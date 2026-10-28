Le produit est sorti : le bilan des rumeurs

Redmi élargit son catalogue audio avec les Redmi Clip Neo, ses premiers écouteurs à fixation par clip. Présentés en Chine lors du lancement du Redmi K100, ces nouveaux modèles adoptent une conception ouverte, pensée pour se fixer autour de l’oreille sans s’insérer dans le conduit auditif. Ils embarquent des haut-parleurs de 12 mm et promettent jusqu’à 32 heures d’autonomie avec leur boîtier de recharge.

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Proposés à partir de 399 yuans, soit environ 54 euros, les Redmi Clip Neo misent sur un format léger, plusieurs options de personnalisation sonore et des fonctions connectées. Ils viennent compléter l’offre audio de Xiaomi, qui avait déjà dévoilé ses propres écouteurs à clip plus tôt dans l’année.

Un format ouvert et léger conçu pour le confort

Les Redmi Clip Neo sont disponibles en deux coloris : Pearl White et Zero Black. Chaque écouteur pèse 5,3 grammes et repose sur une structure en forme de C, associée à une sphère acoustique en forme de goutte. L’écartement de 3,4 mm a été conçu à partir de données portant sur plus de 1 000 formes d’oreilles, selon les informations communiquées par la marque.

La structure intègre un fil en titane à mémoire de forme de 0,6 mm, enveloppé de silicone liquide. Redmi indique qu’il a résisté à 25 000 tests de flexion. Les écouteurs peuvent être portés indifféremment sur l’une ou l’autre oreille et mettent automatiquement la lecture en pause lorsqu’ils sont retirés. Le boîtier adopte une disposition verticale et intègre un éclairage baptisé Cloud-Gap Light Effect 2.0.

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Cette conception ouverte vise à proposer une alternative aux écouteurs intra-auriculaires traditionnels. Elle permet de conserver un contact avec l’environnement extérieur, même si le niveau d’isolation sonore reste nécessairement différent de celui d’un modèle qui obstrue le conduit auditif.

Des haut-parleurs de 12 mm et un égaliseur personnalisable

Pour la partie audio, Redmi a intégré des haut-parleurs de 12 mm à double aimant, reposant sur deux aimants N52. Xiaomi annonce un flux magnétique supérieur de 20 %, une amplitude accrue de 25 % et un volume supérieur de 40 % par rapport à des unités à aimant unique. Ces chiffres correspondent aux comparaisons avancées par le fabricant et ne constituent pas, à eux seuls, une mesure indépendante de la qualité sonore.

Les transducteurs bénéficient également d’un revêtement de diaphragme DLC et d’un algorithme de compensation des basses. Quatre préréglages d’égalisation sont disponibles, auxquels s’ajoute un égaliseur personnalisé à dix bandes. Deux microphones avec réduction du bruit assistée par IA complètent l’ensemble pour les appels.

L’autonomie annoncée atteint 7 heures avec une seule charge et jusqu’à 32 heures en tenant compte du boîtier. Celui-ci se recharge en USB-C. Les écouteurs prennent en charge le Bluetooth 5.4, les codecs SBC et AAC ainsi que la connexion simultanée à deux appareils.

Prix et disponibilité des Redmi Clip Neo

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Les Redmi Clip Neo sont disponibles en Chine au prix de 399 yuans, soit environ 54 euros. Dans certaines régions, une subvention nationale peut ramener le tarif à environ 339 yuans, l’équivalent de 46 euros. Aucune information n’est communiquée concernant une commercialisation en Europe.

Une édition spéciale réalisée avec la marque de streetwear sportif CryingCenter est également proposée. Cette version associe les écouteurs noirs à une pochette de transport siglée, un jeu d’autocollants et un emballage personnalisé. Elle est commercialisée séparément au prix de 449 yuans, soit environ 61 euros.

Avec les Clip Neo, Redmi cherche à se positionner sur le segment des écouteurs ouverts à fixation par clip, une alternative aux formats intra-auriculaires et aux écouteurs classiques. Leur intérêt dépendra notamment du confort réel, de la qualité sonore et de la tenue sur l’oreille au quotidien. Pour l’instant, le produit est annoncé pour le marché chinois, sans calendrier international confirmé.