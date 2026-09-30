OpenAI a profité de son DevDay 2026 pour multiplier les annonces autour de ChatGPT, de Codex et de ses agents IA. Mais parmi les nouveautés, une décision risque particulièrement de faire parler : le forfait ChatGPT Pro à 200 dollars par mois voit son enveloppe d’utilisation divisée par deux, tandis qu’un nouveau forfait à 500 dollars introduit un niveau de vitesse inédit.

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L’entreprise a également dévoilé des espaces de travail partagés, un outil de prise de notes pour les réunions, l’intégration de ChatGPT dans Slack et Microsoft Teams, ainsi qu’une longue série de nouveautés destinées aux développeurs et aux entreprises.

ChatGPT Pro passe à 500 dollars pour l’Ultrafast

OpenAI lance un nouveau forfait Pro 500, facturé 500 dollars par mois. Il devient le seul abonnement Pro donnant accès au niveau de vitesse Ultrafast. Selon OpenAI, ce mode peut générer jusqu’à 300 tokens par seconde dans Codex, soit jusqu’à huit fois la vitesse standard annoncée par l’entreprise.

Dans le même temps, OpenAI réduit les limites du forfait Pro à 200 dollars. À partir du 30 octobre, son enveloppe incluse dans ChatGPT Work et Codex passera de 20 fois à 10 fois l’allocation du forfait Plus. Les utilisateurs verront également le nombre de messages GPT-6 Pro disponibles dans ChatGPT passer de 200 à 100 par semaine.

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Les abonnés Pro actuels conserveront leurs limites jusqu’au 29 octobre. OpenAI leur accordera également, une seule fois, des crédits d’utilisation d’une valeur de 2 500 dollars, valables jusqu’à la fin de l’année.

Toutefois, après les changements annoncés, OpenAI précise qu’il ne réintroduira pas la limite de cinq heures qui avait été associée au forfait Pro de 200 dollars

Plus de 20 annonces en une seule journée

Toutes ces nouveautés ne représentent qu’une partie des annonces du DevDay 2026. OpenAI affirme avoir présenté plus de 20 lancements, parmi lesquels ses agents Dots toujours actifs et le nouveau modèle GPT-6.1 Sol.

L’entreprise revendique désormais 1,2 milliard d’utilisateurs hebdomadaires de ChatGPT, tandis que plus de 35 millions de personnes utiliseraient chaque semaine Work et Codex pour développer avec les outils d’OpenAI.

Cette accélération s’accompagne toutefois de questions importantes sur les limites d’utilisation, la sécurité et l’autonomie des agents. Le lancement intervient notamment après la révélation par OpenAI d’incidents impliquant des agents ayant publié des images d’utilisateurs en ligne.

OpenAI est donc en train de transformer profondément son produit. ChatGPT devient à la fois assistant, espace de travail, suite bureautique, plateforme d’agents et passerelle vers des applications tierces. Et avec un abonnement Pro pouvant désormais atteindre 500 dollars par mois, l’entreprise montre également que cette nouvelle génération de services professionnels a un prix.