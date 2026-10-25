Samsung aurait franchi une étape importante dans le développement de sa prochaine génération de smartphones haut de gamme. Selon la presse coréenne, le groupe aurait lancé la production en série du Exynos 2700, le processeur destiné à équiper plusieurs modèles de la future gamme Galaxy S27.

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Les Galaxy S27, S27 Plus et S27 Pro seraient concernés, tandis que le Galaxy S27 Ultra devrait conserver une puce Qualcomm. Cette génération pourrait une nouvelle fois adopter une stratégie à deux processeurs selon les marchés, avec un choix entre Exynos et Snapdragon.

Le Exynos 2700 entre en production de masse

Selon The Elec, Samsung aurait commencé à produire le Exynos 2700 dans des volumes suffisants pour alimenter les prochains Galaxy S27, S27 Plus et S27 Pro.

Le passage à la production de masse signifie que le processeur aurait dépassé le stade des échantillons. Plusieurs étapes restent néanmoins nécessaires avant que les puces ne se retrouvent dans les smartphones commercialisés.

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Le calendrier semble toutefois cohérent avec un lancement de la gamme Galaxy S27 attendu au début de l’année prochaine. Il s’écoule généralement plusieurs mois entre la production des wafers et l’intégration des puces dans les produits finis.

10 % de puces supplémentaires

Samsung prévoirait de produire 10 % du Exynos 2700 de plus que du Exynos 2600. Cette augmentation pourrait notamment s’expliquer par l’arrivée supposée du Galaxy S27 Pro dans la gamme. Ce nouveau modèle serait positionné entre le Galaxy S27 Plus et le S27 Ultra, avec un design proche de ce dernier mais un écran plus compact. Son existence reste toutefois à considérer comme une information issue des rumeurs disponibles autour de la gamme.

Sur le plan technologique, l’Exynos 2700 utiliserait le procédé SF2P, présenté comme la deuxième génération du procédé 2 nm Gate-All-Around (GAA) de Samsung.

Selon les informations rapportées, cette évolution offrirait par rapport au Exynos 2600 jusqu’à 12 % de performances supplémentaires, une réduction de 25 % de la consommation énergétique et une diminution de 8 % de la surface de la puce.

Samsung pourrait encore séparer les marchés

Cependant, la question de la répartition entre Exynos et Snapdragon reste ouverte. Les dernières informations évoquées pointent vers une stratégie similaire à celle adoptée avec la série Galaxy S26. Les Galaxy S27, S27 Plus et S27 Pro destinés à l’Europe et à la Corée du Sud utiliseraient ainsi le Exynos 2700, tandis que les versions commercialisées aux États-Unis et en Chine recevraient une puce Snapdragon.

Cette stratégie permettrait à Samsung de produire davantage de ses propres processeurs tout en conservant Qualcomm sur certains marchés où la marque utilise traditionnellement ses solutions Snapdragon.

Il faudra néanmoins attendre les annonces officielles pour confirmer la répartition exacte des composants selon les pays.

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Le S27 Ultra resterait fidèle à Qualcomm

Le cas du Galaxy S27 Ultra serait différent. Samsung envisagerait de l’équiper d’une puce Qualcomm sur l’ensemble des marchés, probablement le Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Le principal obstacle serait son coût. Cette puce haut de gamme serait évoquée à plus de 300 dollars, ce qui pourrait exercer une pression importante sur le prix final du smartphone.

Certains analystes cités dans les informations disponibles envisageraient ainsi un Galaxy S27 Ultra dépassant les 1 599 dollars. Là encore, il s’agit d’estimations et non d’un tarif confirmé par Samsung.

L’Exynos 2700 aurait déjà montré ses muscles

La nouvelle puce pourrait néanmoins réserver une surprise sur le plan des performances. Un prétendu test interne sous Geekbench 6 aurait montré l’Exynos 2700 devant le Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 de 9,5 % en performances multicœurs.

Si cette donnée était confirmée, le score multicœur de l’Exynos dépasserait théoriquement les 14 000 points.

Il faut cependant rester prudent avec ce résultat. Il s’agit d’un test présenté comme interne et non d’une mesure indépendante réalisée sur un smartphone commercial. Les performances finales peuvent également dépendre du refroidissement, de la fréquence, de la consommation énergétique et de l’optimisation logicielle.

Samsung veut-il réhabiliter Exynos ?

L’enjeu est particulièrement important pour Samsung. Les précédentes générations Exynos ont régulièrement été comparées défavorablement à leurs équivalents Qualcomm, notamment sur les performances soutenues et la gestion thermique.

L’Exynos 2700 pourrait donc représenter une tentative de rééquilibrage. Si les gains annoncés par Samsung se confirment dans les appareils commerciaux, la puce pourrait réduire l’écart entre les deux plateformes.

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Mais la comparaison ne se résumera pas à Geekbench. L’autonomie, les performances graphiques, la chauffe, la stabilité des performances dans le temps et les capacités d’intelligence artificielle seront également déterminantes.

Pour l’instant, la production de masse de l’Exynos 2700 constitue surtout un signal : Samsung prépare activement son retour à une utilisation importante de ses propres puces sur la gamme Galaxy S27. La prochaine étape sera de découvrir si cette nouvelle génération Exynos est réellement capable de rivaliser avec Qualcomm dans les conditions d’utilisation quotidiennes.