Apple pourrait terminer le mois d’octobre avec plusieurs annonces matérielles majeures. Après la présentation de l’iPhone Duo, la firme prépare un événement baptisé « Pro and tell », programmé le 28 octobre à 13 heures, heure de la côte Est américaine, à Los Angeles, soit 18 heures en France.

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Si Apple n’a pas confirmé les produits qui seront dévoilés, les rumeurs évoquent notamment un MacBook Pro à écran tactile OLED, de nouveaux Mac équipés de la puce M6 et un iPad mini doté d’un écran OLED.

Plusieurs de ces appareils font l’objet de spéculations depuis des années. Si les informations se vérifient, cette présentation pourrait marquer une évolution importante de la gamme Mac et amorcer une transition vers l’OLED pour d’autres produits Apple.

Un MacBook Pro tactile avec écran OLED

Le MacBook Pro doté d’un écran tactile OLED figure dans les rumeurs depuis au moins 2023. Cette fois, Apple pourrait enfin concrétiser ce projet avec un ordinateur réunissant deux premières pour la marque : un écran OLED sur un MacBook et une interface tactile sur un ordinateur portable.

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Certaines spéculations évoquent le nom « MacBook Ultra », mais rien ne permet de confirmer qu’Apple abandonnera l’appellation MacBook Pro pour son ordinateur haut de gamme. Le nouveau modèle pourrait également intégrer une Dynamic Island inspirée de celle des iPhone.

Il ne faudrait toutefois pas s’attendre à une transformation radicale de macOS en système hybride entre Mac et iPad. Les informations disponibles évoquent plutôt des adaptations limitées : effets visuels lors du toucher de l’écran ou nouveaux gestes dans certaines applications natives. L’objectif serait d’ajouter des interactions tactiles sans remettre en cause l’expérience traditionnelle du Mac.

Sur le plan des performances, le modèle tactile utiliserait les puces M5 Pro et M5 Max. Apple pourrait ainsi réserver le renouvellement de ses processeurs haut de gamme à une génération ultérieure, éventuellement la M7 attendue en 2027. Cette stratégie reste spéculative et devra être confirmée lors de l’annonce.

Un MacBook Pro M6 plus classique également attendu

L’arrivée d’un modèle tactile haut de gamme n’empêcherait pas Apple de renouveler son MacBook Pro d’entrée de gamme. Celui-ci pourrait passer de la puce M5 à la M6, introduite selon les informations rapportées avec le Mac mini en août 2026.

Ce modèle pourrait bénéficier d’un léger changement de design, notamment avec une caméra frontale intégrée dans une découpe circulaire de type poinçon. Aucun bouleversement majeur de la conception n’est toutefois attendu.

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Le prix pourrait également augmenter. Les rumeurs attribuent cette éventuelle hausse aux tensions sur l’approvisionnement en composants, qui affecteraient plusieurs produits de la gamme Apple. Les tarifs définitifs restent inconnus.

L’iMac pourrait passer directement à la puce M6

L’iMac ferait lui aussi partie des produits susceptibles d’être actualisés. Son dernier renouvellement remontant à près de deux ans, l’ordinateur tout-en-un pourrait passer directement à la puce M6, sans étape intermédiaire avec la M5.

Les changements devraient rester limités aux performances et à quelques détails esthétiques. De nouveaux coloris sont notamment évoqués, dans la continuité des différentes finitions proposées sur les précédentes générations.

En dehors du processeur et d’éventuelles nouvelles couleurs, aucune refonte importante n’est attendue dans les informations disponibles.

Un iPad mini avec écran OLED et puce A20

L’autre annonce potentiellement importante concernerait l’iPad mini. La petite tablette d’Apple pourrait enfin adopter une dalle OLED, après plusieurs générations reposant sur la technologie LCD en dehors de l’iPad Pro.

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Cette évolution pourrait constituer le point de départ d’une transition plus large de la gamme iPad vers l’OLED. Le changement d’écran pourrait toutefois entraîner une hausse de prix estimée à environ 100 dollars, selon les rumeurs.

Le reste de l’appareil ne devrait pas connaître de transformation majeure. L’iPad mini pourrait surtout bénéficier d’un renouvellement de sa puce, en passant de l’A17 à l’A20, apparue avec l’iPhone 18 selon les informations rapportées.

Des annonces à confirmer le 28 octobre

Entre le MacBook Pro tactile, les modèles M6 et l’iPad mini OLED, Apple pourrait profiter de cet événement pour renouveler plusieurs segments de son catalogue. Le MacBook Pro à écran tactile serait la nouveauté la plus marquante, tandis que les mises à jour des Mac et de l’iPad mini prolongeraient l’évolution des produits existants.

Pour l’heure, ces informations reposent sur des rumeurs et des prévisions, et non sur une liste officielle de produits annoncés par Apple. La présentation du 28 octobre permettra de déterminer quelles nouveautés sont réellement au programme, ainsi que leurs caractéristiques, leurs prix et leurs dates de disponibilité.