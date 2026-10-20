Hasselblad, Zeiss, Leica, ARRI : ces noms de la photo et du cinéma figurent désormais sur les dos de smartphones. Ils ne fabriquent pas ces téléphones, mais s’associent à OPPO, Vivo, Xiaomi ou Honor, avec des degrés d’implication très différents. Tout l’enjeu pour un acheteur est de comprendre ce que chaque partenaire apporte réellement.

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Les accords ne se valent pas : l’un règle surtout les couleurs, un autre conçoit une partie de l’optique, un troisième se concentre sur la vidéo. Voici ce que chacun recouvre en 2026.

Hasselblad et OPPO : de la couleur au matériel

La première grande collaboration smartphone de Hasselblad remonte au OnePlus 9, en mars 2021, après un accessoire zoom 10x pour les Moto Z en 2016. Le travail portait alors surtout sur la calibration des couleurs, via l’étalonnage de centaines de scènes réelles, et sur un mode Pro inspiré du logiciel Phocus, avec RAW 12 bits. OPPO a rejoint l’accord en 2022, à partir des Find X5.

OnePlus a depuis quitté l’aventure : le OnePlus 13 est le dernier flagship estampillé Hasselblad, et le OnePlus 15 adopte le moteur maison DetailMax. OPPO, lui, a prolongé son accord en juillet 2025 pour concevoir un nouveau système d’imagerie mobile. Résultat : la série Find X10, lancée en Chine en septembre.

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Le Find X10 embarque deux capteurs de 200 mégapixels, le Find X10 Pro Max en compte trois (principal, ultra grand-angle, télé), ce que OPPO présente comme une première. Les deux acceptent un kit de téléconvertisseur Hasselblad, et le lancement mondial est prévu le 21 octobre à Majorque.

Zeiss : l’optique, de Nokia à Vivo

Zeiss est le plus ancien des quatre dans le mobile : ses optiques ont équipé des Nokia dès les années 2000, jusqu’au Nokia XR20 en 2021. La marque travaille avec Sony depuis le Xperia 1 II (2020), où elle apporte son traitement antireflet T*, et avec Vivo depuis décembre 2020, dans un laboratoire d’imagerie commun et sur les composants optiques.

Le vivo X300 Ultra, lancé mondialement le 15 avril 2026, propose un 200 mégapixels en 35 mm équivalent, un périscope de 200 mégapixels en 85 mm et un ultra grand-angle de 50 mégapixels en 14 mm. Vivo vend aussi des extensions téléphoto Zeiss en 200 et 400 mm équivalent.

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La gamme vivo X500, présentée en Chine le 21 septembre puis à l’international le 6 octobre, prolonge l’accord : le X500 Pro Max accepte la version Gen 2 Ultra de l’extension 400 mm.

Leica : de Huawei à Xiaomi

Leica s’est lancé dans le smartphone en 2016 avec Huawei (du P9 au P50, jusqu’en 2022), puis a rejoint Xiaomi la même année. Le Xiaomi 12S a introduit deux profils colorimétriques, Authentic, plus naturel, et Vibrant, plus contrasté, conservés depuis. Xiaomi décrit désormais un modèle de « co-création », où Leica intervient plus tôt dans la conception.

Le Xiaomi 17 Ultra illustre ce rapprochement : capteur 1 pouce de 50 mégapixels avec technologie LOFIC et objectif ouvert à f/1,67, périscope de 200 mégapixels à zoom optique continu de 75 à 100 mm certifié Leica APO, et ultra grand-angle de 50 mégapixels. Une édition Leica ajoute un anneau de zoom physique et un mode « Leica Moment » inspiré du rendu du M9.

Vendu en Europe depuis début 2026, il n’arrive pas aux États-Unis. Les Xiaomi 18 Pro et 18 Pro Max, lancés en Chine en septembre, sont attendus à l’international plus tard dans l’année, sans date.

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ARRI et Honor : le cinéma dans la poche

ARRI, réputé pour ses caméras de cinéma, n’avait aucun partenariat mobile avant Honor. Leur « Cinematic Imaging Partnership » a donné le Honor Robot Phone en août 2026, puis le Magic 9 Pro Max, lancé en Chine en septembre, avec un capteur principal de 200 mégapixels de 1/1,28 pouce, un télé de 200 mégapixels et un ultra grand-angle de 50 mégapixels.

La contribution d’ARRI se voit surtout en mode Cinéma : vidéo jusqu’à 4K à 60 fps en LogC3, 10 bits et espace colorimétrique ARRI Wide Gamut 3, avec 14 « Looks » prédéfinis et une bibliothèque de 87 étalonnages supplémentaires. Le Magic 9 Pro Max reste pour l’instant cantonné à la Chine ; Honor promet l’Europe, le Moyen-Orient, l’Afrique et l’Asie du Sud-Est « bientôt », sans calendrier.

Ce que ça change à l’achat

En résumé, Hasselblad et Leica ont d’abord travaillé couleurs et logiciel avant de s’impliquer dans le matériel, Zeiss reste plus proche de l’optique, des traitements et des accessoires, et ARRI vise la vidéo de type cinéma. Le logo ne garantit pas la qualité des images : ce qui compte, c’est la nature de l’apport.

Pour les accessoires, les extensions téléphoto Zeiss de Vivo et le kit Hasselblad de OPPO sont les plus concrets. Pour la vidéo, le flux LogC3 de Honor est le plus pertinent, mais seulement en Chine à ce stade. Pour la photo, je vous conseille surtout de comparer des clichés réels, notamment en lumière difficile, entre un Xiaomi 17 Ultra et un OPPO Find X10.