Xiaomi s’apprête à renouveler sa gamme d’ordinateurs portables abordables avec les REDMI Book 2027, dont la présentation officielle est prévue le 27 octobre. Cette nouvelle génération devrait mettre l’accent sur la qualité de fabrication, l’autonomie et le confort au quotidien, tout en conservant un positionnement accessible.

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Les premiers éléments communiqués par la marque et les informations issues de fuites dessinent une gamme modernisée, avec plusieurs coloris, une batterie de 72 Wh et une nouvelle plateforme Intel. Le REDMI Book 16 2027 bénéficiera notamment d’un changement attendu par certains utilisateurs : l’intégration standard d’un pavé numérique.

Le REDMI Book 16 adopte un nouveau design et un pavé numérique

Ma Zhiyu, directeur du marketing produit chez Xiaomi, a confirmé que le REDMI Book 16 2027 bénéficierait d’un design revu. L’ordinateur intégrera également un pavé numérique de série, un choix particulièrement pertinent pour un modèle de 16 pouces destiné notamment aux usages bureautiques.

Au-delà de l’apparence, Xiaomi semble vouloir améliorer la conception générale de ses machines. La marque annonce une finition plus soignée, tandis que les caractéristiques détaillées de cette nouvelle génération doivent encore être dévoilées lors de la présentation officielle.

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Une nouvelle plateforme Intel et de la mémoire DDR5 remplaçable

La série REDMI Book 2027 doit s’appuyer sur la troisième génération de processeurs Intel Core, connue sous le nom de code Wildcat Lake. Les informations disponibles restent toutefois partielles et certaines caractéristiques reposent encore sur des fuites.

Le REDMI Book 16 2027 serait notamment équipé d’un processeur Intel Core 5 320. Autre évolution potentiellement importante : la mémoire DDR5 pourrait devenir remplaçable par l’utilisateur, alors que la génération précédente utilisait une mémoire soudée à la carte mère. Si cette information se confirme, les possibilités d’évolution et de réparation seraient améliorées.

Le modèle de 14 pouces devrait, de son côté, proposer un écran de résolution 2,8K. La connectique annoncée comprendrait deux ports USB-A, deux ports USB-C, une sortie HDMI et une prise casque de 3,5 mm.

Une batterie de 72 Wh et un refroidissement renforcé

Tous les modèles devraient embarquer une batterie de 72 Wh. Xiaomi n’a pas encore communiqué de mesure d’autonomie détaillée, mais cette capacité constitue l’une des caractéristiques mises en avant pour la nouvelle gamme.

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Le REDMI Book 16 bénéficierait également d’un système de refroidissement amélioré, composé de deux ventilateurs et d’un caloduc de 10 mm, selon les informations ayant fuité. L’objectif serait de mieux gérer la chaleur produite par le processeur, notamment pendant les tâches prolongées.

La série devrait aussi intégrer Super AI 2.0, une solution présentée comme destinée à faciliter la collaboration entre appareils et à proposer des fonctions bureautiques assistées par l’intelligence artificielle. Les usages exacts et la disponibilité de ces fonctionnalités restent à préciser.

Quel prix pour les REDMI Book 2027 ?

Xiaomi n’a pas encore révélé les tarifs de cette nouvelle génération. À titre de comparaison, le REDMI Book 14 de l’année précédente débutait à 6 499 yuans pour une configuration avec 16 Go de mémoire vive et 512 Go de stockage. Des promotions avaient régulièrement ramené son prix autour de 5 499 yuans.

Ces montants donnent un point de repère pour comprendre le positionnement de la gamme, mais ils ne permettent pas de déduire le prix des nouveaux modèles. Les configurations définitives, les performances annoncées et les tarifs seront présentés le 27 octobre.

Avec une mémoire potentiellement évolutive, une batterie de 72 Wh et un pavé numérique enfin intégré au modèle de 16 pouces, Xiaomi semble privilégier des améliorations concrètes pour les usages quotidiens. Il faudra toutefois attendre l’annonce complète pour savoir si ces changements s’accompagnent d’un véritable gain de performances et si la marque conserve son avantage tarifaire.