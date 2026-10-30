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Qu'est-ce que ChatGPT Work ?

Publié le
L'ESSENTIEL
  • OpenAI a lancé ChatGPT Work début juillet 2026 avec la famille de modèles GPT-5.6.
  • Le contrôle d'un ordinateur est strictement réservé aux offres Pro 500 et Enterprise.
  • OpenAI revendiquait plus de 35 millions d'utilisateurs hebdomadaires lors de son DevDay.
01 Définition

Qu'est-ce que ChatGPT Work, au juste ?

ChatGPT Work est le mode agent de ChatGPT pour les tâches longues et complexes : au lieu de répondre message après message, l’utilisateur décrit un objectif et l’agent détermine lui-même les étapes, se connecte aux applications et aux documents partagés, puis livre un résultat. Lancé par OpenAI début juillet 2026 avec la famille GPT-5.6, il peut rédiger un rapport, créer un tableur, concevoir une présentation ou développer une application web simple.

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Concrètement, on peut lui confier l’analyse des dépenses d’une entreprise, la préparation d’un dossier avant un rendez-vous client, la synthèse de retours clients ou l’élaboration d’une stratégie marketing. L’utilisateur garde la main : il observe les étapes, répond aux questions de l’agent, change de direction ou valide certaines actions avant leur lancement. La fonction Scheduled Tasks permet à l’agent de continuer en arrière-plan, même application fermée, pour surveiller Slack ou Microsoft Teams, mettre à jour des documents et signaler un changement important. Work s’appuie sur les plugins de ChatGPT (Slack, Microsoft Teams, Google Drive, SharePoint…) et sur un navigateur qui tourne dans le cloud.

ChatGPT Work vit dans l’application de bureau unifiée de ChatGPT (Windows et macOS), qui réunit ChatGPT, Work et Codex. Depuis le 22 septembre, GPT-6 Sol et Luna y remplacent GPT-5.6 ; la voix sur mobile permet de lancer une tâche depuis son téléphone et de la reprendre sur son ordinateur ; et depuis le 15 octobre, Work peut contrôler les onglets de Chrome pour envoyer des messages, remplir des formulaires ou télécharger des fichiers. Le contrôle d’un ordinateur est réservé aux offres Pro 500 et Enterprise, avec une autorisation à chaque nouveau site visité.

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L’adoption est présentée comme rapide : OpenAI revendiquait plus de 10 millions d’utilisateurs hebdomadaires pour Work et Codex fin juillet, puis plus de 35 millions lors de son DevDay, des chiffres non audités. Le DevDay a aussi changé les forfaits : le Pro à 200 dollars voit son enveloppe Work et Codex passer de 20 à 10 fois celle de Plus à partir du 30 octobre, tandis qu’un Pro à 500 dollars apparaît. ChatGPT Work est enfin la porte d’entrée vers des agents plus autonomes comme Dots, et la presse spécialisée le compare à Claude CoworkClaude Cowork est la fonction de l'app Claude Desktop qui transforme Claude en agent de productivité : accès à un dossier de fichiers, exécution de tâches multi-étapes et connexions à des outils comme Slack, Notion ou Google Workspace. Lire la fiche d’Anthropic.

02 Évolution & versions

Des origines à aujourd'hui

  1. Début juillet 2026

    Lancement de ChatGPT Work

    OpenAI dévoile Work avec GPT-5.6 : un agent qui prend en charge des projets complets, avec Scheduled Tasks et une application de bureau unifiée réunissant ChatGPT, Work et Codex. Accès d’abord pour Pro, Enterprise et Edu, puis Plus et Business.

  2. 22 juillet 2026

    10 millions d'utilisateurs

    OpenAI annonce plus de 10 millions d’utilisateurs hebdomadaires pour Work et Codex réunis.

  3. 22 septembre 2026

    GPT-6 Sol et Luna

    Les deux modèles arrivent dans Work et Codex pour les offres Plus, Pro, Business, Enterprise et Edu ; Luna est aussi accessible aux utilisateurs gratuits et Go sur l’application de bureau.

  4. 24 septembre 2026

    Work par la voix sur mobile

    Les abonnés Plus et Pro peuvent lancer une tâche Work à la voix depuis leur smartphone et la reprendre sur ordinateur.

  5. 29-30 septembre 2026

    DevDay : Pro 500 et contrôle d'ordinateur

    Un forfait Pro à 500 dollars apparaît ; le contrôle d’un ordinateur arrive dans Work pour les offres Pro 500 et Enterprise, avec autorisation de chaque nouveau site.

