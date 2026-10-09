ChatGPTChatGPT est l'assistant IA d'OpenAI : devenu en 2026 une plateforme multimodale et agentique, il écoute, parle, voit, navigue sur le web et exécute des tâches à votre place. Lire la fiche subit des interruptions régulières, parfois locales (Europe), parfois liées à un fournisseur d’infrastructure. Cette page rassemble les incidents que nous avons couverts depuis juin 2025 et les réflexes à adopter.
ChatGPT est-il en panne ?
Les pannes récentes
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29 septembre 2026
Panne étendue : ChatGPT, Codex et API
OpenAI signale une hausse des erreurs sur ChatGPT (conversations, connexion, recherche, transferts de fichiers, mode vocal, GPTs), ainsi que sur Codex et les API. Notre article.
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11 septembre 2026
Perturbations en Europe : 2 h 23
Incident identifié à 9 h 53, mesure corrective à 10 h 37, service déclaré rétabli à 12 h 16. Un second problème touchait GPT-5.6 Sol sur l’API. Notre article.
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20 avril 2026
Incident majeur reconnu par OpenAI
Pic de signalements sur Downdetector : interface qui ne charge pas, erreurs « Internal Server Error », problèmes de connexion. OpenAI ouvre un incident sur sa page de statut. Notre article.
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18 novembre 2025
Panne Cloudflare
Une panne majeure du fournisseur d’infrastructure Cloudflare emporte X, ChatGPT et de nombreux sites, y compris des sites de suivi des pannes. Notre article.
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20 octobre 2025
Panne AWS (US-EAST-1)
Une panne d’Amazon Web Services dans la région US-EAST-1 touche Alexa, Snapchat, Fortnite, Perplexity, Canva et ChatGPT. Notre article.
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21 juillet 2025
Série d’interruptions
Signalements dès 14 h 35 (heure de Paris) sur l’application mobile et le site. Notre article.
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10 juin 2025
Plus de 10 heures de panne
Une panne de plus de dix heures qui montre la dépendance des équipes à l’IA. Notre analyse.
Où vérifier l’état du service
Les alternatives pendant une panne
|Alternative
|Éditeur
|Ce qui la distingue
|Gemini
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Assistant intégré à l’écosystème Google.
|Claude
|Anthropic
|
Alternative généraliste, à privilégier pour rédiger et analyser des documents.
Questions fréquentes
ChatGPT est-il en panne en ce moment ?
La page de statut officielle d’OpenAI (status.openai.com) fait foi : elle indique si un incident est ouvert. Si elle est au vert mais que vous avez des erreurs, vérifiez votre connexion, déconnectez-vous puis reconnectez-vous, ou essayez l’application mobile.
Pourquoi ChatGPT tombe-t-il en panne ?
Le plus souvent à cause d’une hausse des erreurs côté OpenAI, comme le 11 septembre ou le 29 septembre 2026. Une panne peut aussi venir d’un fournisseur d’infrastructure : AWS le 20 octobre 2025 et Cloudflare le 18 novembre 2025 ont aussi entraîné ChatGPT.
Combien de temps dure une panne de ChatGPT ?
Cela varie beaucoup : environ 2 h 23 le 11 septembre 2026, plus de dix heures le 10 juin 2025. Les incidents plus courts se règlent souvent en moins d’une heure.
Les API et Codex sont-ils touchés en même temps ?
Pas toujours, mais cela arrive : le 29 septembre 2026, OpenAI a signalé des problèmes sur ChatGPT, sur CodexOpenAI Codex est l'agent de programmation d'OpenAI — capable d'écrire, corriger et exécuter du code de façon autonome depuis un terminal, une app de bureau ou l'application ChatGPT, et depuis 2026 de piloter directement un ordinateur comme le ferait un développeur. Lire la fiche et sur ses API.
Que faire quand ChatGPT ne répond plus ?
Consultez la page de statut, patientez quelques minutes, puis essayez un autre assistant en attendant (voir les alternatives ci-dessous).
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