ChatGPT Work est le mode agent de ChatGPT : on lui décrit un objectif, il planifie les étapes, se connecte à vos applications et livre un rapport, un tableur, une présentation ou une petite application, y compris en arrière-plan. Lancé en juillet 2026, il a d’abord été réservé aux offres payantes.

ChatGPT Work est le mode agent de ChatGPT pour les tâches longues et complexes : au lieu de répondre message après message, l’utilisateur décrit un objectif et l’agent détermine lui-même les étapes, se connecte aux applications et aux documents partagés, puis livre un résultat. Lancé par OpenAI début juillet 2026 avec la famille GPT-5.6, il peut rédiger un rapport, créer un tableur, concevoir une présentation ou développer une application web simple.

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Concrètement, on peut lui confier l’analyse des dépenses d’une entreprise, la préparation d’un dossier avant un rendez-vous client, la synthèse de retours clients ou l’élaboration d’une stratégie marketing. L’utilisateur garde la main : il observe les étapes, répond aux questions de l’agent, change de direction ou valide certaines actions avant leur lancement. La fonction Scheduled Tasks permet à l’agent de continuer en arrière-plan, même application fermée, pour surveiller Slack ou Microsoft Teams, mettre à jour des documents et signaler un changement important. Work s’appuie sur les plugins de ChatGPT (Slack, Microsoft Teams, Google Drive, SharePoint…) et sur un navigateur qui tourne dans le cloud.

ChatGPT Work vit dans l’application de bureau unifiée de ChatGPT (Windows et macOS), qui réunit ChatGPT, Work et Codex. Depuis le 22 septembre, GPT-6 Sol et Luna y remplacent GPT-5.6 ; la voix sur mobile permet de lancer une tâche depuis son téléphone et de la reprendre sur son ordinateur ; et depuis le 15 octobre, Work peut contrôler les onglets de Chrome pour envoyer des messages, remplir des formulaires ou télécharger des fichiers. Le contrôle d’un ordinateur est réservé aux offres Pro 500 et Enterprise, avec une autorisation à chaque nouveau site visité.

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L’adoption est présentée comme rapide : OpenAI revendiquait plus de 10 millions d’utilisateurs hebdomadaires pour Work et Codex fin juillet, puis plus de 35 millions lors de son DevDay, des chiffres non audités. Le DevDay a aussi changé les forfaits : le Pro à 200 dollars voit son enveloppe Work et Codex passer de 20 à 10 fois celle de Plus à partir du 30 octobre, tandis qu’un Pro à 500 dollars apparaît. ChatGPT Work est enfin la porte d’entrée vers des agents plus autonomes comme Dots, et la presse spécialisée le compare à Claude CoworkClaude Cowork est la fonction de l'app Claude Desktop qui transforme Claude en agent de productivité : accès à un dossier de fichiers, exécution de tâches multi-étapes et connexions à des outils comme Slack, Notion ou Google Workspace. Lire la fiche d’Anthropic.