Honor préparerait déjà la relève de son Robot Phone, ce smartphone atypique équipé d’une caméra montée sur un système de stabilisation motorisé. Selon une nouvelle fuite publiée sur Weibo par le leaker Smart Pikachu, le constructeur chinois aurait accéléré le développement d’une deuxième génération de son Robot Phone, accompagnée d’un appareil portable autonome encore mystérieux.

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Les deux produits seraient attendus au deuxième trimestre 2027, soit entre avril et juin. Honor poursuivrait également sa collaboration avec ARRI, spécialiste allemand des équipements et technologies de cinéma, pour développer leurs systèmes photo.

Une nouvelle caméra développée avec ARRI

Selon les informations du leaker, les deux appareils devraient intégrer des capteurs photo de catégorie 100 mégapixels. Cependant, la formulation reste assez vague : elle ne permet pas de connaître la résolution exacte des capteurs ni leur configuration.

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Cette annonce soulève notamment une question concernant le Robot Phone 2. Le premier modèle disposait d’un capteur principal de 200 mégapixels intégré à son système de caméra motorisé, complété par un téléobjectif périscopique de 200 mégapixels et un ultra grand-angle de 50 mégapixels.

La nouvelle génération pourrait donc conserver un capteur de 200 mégapixels ou adopter une définition inférieure, mais avec des photosites plus grands pour améliorer la captation de lumière. Une autre possibilité serait de faire évoluer l’ultra grand-angle vers une résolution supérieure à 100 mégapixels. Pour l’instant, aucune de ces pistes n’est confirmée.

Un smartphone pensé pour la création de contenu

Le concept du Robot Phone repose sur une caméra intégrée à un mécanisme de stabilisation de type gimbal. L’objectif est de proposer directement dans le smartphone une partie des possibilités offertes par les stabilisateurs externes, notamment pour filmer en mouvement et réaliser des prises de vue plus fluides.

Malgré son apparence inhabituelle, le premier modèle aurait convaincu certains utilisateurs par la simplicité de son système motorisé. L’idée est de transformer le smartphone en un outil de création de contenu plus polyvalent, plutôt que de simplement ajouter un gadget visuel à sa fiche technique.

La collaboration avec ARRI pourrait permettre à Honor de poursuivre le développement de ses capacités vidéo et de traitement d’image. Les détails techniques de cette nouvelle génération restent toutefois inconnus.

Un deuxième appareil mystérieux également en préparation

La fuite de Smart Pikachu ne concerne pas uniquement le Robot Phone 2. Honor travaillerait aussi sur un appareil portable autonome, lui aussi équipé d’une caméra de catégorie 100 mégapixels et développé avec ARRI.

La nature exacte de ce produit n’a pas été précisée. Il pourrait s’agir d’un appareil dédié à la capture vidéo ou à la création de contenu, mais aucune information ne permet encore de déterminer son format ou ses fonctionnalités.

Les deux appareils seraient visés par un lancement au deuxième trimestre 2027. Le calendrier pourrait ainsi être sensiblement plus rapide que celui du premier Robot Phone, présenté une première fois en octobre 2025, puis dévoilé au Mobile World Congress de Barcelone avant son lancement commercial en août.

Le Robot Phone 2 sera-t-il commercialisé à l’international ?

La disponibilité géographique reste une question importante. Le premier Robot Phone n’a jamais été commercialisé en dehors de la Chine, malgré l’attention suscitée par son concept.

Une éventuelle distribution internationale du Robot Phone 2 permettrait à Honor de toucher un public plus large, notamment les créateurs de contenu et les amateurs de smartphones atypiques. Mais aucune information ne confirme pour le moment une commercialisation mondiale.

Honor semble donc vouloir poursuivre une expérimentation originale autour de la photographie mobile. Reste à savoir si le Robot Phone 2 conservera le capteur de 200 mégapixels de son prédécesseur, améliorera surtout la stabilisation ou adoptera une approche entièrement nouvelle.