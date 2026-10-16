OpenAI renforce l’intégration de ChatGPT à Google Chrome avec une mise à jour de son extension permettant à l’assistant d’exploiter les onglets déjà ouverts dans le navigateur. L’objectif est de faciliter les recherches, les comparaisons et les tâches administratives sans avoir à copier manuellement les informations d’une page à l’autre.

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Concrètement, ChatGPT peut désormais consulter le contenu des onglets lorsque l’utilisateur sélectionne Chrome dans l’application web ou de bureau. OpenAI étend également les possibilités de son interface latérale et de ChatGPT Work, qui peut interagir directement avec les pages ouvertes pour accomplir des tâches plus complexes.

ChatGPT peut analyser plusieurs onglets simultanément

La principale nouveauté concerne la capacité de ChatGPT à utiliser les pages déjà ouvertes dans Chrome. Il suffit de mentionner le navigateur dans une conversation pour que l’assistant puisse s’appuyer sur les informations affichées dans les onglets concernés.

OpenAI illustre cette fonctionnalité avec un exemple simple : demander à ChatGPT de comparer trois canapés consultés dans différents onglets. Au lieu de transmettre manuellement les caractéristiques de chaque modèle, l’utilisateur peut demander à l’assistant d’examiner les pages et de comparer les options.

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Les possibilités vont bien au-delà du shopping. OpenAI propose notamment de réunir les informations de plusieurs fournisseurs dans un tableau comparatif, avec leurs tarifs, leurs caractéristiques et les liens vers les sources. ChatGPT peut également examiner plusieurs entreprises de rénovation, comparer leurs prestations et préparer un courriel destiné au prestataire le plus adapté.

Cette approche réduit les allers-retours entre le navigateur et l’assistant. Elle permet aussi de conserver les sources originales pour retrouver les informations utilisées dans une comparaison.

Remplir des formulaires et préparer des rendez-vous

L’intégration de Chrome doit également simplifier certaines démarches administratives. OpenAI cite notamment la possibilité de demander à ChatGPT de récupérer les informations d’un document préparatoire pour remplir un formulaire d’inscription, en s’arrêtant avant son envoi.

Un autre exemple consiste à préparer un formulaire médical avant un rendez-vous chez le dentiste, puis à ajouter celui-ci aux calendriers professionnel et personnel de l’utilisateur.

Ces scénarios illustrent le passage d’un assistant qui se contente de répondre à des questions à un outil capable d’exploiter le contexte de navigation pour préparer des actions concrètes. L’utilisateur peut ainsi lui confier plusieurs étapes d’une même tâche sans devoir recopier les informations entre les différents services.

La possibilité de s’arrêter avant une soumission reste particulièrement utile : elle permet de vérifier les données saisies avant de transmettre un formulaire ou de valider une démarche.

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ChatGPT Work peut aussi agir dans le navigateur

La mise à jour concerne également la barre latérale de ChatGPT dans Chrome. Celle-ci donne accès aux fonctionnalités de l’assistant et à l’historique des conversations, dans les espaces Chat ou Work, sans obliger l’utilisateur à quitter la page consultée.

ChatGPT Work va plus loin en pouvant contrôler les onglets Chrome pour exécuter certaines tâches. OpenAI évoque notamment l’envoi de messages, le remplissage de formulaires et le téléchargement de fichiers. L’outil peut également aider à organiser les onglets ouverts ou à les regrouper.

Cette approche rapproche ChatGPT des fonctions de navigation automatisée proposées par d’autres assistants, notamment le mode de navigation automatique de GeminiGemini est la famille de modèles d'IA multimodaux de Google DeepMind, à la fois application grand public et couche d'intelligence intégrée à Search, Android, Gmail et YouTube. Lire la fiche. L’intérêt est de pouvoir enchaîner plusieurs opérations dans le navigateur plutôt que de recevoir uniquement des instructions à exécuter soi-même.

Ces capacités doivent néanmoins être distinguées de la simple consultation des pages : agir sur un site peut avoir des conséquences concrètes. Pour les opérations sensibles, vérifier les informations et les actions proposées avant leur validation reste essentiel.

Une intégration plus poussée dans les usages quotidiens

Avec cette évolution, OpenAI cherche à faire de ChatGPT un assistant directement intégré aux outils de travail quotidiens. L’accès aux onglets ouverts lui permet de s’appuyer sur le contexte de navigation, tandis que ChatGPT Work peut transformer ce contexte en actions.

Pour les utilisateurs qui effectuent régulièrement des recherches comparatives, remplissent des formulaires ou jonglent entre plusieurs services web, cette intégration pourrait faire gagner du temps. Son utilité dépendra toutefois de la fiabilité de l’analyse des pages et de la capacité de l’assistant à exécuter les tâches sans erreur.

Le navigateur devient ainsi un espace de travail partagé entre l’utilisateur et l’IA. Reste à déterminer jusqu’où les utilisateurs accepteront de déléguer leurs actions en ligne à un assistant automatisé.