Qualcomm monte au créneau après des informations faisant état de problèmes thermiques sur son prochain processeur haut de gamme. Le Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 aurait rencontré des difficultés de surchauffe lors de tests internes menés pour le Galaxy S27 Ultra de Samsung. Le fabricant américain dément catégoriquement ces affirmations, alors que des rumeurs évoquent la possibilité d’un retour du constructeur coréen vers ses propres puces Exynos.

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Selon un porte-parole de Qualcomm interrogé par 9to5Google, les informations récentes concernant d’éventuels problèmes thermiques du Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 sont inexactes. L’entreprise affirme poursuivre sa collaboration avec les fabricants de smartphones pour proposer des expériences haut de gamme.

Cette prise de position intervient quelques jours après un article du média sud-coréen Seoul Economic Daily, qui évoquait des températures excessives et des baisses de performances lors de charges de travail prolongées. À ce stade, aucun résultat de test indépendant ne permet de trancher entre les deux versions.

Qualcomm dément les problèmes thermiques

Le démenti de Qualcomm est explicite. Le fabricant affirme que les informations faisant état de difficultés thermiques sur le Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 ne correspondent pas à la réalité et se dit confiant dans les capacités de sa prochaine plateforme mobile haut de gamme.

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Don McGuire, directeur marketing de Qualcomm, a également réagi sur le réseau social X. Il a déclaré qu’il n’existait pas de problème thermique systémique concernant le Snapdragon 8 Elite Gen 6 standard, tout en rappelant que les fabricants ajustent habituellement leurs appareils pour trouver un équilibre entre performances et consommation énergétique.

Une nuance mérite toutefois d’être soulignée : le dirigeant évoque le Snapdragon 8 Elite Gen 6, sans nommer explicitement sa déclinaison Extreme. Le porte-parole de Qualcomm a bien répondu aux accusations concernant cette dernière, mais les deux déclarations ne portent pas exactement sur le même modèle.

Cette distinction entretient une part d’incertitude. Qualcomm n’a publié aucune donnée de test détaillée permettant de vérifier les températures ou les performances soutenues de ses prochaines puces. Samsung n’a pas non plus communiqué de résultats confirmant ou infirmant les informations initiales.

Samsung pourrait-il choisir le Exynos 2700 pour son Galaxy S27 Ultra ?

Selon le rapport initial du Seoul Economic Daily, Samsung aurait constaté des températures trop élevées sur le Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 lors de charges intensives prolongées. Ces conditions auraient également provoqué une baisse des performances.

Ce phénomène, appelé thermal throttling, correspond à une réduction automatique de la fréquence de fonctionnement d’un processeur lorsque sa température devient trop élevée. Il s’agit d’un mécanisme de protection destiné à limiter la chaleur produite et à préserver le matériel.

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Si les difficultés évoquées se confirmaient, Samsung pourrait envisager d’utiliser son propre Exynos 2700 dans le Galaxy S27 Ultra plutôt que la puce de Qualcomm. Cette éventualité reste cependant une hypothèse : aucun des deux fabricants n’a confirmé un changement de processeur pour le futur smartphone.

Le choix du SoC constitue un enjeu important pour Samsung. Les performances de pointe ne suffisent pas à garantir une bonne expérience utilisateur si elles ne peuvent pas être maintenues pendant les sessions de jeu, les traitements vidéo ou les autres tâches exigeantes.

Les performances soutenues seront déterminantes

Les accusations de surchauffe interviennent alors que les fabricants de processeurs mobiles cherchent à augmenter les performances de leurs plateformes, notamment pour les jeux et les fonctions d’intelligence artificielle. Mais la puissance maximale annoncée ne représente qu’une partie des capacités d’une puce.

La gestion thermique dépend aussi de la conception du smartphone, du système de refroidissement, des limites de consommation et des réglages appliqués par le fabricant. Deux appareils utilisant le même processeur peuvent donc présenter des comportements différents lors d’une utilisation intensive.

Il faudra attendre des mesures indépendantes pour évaluer la capacité du Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 à maintenir ses performances dans la durée. Des tests portant sur les températures, la consommation énergétique et la stabilité des fréquences permettront de mieux comprendre la situation.

Pour l’instant, Qualcomm rejette les accusations et Samsung n’a confirmé aucun changement de stratégie. Le dossier reste donc ouvert : la question ne porte pas seulement sur la puissance du prochain processeur, mais aussi sur sa capacité à la maintenir sans compromettre l’expérience quotidienne.