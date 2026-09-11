OPPO continue de lever progressivement le voile sur sa future série Find X10, et cette fois, c’est le modèle standard qui passe au premier plan. Le constructeur confirme une configuration photo particulièrement ambitieuse avec deux capteurs de 200 mégapixels, tout en ajoutant une batterie de 8 000 mAh et des bordures d’écran inférieures au millimètre.

Le message est clair : le Find X10 ne veut plus jouer le rôle de simple porte d’entrée vers les variantes Pro. OPPO cherche à lui donner une véritable identité haut de gamme, notamment sur la photographie et l’autonomie.

Deux capteurs de 200 mégapixels pour le modèle standard

Le Find X10 intégrera deux caméras de 200 mégapixels à l’arrière, une première pour un modèle standard de la gamme. Le capteur principal profitera d’une grande surface photosensible, d’une ouverture f/1,6 et d’une stabilisation annoncée au niveau CIPA 6.0. Oppo vise ici les scènes nocturnes et les situations où les mouvements du photographe peuvent dégrader la netteté, notamment en photo à main levée et en vidéo.

Publicité

Le téléobjectif adopte lui aussi une définition de 200 mégapixels, avec une ouverture f/2,6 et une stabilisation annoncée à CIPA 7.0. Sur le papier, cette configuration place le Find X10 dans une position inhabituelle pour un modèle non Pro, avec un téléobjectif qui se rapproche davantage de ce que l’on attend traditionnellement d’une variante Ultra ou Pro Max.

Cette montée en gamme est importante. Les constructeurs chinois utilisent de plus en plus la photographie comme principal terrain de différenciation, et Oppo semble vouloir élargir cette stratégie à toute la famille Find X10 plutôt que de réserver les innovations les plus visibles à son modèle le plus cher.

Hasselblad, Danxia et LUMO pour maîtriser le rendu

Le matériel photo s’accompagne d’un traitement logiciel et colorimétrique renforcé. OPPO annonce l’intégration de son système Hasselblad Ultra-Clear Original Camera, associé à une seconde génération de son module de restauration des couleurs Danxia. L’ensemble doit offrir une dynamique pouvant atteindre 15 EV, avec une efficacité de captation lumineuse améliorée de 43 % selon les chiffres communiqués par le constructeur.

Ces améliorations doivent s’appliquer non seulement aux photos classiques, mais également aux Live Photos et aux vidéos.

OPPO insiste surtout sur la cohérence du rendu. Le moteur LUMO Native Light and Shadow Engine se charge du traitement global de l’image afin de préserver des carnations naturelles, des hautes lumières mieux contrôlées et des ombres qui ne soient pas écrasées. Cette approche est intéressante parce qu’elle montre que la bataille ne se joue plus uniquement sur la résolution.

Avec deux capteurs de 200 mégapixels, la question essentielle devient la manière dont Oppo exploite réellement les données capturées : gestion de la lumière, constance des couleurs, transitions entre objectifs et stabilité du rendu d’une scène à l’autre.

Des bordures de seulement 0,99 mm

Le Find X10 apportera également une évolution visible à l’avant. OPPO annonce des bordures symétriques de 0,99 mm sur les quatre côtés, ce qui ferait du modèle le premier appareil de la série Find à passer sous la barre du millimètre. Le constructeur explique avoir obtenu ce résultat grâce à un packaging plus avancé au niveau des composants de l’écran.

La progression est sensible par rapport aux générations précédentes : les bordures étaient annoncées à 1,45 mm sur le Find X8, puis à 1,15 mm sur le Find X9. Le passage à 0,99 mm ne changera évidemment pas à lui seul l’expérience d’utilisation, mais il participe à cette recherche d’un écran plus immersif et surtout plus symétrique.

Dans le haut de gamme actuel, ces détails deviennent aussi des marqueurs de qualité industrielle. Une bordure parfaitement uniforme et très fine donne souvent une impression de finition plus aboutie qu’un simple gain de quelques dixièmes de millimètre ne le laisserait penser sur une fiche technique.

Une batterie de 8 000 mAh qui change l’équation

Le changement le plus impressionnant pourrait toutefois se trouver dans la batterie. OPPO annonce une capacité de 8 000 mAh, un chiffre particulièrement élevé pour un smartphone haut de gamme traditionnel. La marque utilise ici sa technologie Glacier et affirme que la batterie est conçue pour conserver une bonne durabilité sur cinq années d’utilisation quotidienne. Cette capacité montre à quel point la compétition autour de l’autonomie a évolué.

Les constructeurs chinois repoussent désormais les limites grâce à des cellules à haute densité énergétique, notamment à base de silicium, qui permettent d’augmenter fortement la capacité sans transformer les smartphones en appareils excessivement épais.

Pour le Find X10, cette réserve énergétique devra alimenter un écran haut de gamme, deux capteurs photo de 200 mégapixels et un SoC de dernière génération. L’intérêt ne sera donc pas simplement d’afficher un gros chiffre, mais de voir si Oppo peut réellement transformer cette capacité en autonomie de plusieurs jours dans des usages modérés, ou au minimum en une endurance nettement supérieure à celle des flagships classiques.

OPPO rapproche dangereusement le modèle standard du Pro Max

Cette stratégie pose une question intéressante sur la hiérarchie interne de la gamme. Si le Find X10 standard possède déjà deux capteurs de 200 mégapixels, une stabilisation avancée, une batterie de 8 000 mAh et un écran presque sans bordures, OPPO doit laisser suffisamment de marge au Find X10 Pro Max pour justifier sa position supérieure. Les premières informations concernant ce dernier évoquent justement une architecture photo encore plus ambitieuse, avec jusqu’à trois capteurs de 200 mégapixels.

Le constructeur semble donc vouloir déplacer toute la série vers le haut plutôt que de maintenir un modèle standard volontairement bridé. Cette approche peut être payante. Un modèle de base réellement haut de gamme simplifie la proposition commerciale et réduit l’impression de devoir obligatoirement choisir la version la plus chère pour accéder aux principales innovations.

Elle peut en revanche rendre la gamme plus difficile à lire si les différences entre les versions reposent sur des détails de plus en plus spécialisés.

Une série Find X10 construite autour de la photo et de l’endurance

La gamme ne s’arrêtera pas aux Find X10 et Find X10 Pro Max. OPPO prépare également un Find X10E, même si ses caractéristiques restent encore inconnues. Le lancement doit aussi être accompagné de nouveaux accessoires, notamment les écouteurs Enco X4 et la montre Watch S2, déjà proposés à la réservation en Chine.

Selon les informations qui circulent actuellement, la famille Find X10 pourrait ensuite être lancée à l’international d’ici la fin du mois d’octobre.

La direction choisie par OPPO paraît désormais assez nette. La marque ne se contente plus de courir après le nombre de mégapixels. Elle construit une plateforme complète autour de la stabilisation, de la dynamique, du rendu des couleurs et de l’endurance. Avec deux capteurs de 200 mégapixels et une batterie de 8 000 mAh sur le modèle standard, le Find X10 montre surtout que la frontière entre flagship classique et modèle Ultra devient de plus en plus difficile à distinguer.