même sens. Les vivo X500 Pro et X500 Pro Max sont apparus dans la base européenne EPREL, qui fournit notamment des informations réglementaires concernant leurs batteries. Le X500 classique en est en revanche absent.

Cela ne signifie pas nécessairement qu’il ne sera jamais commercialisé en Europe, mais cette absence renforce l’hypothèse d’un lancement européen limité aux deux modèles les plus haut de gamme. La situation est différente sur d’autres marchés internationaux. En Malaisie, les trois appareils — X500, X500 Pro et X500 Pro Max — ont obtenu leur certification SIRIM. La stratégie pourrait donc varier selon les régions.

Dimensity 9600 Pro en 2 nm pour les modèles les plus ambitieux

Les vivo X500 Pro et X500 Pro Max constituent les véritables vitrines technologiques de cette génération. Ils embarquent le nouveau MediaTek Dimensity 9600 Pro, une puce gravée en 2 nm qui place directement les appareils face aux nouveaux flagships équipés des dernières plateformes Snapdragon.

Cette nouvelle finesse de gravure doit notamment permettre à MediaTek d’améliorer simultanément les performances et l’efficacité énergétique, deux éléments devenus essentiels alors que les smartphones exécutent toujours davantage de traitements liés à l’intelligence artificielle directement sur l’appareil.

vivo mise également sur une nouvelle génération de systèmes photographiques développés avec Zeiss, confirmant la photo comme l’un des principaux arguments de sa famille X.

Jusqu’à 120 euros de réduction pour les premiers acheteurs

vivo accompagne son lancement européen d’une opération destinée aux premiers acheteurs. Les consommateurs qui enregistrent leur intérêt peuvent obtenir un bon de réduction pouvant atteindre 120 euros, ainsi qu’un accès à certaines offres groupées et promotions sur les accessoires.

Cependant, le montant dépend de la date d’inscription. Une inscription réalisée avant le début des ventes, le 5 novembre, permet d’obtenir la remise maximale de 120 euros. Après cette date, le bon passe à 80 euros. L’offre doit rester disponible jusqu’au 30 novembre 2026, dans la limite des stocks disponibles.

Une gamme européenne qui pourrait commencer directement par le X500 Pro

Il faudra désormais attendre la présentation européenne du 27 octobre pour connaître précisément la composition de la gamme et, surtout, ses tarifs. L’absence persistante du vivo X500 standard est néanmoins notable. Entre la communication européenne qui ne le montre pas et son absence de la base EPREL alors que les versions Pro y figurent, plusieurs éléments suggèrent que vivo pourrait choisir de commencer directement avec le X500 Pro en Europe.

Ce choix permettrait au constructeur de concentrer sa communication sur ses modèles les plus avancés, notamment leur plateforme Dimensity 9600 Pro en 2 nm et leur système photographique Zeiss.

Reste une information essentielle : le prix européen. C’est lui qui déterminera réellement le positionnement des X500 Pro et Pro Max face aux autres flagships Android de cette fin d’année.