  6. 15 octobre 2026

    Work dans Chrome

    L’extension Chrome permet à Work de contrôler les onglets : envoyer des messages, remplir des formulaires, télécharger des fichiers, organiser les onglets.

  7. 30 octobre 2026

    Allocation du Pro 200 $ réduite

    L’enveloppe Work et Codex du Pro à 200 dollars passe de 20 à 10 fois celle de Plus (annonce du DevDay).

03 Prix & formules

Combien ça coûte ?

Gratuit

Application de bureau
0 $
  • Application de bureau ChatGPT disponible
  • GPT-6 Luna accessible depuis l'application de bureau
  • Accès à Work non indiqué : lancement pour les offres payantes

Plus

Entrée dans Work
~20 $ / mois
  • Accès à ChatGPT Work
  • GPT-6 Sol et Luna dans Work
  • Commandes vocales sur mobile

Pro

Usage intensif
~200 $ / mois
  • Enveloppe Work et Codex : 20x Plus, puis 10x à partir du 30 octobre 2026
  • Crédits uniques de 2 500 $ pour les abonnés actuels, valables jusqu'à fin d'année

Pro 500

Ultrafast et ordinateur
~500 $ / mois
  • Contrôle d'un ordinateur dans Work et Codex
  • Mode Ultrafast

Business / Enterprise / Edu

Équipes
Sur devis
  • Accès à Work pour les équipes
  • Contrôle d'un ordinateur pour Enterprise

Work a été lancé pour les offres payantes (GPT-6 Luna est aussi accessible aux utilisateurs gratuits et Go depuis l’application de bureau). Prix indicatifs en dollars (Plus environ 20 dollars, Pro 200 dollars, Pro 500 dollars) ; l’allocation d’usage dépend de la formule et change le 30 octobre 2026 pour le Pro à 200 dollars. À vérifier sur la page officielle d’OpenAI.

04 Comment y accéder

Où et comment l'utiliser

Application de bureau
Windows et macOS
Réunit ChatGPT, Work et Codex ; Work lancé pour les offres payantes
Mobile
Application ChatGPT
Lancer une tâche à la voix (Plus et Pro) et la reprendre sur ordinateur
Navigateur
Extension Chrome
Work contrôle les onglets ouverts (depuis le 15 octobre 2026)
Applications connectées
Slack, Microsoft Teams, Google Drive, SharePoint
Via les plugins de ChatGPT
Entreprises
Enterprise, Business, Edu
Contrôle d'ordinateur pour Enterprise ; agents dans AWS via Bedrock Managed Agents
05 Fonctionnalités

Ce que ça permet de faire

Un objectif plutôt que des instructions

L’utilisateur décrit le résultat attendu ; l’agent décompose le projet et choisit les étapes.

Livrables concrets

Rapport, tableur, présentation ou application web simple, plutôt que de simples recommandations.

Scheduled Tasks

L’agent continue en arrière-plan, application fermée : il surveille Slack ou Teams, met à jour des documents et prévient en cas de changement important.

Applications et documents connectés

Slack, Microsoft Teams, Google Drive, SharePoint et d’autres services via les plugins, selon ce que l’utilisateur choisit de partager.

Navigateur et ordinateur

Un navigateur dans le cloud, le contrôle des onglets de Chrome et, pour Pro 500 et Enterprise, le contrôle d’un ordinateur avec autorisation de chaque nouveau site.

De mobile à ordinateur

Une tâche lancée à la voix sur smartphone peut être reprise et révisée sur ordinateur.

06 Limites & risques

Ce qu'il faut garder en tête

Lancé pour les offres payantes

Work a été lancé pour les offres Pro, Enterprise et Edu, puis Plus et Business ; notre couverture n’indique pas d’accès pour la formule gratuite. Le contrôle d’un ordinateur est limité aux offres Pro 500 et Enterprise.

Allocations qui baissent

À partir du 30 octobre 2026, l’enveloppe Work et Codex du Pro à 200 dollars passe de 20 à 10 fois celle de Plus, et les messages GPT-6 Pro de 200 à 100 par semaine.

Autonomie et incidents

Plus l’agent agit seul, plus il faut valider ses actions : OpenAI a révélé des incidents où des agents ont publié des images d’utilisateurs en ligne, et chaque nouveau site doit être approuvé pour le contrôle d’ordinateur.

Chiffres d'adoption non audités

Les 10 puis 35 millions d’utilisateurs hebdomadaires concernent Work et Codex réunis et viennent d’OpenAI, sans audit indépendant ni nombre d’abonnés payants.

