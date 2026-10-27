Huawei préparerait une évolution du format de ses smartphones axés sur la photographie. Selon une nouvelle fuite attribuée à Digital Chat Station, la future série Pura 100, attendue au premier semestre 2027, pourrait adopter deux approches différentes en matière d’écran : un format intermédiaire classique pour le modèle standard et une dalle plus large pour les versions Pro et Pro Max.

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Ces informations proviendraient de l’examen d’un prototype technique. Elles restent donc à prendre avec prudence, Huawei n’ayant encore communiqué aucune caractéristique officielle de cette future gamme.

Un écran de 6,6 pouces pour le Pura 100 standard

D’après le leaker, le prototype du Huawei Pura 100 conserverait un écran de 6,6 pouces. Ce format serait légèrement plus compact que celui du Pura 90 standard, équipé d’une dalle de 6,8 pouces selon les informations rapportées.

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Les Pura 100 Pro et Pura 100 Pro Max suivraient une autre voie. Les deux modèles seraient en cours de développement autour d’un écran d’environ 6,39 pouces, avec un format plus large que celui des smartphones traditionnels. La diagonale serait donc inférieure à celle des Pura 90 Pro et Pro Max, respectivement annoncés avec des écrans de 6,6 et 6,9 pouces.

La différence ne se limiterait pas à la taille : Huawei chercherait à faire des modèles Pro des smartphones orientés vers l’image, avec une surface d’affichage plus large. Le format exact des dalles et leur rapport largeur-hauteur n’ont toutefois pas été confirmés.

Le Pura X View comme source d’inspiration ?

Ce choix pourrait s’inscrire dans la continuité du Huawei Pura X View, présenté en septembre 2026 et doté d’un écran de 6,39 pouces au format large. Il reste cependant impossible de confirmer que les Pura 100 Pro et Pro Max reprendront exactement la même dalle ou le même design.

Pour la gamme Pura, historiquement centrée sur la photographie, un écran plus large pourrait offrir davantage de confort pour cadrer des images, consulter des photos et travailler sur des vidéos. Il s’agirait d’une évolution intéressante si Huawei parvient à associer ce format à une ergonomie adaptée à un usage quotidien.

Une ambition photographique toujours au cœur de la gamme

Les rumeurs précédentes évoquent également des pistes ambitieuses pour les appareils photo de la série Pura 100, notamment une configuration à deux capteurs de 200 mégapixels, des capacités de zoom renforcées et des accessoires externes inspirés des objectifs photographiques traditionnels. Ces éléments ne sont pas confirmés et ne permettent pas encore de déterminer la configuration finale des différents modèles.

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Des discussions similaires autour d’accessoires de téléconversion ont également concerné le Mate 90 Pro Max. Pour le Pura 100, il faudra attendre de nouvelles fuites ou une annonce officielle pour savoir si Huawei concrétisera ces pistes.

À ce stade, l’information la plus précise concerne donc le format des écrans : 6,6 pouces pour le Pura 100 standard et environ 6,39 pouces pour les modèles Pro et Pro Max, dans une conception plus large. Si cette orientation se confirme, Huawei pourrait chercher à distinguer davantage ses modèles haut de gamme par leur expérience photographique, plutôt que par la seule taille de leur écran.