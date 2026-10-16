Le produit est annoncé : le bilan des rumeurs

Rockstar Games dévoile un nouvel aperçu de Grand Theft Auto VI, alias GTA 6, avec la publication de sa bande-annonce de lancement. À quelques semaines de la sortie prévue le 19 novembre 2026 sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S, cette vidéo met davantage l’accent sur l’histoire, les personnages et l’univers criminel de son prochain jeu phare.

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En parallèle, le studio accompagne cette publication d’une annonce musicale : le duo français Justice dévoile Flower in a Hurricane, un nouveau single réalisé avec plusieurs artistes invités. Le morceau s’inscrit dans le projet Grand Theft Auto VI : The Album, la bande originale officielle associée au jeu.

Entre récit criminel et identité musicale, Rockstar poursuit ainsi la présentation d’un titre particulièrement attendu, dont la sortie est désormais programmée pour le 19 novembre.

GTA 6 : Jason et Lucia au cœur d’une conspiration criminelle

La nouvelle bande-annonce revient sur l’intrigue de GTA 6, qui se déroule à Vice City, dans l’État fictif de Leonida. Le récit met en scène deux protagonistes, Jason et Lucia, dont le parcours bascule après un braquage qui tourne mal.

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Pris dans les conséquences de cette opération, les deux personnages se retrouvent entraînés dans une conspiration criminelle qui s’étend à l’ensemble de l’État. Cette trame doit servir de fil conducteur à une aventure mêlant criminalité, tensions et exploration d’un vaste territoire.

Rockstar profite de cette vidéo pour donner davantage de place à son univers narratif. Le studio ne dévoile toutefois pas nécessairement tous les éléments de l’intrigue : la bande-annonce reste avant tout un aperçu destiné à installer l’ambiance et à susciter l’intérêt avant la sortie.

Vice City, ville emblématique de la franchise, constitue le décor principal de cette nouvelle aventure. Le retour dans cet environnement permet à Rockstar de revisiter un univers déjà connu des joueurs, tout en proposant une nouvelle histoire et de nouveaux personnages.

Justice dévoile « Flower in a Hurricane » pour GTA 6

L’annonce de la bande-annonce s’accompagne de la sortie de Flower in a Hurricane, un nouveau single du duo électronique français Justice. Le morceau accueille également plusieurs artistes invités : Tame Impala, SZA et King Gizzard & The Lizard Wizard.

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Justice participe aussi à la composition de la bande originale originale du jeu. Cette implication dépasse donc la simple contribution à un titre promotionnel et inscrit le duo dans l’identité musicale du projet.

La musique occupe traditionnellement une place importante dans les jeux Grand Theft Auto, notamment à travers les stations de radio qui accompagnent les déplacements des joueurs. Pour GTA 6, Rockstar prépare un univers sonore qui doit contribuer à donner une identité particulière à Vice City et à Leonida.

Les détails concernant les autres artistes, les morceaux présents dans le jeu et la composition complète restent encore à préciser.

Grand Theft Auto VI : The Album : une bande originale déjà disponible en précommande

Le single Flower in a Hurricane fait partie de Grand Theft Auto VI : The Album, un projet musical officiel lié au jeu. Les préenregistrements sont ouverts sur les plateformes de streaming numérique.

Des éditions physiques, notamment en vinyle et en CD, sont également proposées en précommande sur le site officiel du projet.

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Rockstar et les responsables du projet musical devraient communiquer davantage d’informations sur l’univers sonore du jeu ainsi que sur la sortie de la bande originale complète. La liste définitive des titres et les modalités de publication de l’ensemble de la musique originale ne sont pas encore détaillées dans les informations communiquées.

Cette stratégie permet de faire exister l’identité musicale de GTA 6 avant même sa sortie, tout en donnant aux fans un premier aperçu des artistes associés au projet.

GTA 6 sortira le 19 novembre sur PS5 et Xbox Series X|S

La sortie de GTA 6 est actuellement prévue pour le 19 novembre 2026 sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S. La bande-annonce de lancement constitue une nouvelle étape dans la communication de Rockstar à l’approche de cette échéance.

Le jeu devra répondre à des attentes particulièrement élevées, compte tenu de l’importance de la franchise et du temps écoulé depuis le précédent épisode principal. Son intrigue centrée sur Jason et Lucia, son cadre inspiré de la Floride et la place accordée à la musique figurent parmi les éléments mis en avant.

Reste désormais à découvrir comment Rockstar articulera l’ensemble de ces composantes dans le jeu final. En attendant le 19 novembre, la nouvelle bande-annonce et le single de Justice donnent un aperçu supplémentaire de l’ambiance que le studio souhaite installer pour ce nouvel épisode.