Le produit est annoncé : le bilan des rumeurs

L’attente autour de GTA 6 ne semble pas profiter de la même manière à toutes les consoles. Alors que le prochain jeu de Rockstar Games doit sortir sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S, les données de ventes américaines rapportées par Circana suggèrent que la perspective de son lancement n’a pas entraîné de hausse notable des ventes de consoles Xbox. La PS5, en revanche, aurait bénéficié d’un effet positif, même si d’autres jeux ont joué un rôle important.

Publicité

Dans un entretien accordé à GamesBeat, Mat Piscatella, analyste chez Circana, a notamment souligné la faiblesse des ventes de Xbox en septembre 2026. Selon lui, les ventes en volume de Xbox Series X|S ont reculé de 27 % sur un an, signant le pire mois de septembre pour la gamme depuis son lancement.

GTA 6 ne suffit pas à stimuler les ventes de Xbox

L’arrivée de GTA 6 représente pourtant un argument commercial majeur pour les consoles de génération actuelle. Mais, selon Mat Piscatella, la présentation spéciale GTA VI Extended Look, diffusée sur Netflix en août 2026, n’a pas produit d’effet positif clairement perceptible sur les ventes de Xbox.

Cette observation contraste avec les récentes déclarations de Matthew Ball, directeur de la stratégie chez Xbox, selon lesquelles les précommandes du jeu sur les consoles Microsoft battraient des records. Les deux affirmations ne mesurent cependant pas la même chose : des précommandes élevées pour un jeu ne se traduisent pas nécessairement par une hausse immédiate des ventes de consoles.

Publicité

L’analyste de Circana précise par ailleurs qu’il est difficile d’isoler l’influence d’un événement ou d’un jeu sur les achats de matériel. Son appréciation repose sur les tendances observées dans les données de ventes et doit donc être considérée comme une estimation, plutôt que comme une mesure exacte de l’effet de GTA 6.

La PS5 profite aussi de Marvel’s Wolverine

Du côté de Sony, le tableau serait plus favorable. Piscatella estime que la présentation de GTA 6 a contribué à une progression des ventes de PS5, mais il attribue l’essentiel de cet effet à Marvel’s Wolverine, l’exclusivité PlayStation récemment lancée.

Selon son estimation approximative, Wolverine représenterait environ 70 % de l’impact positif observé, contre 30 % pour GTA 6. L’analyste souligne lui-même le caractère incertain de cette répartition, qui ne constitue pas une mesure précise de la contribution de chaque jeu.

Cette distinction est importante : la PS5 ne profiterait pas uniquement de l’anticipation autour du prochain Grand Theft Auto. Les sorties exclusives peuvent également convaincre les joueurs d’acheter une console, indépendamment des titres multiplateformes attendus.

Sony conserve un avantage dans la course à GTA 6

Les données évoquées dans l’article source indiquent également que les ventes de PS5 dépassent largement celles des Xbox Series X|S, malgré des performances jugées relativement solides au regard de la base installée de chaque plateforme. Les chiffres détaillés des précommandes de GTA 6 ne sont toutefois pas fournis ici, ce qui empêche de quantifier précisément l’écart.

Publicité

La communication autour du jeu pourrait aussi contribuer à renforcer la visibilité de Sony. La bande-annonce de lancement de GTA 6 comporte notamment la mention « Plays Best on PS5 », qui met en avant l’expérience sur la console de Sony. Ce message promotionnel peut orienter l’attention des acheteurs, sans démontrer à lui seul qu’il explique les différences de ventes.

D’autres sorties attendues sur PlayStation et PC, comme Phantom Blade Zero, participent également au calendrier de jeux susceptibles d’influencer les décisions d’achat.

Le véritable effet de GTA 6 reste à mesurer

Les chiffres de septembre ne permettent pas de conclure que GTA 6 n’aura aucun effet sur les ventes de Xbox à l’approche de sa sortie. Ils montrent seulement qu’à cette date, la présentation d’août n’a pas été suivie d’une hausse notable des ventes de consoles Microsoft, selon l’analyse de Circana.

L’effet commercial du jeu pourrait évoluer à mesure que sa sortie se rapproche, que les campagnes marketing s’intensifient et que les joueurs commencent à choisir leur plateforme. Pour l’heure, les données suggèrent surtout que l’anticipation autour d’un jeu très attendu ne suffit pas nécessairement à dynamiser les ventes d’une console, en particulier lorsque la concurrence dispose d’exclusivités capables de mobiliser les acheteurs.