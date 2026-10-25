REDMI s’apprête à faire son entrée sur le marché des écouteurs sans fil à clip. La marque de Xiaomi vient de dévoiler les Clip Neo, des écouteurs à conception ouverte qui seront présentés officiellement le 27 octobre 2026, en même temps que le smartphone REDMI K100. Les précommandes sont déjà ouvertes en Chine.

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Avec leur format qui se fixe autour de l’oreille sans obstruer le conduit auditif, les REDMI Clip Neo visent les utilisateurs qui souhaitent écouter de la musique tout en restant attentifs aux bruits environnants. Ils seront proposés en deux coloris : blanc nacré (Pearl White) et noir (Zero Black).

Des haut-parleurs de 12 mm et un égaliseur personnalisable

Chaque écouteur embarque un haut-parleur dynamique de 12 mm à double aimant. REDMI met en avant une membrane dotée d’un revêtement présenté comme similaire au diamant, ainsi qu’un algorithme dédié à l’amélioration des basses. La marque promet ainsi une restitution sonore travaillée malgré le format ouvert.

Pour adapter le rendu à leurs préférences, les utilisateurs disposeront de quatre profils d’égalisation prédéfinis et d’un égaliseur personnalisé à dix bandes. Cette flexibilité permettra de modifier la signature sonore en fonction des genres musicaux et des habitudes d’écoute.

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La conception ouverte reste toutefois l’un des principaux arguments du produit. Elle permet de conserver une perception des sons ambiants, ce qui peut s’avérer pratique lors des promenades, des trajets quotidiens ou d’autres activités pendant lesquelles une isolation complète n’est pas souhaitable.

Un poids de 5,3 grammes par écouteur

REDMI insiste également sur le confort, avec six technologies présentées comme essentielles à la conception des Clip Neo. Chaque écouteur ne pèse que 5,3 grammes, tandis que sa forme incurvée s’inspire de l’anatomie de l’oreille.

La marque évoque aussi un écart de fixation de 3,4 mm, présenté comme optimal pour assurer un maintien à la fois stable et doux. Les zones en contact avec la peau utilisent du silicone liquide annoncé comme agréable au toucher, tandis qu’un fil en titane à mémoire de forme de 0,6 mm doit apporter souplesse et résistance.

Autre détail pratique : les écouteurs ne distinguent pas le côté gauche du côté droit. Il sera donc possible de les replacer dans leur boîtier sans avoir à vérifier leur orientation, un petit avantage pour une utilisation quotidienne.

Une alternative plus accessible aux écouteurs Xiaomi

Avec les Clip Neo, REDMI semble vouloir proposer une version plus abordable du format à clip, après l’arrivée d’un modèle similaire sous la marque Xiaomi plus tôt en 2026. Le poids réduit, les différents réglages audio et les choix ergonomiques constituent les principaux arguments mis en avant.

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Le prix officiel n’a pas encore été annoncé. REDMI pourrait toutefois positionner les Clip Neo à un tarif inférieur à celui des écouteurs à clip Xiaomi, afin de toucher un public plus large.

Le lancement du 27 octobre permettra d’en savoir davantage sur leur prix, leur autonomie et les autres caractéristiques encore inconnues. En attendant, les Clip Neo montrent que le format ouvert à clip gagne du terrain au-delà des marques spécialisées, avec une nouvelle proposition orientée vers le grand public.