Accès à vos données

Work lit les applications et documents que vous partagez : vérifiez les permissions accordées aux plugins et aux services connectés.

07 Conseils par profil

Faut-il utiliser ChatGPT Work ?

Professionnels et indépendants

Plus donne accès à Work pour des rapports, tableurs et présentations ; commencez par une tâche bornée et relisez le résultat.

Équipes et entreprises

Enterprise, Business et Edu ouvrent Work aux équipes avec Slack, Teams, Drive et SharePoint ; le contrôle d’ordinateur est réservé à Enterprise.

Utilisateurs intensifs

Pro 500 ajoute le contrôle d’un ordinateur et Ultrafast ; le Pro à 200 dollars voit son enveloppe réduite à partir du 30 octobre.

Utilisateurs gratuits

Work a été lancé pour les offres payantes ; sur l’application de bureau, GPT-6 Luna est accessible aux utilisateurs gratuits et Go.

08 Concurrents

Les principales alternatives

Alternative Éditeur Ce qui la distingue
Claude Cowork Anthropic

Agent de travail d’Anthropic, auquel la presse spécialisée compare ChatGPT Work.
Microsoft Copilot Microsoft

Le nouveau Copilot propose des modes Chat et Cowork, intégré à Windows et à Microsoft 365.
Google Gemini Google

L’agent Gemini universel exécute des tâches en arrière-plan entre Gmail, Drive, Docs et des services tiers.
Perplexity Perplexity AI

Perplexity Computer et Personal Computer orchestrent des agents sur l’ordinateur.
09 FAQ

Questions fréquentes

Qu'est-ce que ChatGPT Work ?

Le mode agent de ChatGPT, lancé par OpenAI début juillet 2026 : on lui décrit un objectif et il planifie les étapes, se connecte aux applications et documents partagés, puis livre un rapport, un tableur, une présentation ou une petite application web.

Qui peut utiliser ChatGPT Work ?

Work a été lancé pour les abonnés payants (Pro, Enterprise et Edu, puis Plus et Business). L’application de bureau est disponible pour toutes les formules et GPT-6 Luna y est accessible aux utilisateurs gratuits et Go. Le contrôle d’un ordinateur est réservé aux offres Pro 500 et Enterprise.

Quelle différence entre ChatGPT et ChatGPT Work ?

ChatGPT répond dans une conversation ; Work prend en charge un projet complet : il décompose la demande, utilise des applications connectées, peut continuer en arrière-plan et produit un livrable, avec validation possible des actions.

Quelle différence entre ChatGPT Work et Codex ?

Codex est l’agent d’OpenAI spécialisé dans le développement logiciel ; Work vise les tâches professionnelles générales (rapports, tableurs, présentations, projets). Les deux partagent l’application de bureau et la même enveloppe d’usage selon l’abonnement.

Quels modèles font tourner ChatGPT Work ?

GPT-5.6 au lancement, puis GPT-6 Sol et GPT-6 Luna depuis le 22 septembre 2026 pour les offres Plus, Pro, Business, Enterprise et Edu.

ChatGPT Work peut-il travailler quand l'application est fermée ?

Oui, avec Scheduled Tasks : l’agent peut continuer en arrière-plan pour surveiller Slack ou Microsoft Teams, mettre à jour des documents ou des présentations et signaler un changement important.

ChatGPT Work peut-il contrôler mon navigateur ou mon ordinateur ?

Depuis le 15 octobre 2026, Work peut contrôler les onglets de Chrome (envoyer des messages, remplir des formulaires, télécharger des fichiers). Le contrôle d’un ordinateur est réservé aux offres Pro 500 et Enterprise, avec une autorisation à chaque nouveau site visité.

Combien coûte ChatGPT Work ?

Work est inclus dans les offres payantes : Plus (environ 20 $ par mois), Pro à 200 $, Pro 500 à 500 $, puis Business, Enterprise et Edu sur devis. À partir du 30 octobre 2026, l’enveloppe Work et Codex du Pro à 200 $ passe de 20 à 10 fois celle de Plus.

ChatGPT Work est-il le même produit que Claude Cowork ?

Non, ce sont deux produits concurrents : la presse spécialisée présente ChatGPT Work comme la réponse d’OpenAI à ClaudeClaude est l'assistant IA conversationnel d'Anthropic, conçu pour être utile, inoffensif et honnête, reconnu en 2026 pour le codage, le raisonnement et la sécurité. Lire la fiche Cowork, l’agent de travail d’Anthropic, lancé plusieurs mois plus tôt.

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