Le produit est annoncé : le bilan des rumeurs

Les joueurs PC pourraient découvrir GTA 6 dès le premier trimestre 2027, soit quelques mois seulement après la sortie du jeu sur consoles. Selon un nouveau rapport publié par GamesBeat le 13 octobre, Rockstar Games prévoirait de lancer cette version entre janvier et mars 2027.

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Si cette fenêtre se confirme, l’éditeur romprait avec sa stratégie habituelle, qui consiste à privilégier les consoles avant de proposer ses jeux sur PC. Le rapport s’appuie sur quatre sources proches des projets de Rockstar, qui auraient souhaité rester anonymes afin de préserver leurs relations professionnelles. L’information n’a toutefois pas été confirmée officiellement par Rockstar Games ou Take-Two Interactive.

Le calendrier évoqué reste donc à prendre avec prudence. Plusieurs rumeurs récentes avancent néanmoins une sortie PC plus rapide que prévu, ce qui donne davantage de poids à cette hypothèse sans en faire une certitude.

GTA 6 sur PC dès janvier 2027 ?

Selon GamesBeat, Rockstar envisagerait de commercialiser la version PC de GTA 6 au cours des trois premiers mois de 2027. Le jeu doit auparavant arriver sur consoles le 19 novembre 2026, une date qui constitue le point de départ de ce calendrier potentiel.

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Un lancement au premier trimestre représenterait un changement notable pour Rockstar. Les précédents épisodes majeurs de la série Grand Theft Auto sont généralement arrivés sur PC bien après leurs versions consoles, parfois avec un décalage d’un an ou davantage.

Cette stratégie permet traditionnellement à l’éditeur de commercialiser son jeu sur plusieurs plateformes à différentes périodes. Une sortie PC plus rapprochée pourrait toutefois répondre à l’évolution du marché, notamment à la hausse du coût des consoles, qui pourrait pousser certains joueurs à privilégier leur ordinateur.

Pour le moment, rien ne permet d’affirmer que Rockstar a définitivement arrêté son calendrier. La date du lancement PC pourrait encore évoluer en fonction du développement et de l’optimisation du jeu.

GTA 6 Online pourrait arriver en même temps

Une sortie PC au début de 2027 pourrait également coïncider avec l’arrivée du mode multijoueur GTA 6 Online. Dan Clancy, le PDG de Twitch, aurait indiqué que cette composante était attendue en 2027. Un rapprochement des deux lancements constituerait une possibilité intéressante pour Rockstar, mais aucun calendrier commun n’a été confirmé.

Les joueurs pourraient ainsi découvrir le jeu sur PC à une période où son expérience en ligne commencerait à prendre de l’ampleur. Ce scénario reste néanmoins hypothétique : les informations disponibles ne permettent pas de confirmer que les versions PC et multijoueur sortiront simultanément.

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Un autre rendez-vous pourrait apporter des indications supplémentaires. Take-Two Interactive doit tenir une conférence consacrée à ses résultats financiers le 9 novembre, dix jours avant la sortie console annoncée de GTA 6. L’entreprise pourrait profiter de cette occasion pour évoquer ses projets, mais aucune annonce concernant la version PC n’est garantie.

Le PC pourrait offrir de meilleures performances

L’un des principaux arguments en faveur de la version PC concerne les performances. D’après les informations rapportées dans la source, GTA 6 serait limité à 30 images par seconde sur les consoles au lancement, y compris sur la PlayStation 5 Pro.

Un ordinateur suffisamment puissant pourrait dépasser cette limite, à condition que le portage soit correctement optimisé et que la configuration utilisée le permette. Les joueurs PC pourraient ainsi bénéficier d’une fréquence d’affichage supérieure, notamment à 60 images par seconde.

Il faudra cependant attendre les premières informations techniques pour connaître les exigences matérielles, les options graphiques et les performances réelles du jeu. La puissance du PC ne suffira pas, à elle seule, à garantir une expérience fluide si l’optimisation n’est pas au rendez-vous.

En attendant une confirmation de Rockstar, le premier trimestre 2027 constitue donc une fenêtre de sortie crédible selon les sources citées par GamesBeat, mais pas encore une date officielle. Si ce calendrier se concrétise, les joueurs PC pourraient rejoindre Vice City beaucoup plus rapidement que lors des précédents lancements de la franchise.