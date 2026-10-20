Redmi continue de dévoiler les caractéristiques de son prochain smartphone haut de gamme. Attendu le 27 octobre 2026 en Chine, le Redmi K100 disposera d’un écran de 6,83 pouces avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz, d’une puce Snapdragon 8 Elite et d’un processeur dédié à l’affichage. La marque confirme également l’arrivée d’HyperOS 4, avec plusieurs optimisations destinées à améliorer la réactivité du système.

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Ces nouvelles informations permettent de préciser la fiche technique du smartphone, alors que de précédentes fuites évoquaient un écran encore plus grand et plus rapide. Cependant, Redmi n’a pas encore communiqué le prix, la capacité de la batterie, ni les caractéristiques photographiques de son nouvel appareil.

Redmi K100 : un écran de 6,83 pouces à 165 Hz

Le Redmi K100 intégrera une dalle de 6,83 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 165 Hz. Selon le constructeur, plus de 40 jeux seront capables de fonctionner nativement à 165 images par seconde sur le smartphone. Cette caractéristique vise particulièrement les joueurs qui recherchent une animation très fluide dans les titres compatibles.

L’écran prendra également en charge une fréquence de rapport tactile multipoint de 480 Hz et un taux d’échantillonnage tactile instantané de 3 500 Hz. Ces deux paramètres concernent la détection des interactions avec l’écran et pourraient intéresser les joueurs sensibles à la réactivité des commandes.

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Redmi annonce par ailleurs une luminosité maximale de 3 500 nits. La technologie Xiaomi Green Mountain Eye Protection 4.0 sera chargée des fonctions de protection visuelle, même si la marque n’a pas encore détaillé l’ensemble des mécanismes utilisés.

Ces caractéristiques diffèrent des premières rumeurs, qui évoquaient une dalle AMOLED de 6,9 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 185 Hz. Les informations désormais communiquées par Redmi indiquent donc un écran plus petit et une fréquence moins élevée que prévu.

Snapdragon 8 Elite et puce D2 dédiée à l’affichage

Redmi avait déjà confirmé la présence d’un Snapdragon 8 Elite, accompagné d’une puce D2 dédiée à l’affichage. Cette combinaison doit permettre au K100 de proposer une expérience adaptée aux jeux exigeants et à son écran à haute fréquence de rafraîchissement.

La présence d’une puce supplémentaire consacrée à l’affichage distingue la configuration du smartphone. Toutefois, Redmi n’a pas encore précisé les gains de performances attendus, ni les jeux qui tireront spécifiquement parti de ce composant.

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La compatibilité annoncée avec plus de 40 jeux à 165 images par seconde constitue un indicateur intéressant, mais elle ne signifie pas que tous les titres pourront atteindre cette fréquence. Les performances dépendront notamment de l’optimisation des jeux et de leur compatibilité avec le matériel.

Redmi K100 apporte une batterie de 10 000 mAh et une charge de 100 W

Le Redmi K100 sera le premier smartphone de Xiaomi doté d’une batterie de 10 000 mAh, doté de la dernière technologie de batterie Jinshajiang de la société. Xiaomi affirme que la batterie a une teneur en silicium-carbone de 28 % et une densité énergétique de 957 Wh/L, avec un fonctionnement stable et performant promis à des températures aussi basses que -20 °C.

Selon les chiffres d’endurance partagés par le président de Xiaomi, Lu Weibing, le téléphone peut gérer plus de 29 heures de lecture de courtes vidéos, plus de 24 heures de streaming en direct et plus de 47 heures de lecture de musique. Les chiffres revendiqués incluent également plus de 18 heures de navigation, plus de 46 heures de lecture et jusqu’à 1 000 courts épisodes dramatiques.

L’appareil prend en charge la charge filaire de 100 W et la charge inversée filaire de 27 W, tandis que la charge par dérivation est conçue pour réduire la chaleur pendant les jeux.

HyperOS 4 au programme

Le Redmi K100 sera livré avec HyperOS 4, la nouvelle version de l’interface de Xiaomi. Le constructeur met en avant plusieurs optimisations destinées à améliorer la gestion des ressources et la réactivité générale du système. Selon Xiaomi, le logiciel doit mieux évaluer la charge du système afin de répartir les ressources entre les différentes tâches. Il pourra également précharger certaines données en mémoire pour faciliter le lancement des applications lorsque cela est nécessaire.

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La marque annonce aussi une amélioration de l’efficacité de ses propres applications. Les deux premières optimisations sont associées à une évolution du noyau HyperCore, déjà évoquée lors du déploiement de la version stable d’HyperOS 4 en Chine.

L’objectif est de mieux exploiter les ressources matérielles du téléphone, notamment lorsque plusieurs applications fonctionnent simultanément ou lorsque le système doit maintenir une fréquence d’affichage élevée.

Un nouveau coloris vert dévoilé

En parallèle des caractéristiques techniques, Redmi a publié des images officielles du K100 dans une finition baptisée Flame Green. Ce coloris vert vient compléter l’identité visuelle du smartphone, dont la marque n’a pas encore présenté l’ensemble des variantes disponibles.

Présentation prévue le 27 octobre en Chine

Redmi devrait révéler les caractéristiques restantes lors de son événement du 27 octobre. La capacité de la batterie, la configuration photo et le tarif seront particulièrement importants pour déterminer le positionnement du K100 sur le marché des smartphones haut de gamme.

Avec son écran à 165 Hz, sa puce Snapdragon 8 Elite et HyperOS 4, le Redmi K100 affiche déjà des ambitions marquées sur le terrain des performances et du jeu mobile. Reste à savoir si son autonomie et son prix seront à la hauteur de cette fiche technique.