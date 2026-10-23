C’est la fin d’une aventure pour l’un des navigateurs les plus originaux de ces dernières années. The Browser Company a annoncé la fermeture définitive d’Arc Browser le 22 décembre prochain. Après avoir réorienté ses efforts vers Dia, son navigateur centré sur l’intelligence artificielle, l’entreprise avait continué à maintenir Arc. Cette période de transition touche désormais à sa fin.

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La fermeture se déroulera en plusieurs étapes, avec une désactivation progressive des comptes et de certaines fonctionnalités. Les utilisateurs qui souhaitent conserver leurs données et retrouver leurs habitudes de navigation sont invités à envisager une migration vers Dia, pour lequel The Browser Company propose déjà un guide d’importation.

Arc disparaît progressivement jusqu’au 22 décembre

La première mesure est immédiate : il n’est désormais plus possible de créer de nouveaux comptes Arc. Le 23 novembre, plusieurs fonctions seront ensuite désactivées sur iOS et Android. Les fonctionnalités d’intelligence artificielle, dont Browse for Me, ne seront plus disponibles, et les utilisateurs ne pourront plus se connecter à leur compte ni synchroniser leurs onglets.

L’étape finale interviendra le 22 décembre. À cette date, Arc ne sera plus accessible sur macOS et Windows, tandis que les comptes seront désactivés. L’application Arc Search pour Android sera également retirée du Google Play Store.

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Ce calendrier marque la fin du maintien du navigateur, et pas seulement l’arrêt de son développement. Les utilisateurs qui comptent encore sur Arc doivent donc anticiper la transition, notamment pour préserver les données et les habitudes de navigation qu’ils souhaitent retrouver dans un autre environnement.

Dia devient la priorité de The Browser Company

Le virage vers Dia avait commencé l’année dernière, lorsque The Browser Company avait décidé de concentrer ses efforts sur un navigateur conçu autour de l’intelligence artificielle. Arc continuait jusque-là à bénéficier d’un certain niveau de maintenance, mais cette coexistence entre les deux produits prend fin.

The Browser Company indique que Dia concentre désormais ses ressources, y compris celles de l’ensemble de son équipe de sécurité. Ce choix montre que l’entreprise entend faire de Dia son produit central, plutôt que de continuer à entretenir deux navigateurs aux orientations différentes.

Pour accompagner les utilisateurs d’Arc, une FAQ explique comment importer leurs données dans Dia. La migration constitue la voie proposée par l’entreprise à ceux qui souhaitent rester dans son écosystème, même si elle implique de passer à une expérience de navigation conçue différemment.

L’héritage d’Arc dans les navigateurs alternatifs

Arc s’était distingué par une approche différente des navigateurs traditionnels, avec des idées d’interface et d’organisation qui ont depuis trouvé des équivalents dans d’autres produits. Sa fermeture ne signifie donc pas nécessairement la disparition de toutes les approches qu’il a popularisées.

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Parmi les alternatives régulièrement citées par les utilisateurs figure Zen Browser, un navigateur fondé sur le moteur Gecko de Mozilla et qui reprend une partie de la philosophie des navigateurs alternatifs. Les utilisateurs à la recherche d’une expérience proche d’Arc pourront l’examiner, même si les fonctionnalités et les choix d’interface ne sont pas identiques.

L’avenir d’Arc s’inscrit aussi dans un contexte industriel plus large. L’année dernière, Atlassian a racheté The Browser Company pour 610 millions de dollars. L’entreprise se concentre désormais sur Dia, tandis qu’Arc s’apprête à quitter définitivement la scène. Pour ses utilisateurs, le principal enjeu est maintenant de préparer la transition avant la désactivation des services en décembre.