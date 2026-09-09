Honor prépare le lancement de sa série Magic 9 pour le 28 septembre en Chine, avec un positionnement très clairement centré sur la photographie. La marque a déjà ouvert les pré-réservations et dévoilé une partie du design, mais surtout un système photo ambitieux associant deux capteurs de 200 mégapixels à des accessoires téléphoto pouvant atteindre l’équivalent de 500 mm.

L’objectif est évident : faire du zoom longue distance et de la photo nocturne deux arguments majeurs du prochain flagship. Honor ne cherche plus seulement à intégrer un meilleur téléobjectif dans le smartphone, mais à construire autour de lui un véritable écosystème photographique modulaire.

Deux capteurs de 200 mégapixels au cœur du système photo

Honor confirme que la série Magic 9 reposera sur un système d’imagerie ARRI à double capteur de 200 mégapixels. Le capteur principal affichera une ouverture de f/1,57 et une taille de 1/1,28 pouce, tandis que le téléobjectif dédié à la basse lumière utilisera également une définition de 200 mégapixels avec une ouverture de f/2,6 et un capteur de 1/1,4 pouce.

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Ces dimensions sont particulièrement importantes pour un téléobjectif de smartphone. Plus le capteur est grand, plus il peut théoriquement capter de lumière, ce qui devient déterminant lorsque l’on utilise une longue focale dans des conditions difficiles.

Honor insiste justement sur la capacité du Magic 9 à conserver un niveau de détail élevé de jour comme de nuit, mais aussi à différentes distances. La marque semble donc vouloir réduire l’écart traditionnel entre le capteur principal, souvent excellent, et le téléobjectif, qui se dégrade plus rapidement dès que la lumière baisse.

Le zoom devient l’un des principaux arguments du Magic 9

Le discours de Honor montre que le zoom ne sera pas traité comme une simple fonction complémentaire. La marque veut faire du Magic 9 un appareil capable de couvrir une plage de focales beaucoup plus large tout en conservant une qualité suffisamment homogène.

C’est une évolution logique du marché premium. Les constructeurs ont déjà largement amélioré les capteurs principaux et les ultra grand-angle. La prochaine bataille se joue désormais sur les longues focales, où la physique impose des contraintes beaucoup plus difficiles à contourner dans un châssis de quelques millimètres d’épaisseur.

Pour progresser, Honor combine donc plusieurs approches : grande définition, capteurs relativement imposants, traitement computationnel et accessoires optiques externes.

Un téléobjectif externe de 500 mm pour les sujets très éloignés

L’accessoire le plus spectaculaire est un téléobjectif Honor de 500 mm, intégré au futur Photography Master Kit. Toutefois, il ne faut pas confondre cette valeur avec la focale native du module photo intégré au smartphone. Le 500 mm correspond à l’accessoire externe, qui vient compléter le système existant afin d’augmenter fortement la portée.

Honor le destine notamment aux utilisateurs souhaitant photographier des sujets très éloignés sans transporter un appareil photo équipé d’un gros téléobjectif.

Dans certains usages, la proposition peut être séduisante : sport, faune, architecture ou détails éloignés deviennent beaucoup plus accessibles.

Elle montre aussi une tendance de plus en plus nette chez les fabricants chinois, qui acceptent désormais de dépasser les limites physiques du smartphone en ajoutant des optiques amovibles plutôt que de tout intégrer dans le châssis.

Un second téléobjectif de 200 mm beaucoup plus compact

Honor prépare également un second accessoire plus discret : un téléobjectif de 200 mm présenté comme suffisamment compact pour être transporté facilement. Il pèsera 88 grammes et mesurera 81 mm de longueur. Cette solution paraît probablement plus intéressante au quotidien que le modèle 500 mm.

Le 200 mm peut offrir un niveau de rapprochement déjà conséquent tout en restant compatible avec une utilisation mobile, sans transformer complètement le smartphone en système photographique encombrant.

Honor semble ainsi vouloir proposer deux niveaux d’usage. Le 500 mm vise les scénarios très spécialisés, tandis que le 200 mm peut devenir un accessoire plus polyvalent pour les utilisateurs qui veulent étendre les capacités du téléphone sans sacrifier la portabilité.

Dans les deux cas, ces focales restent celles des accessoires et non des modules intégrés au Magic 9.

Honor suit une tendance de fond chez les flagships chinois

Cette approche n’est pas isolée. Les smartphones haut de gamme chinois commencent de plus en plus à adopter des kits photo dédiés, avec grips, déclencheurs physiques et optiques additionnelles. L’idée est simple : les progrès des capteurs mobiles deviennent tels que le facteur limitant est de plus en plus l’optique elle-même.

Un smartphone ne peut pas accueillir un véritable objectif 500 mm sans devenir inutilisable comme téléphone. Les accessoires externes permettent donc de contourner cette contrainte. Ils transforment temporairement le smartphone en appareil beaucoup plus spécialisé, puis peuvent être retirés lorsque l’utilisateur revient à un usage classique.

Honor cherche clairement à s’inscrire dans cette logique avec son Photography Master Kit. Le Magic 9 ne serait plus seulement vendu comme un téléphone équipé de bonnes caméras, mais comme la base d’un système photographique évolutif.

Snapdragon 8 Elite Gen 6 attendu pour les Magic 9 et Magic 9 Pro Max

La gamme devrait comprendre au moins les Honor Magic 9 et Magic 9 Pro Max. Les deux modèles sont attendus avec la prochaine génération de puces Snapdragon 8 Elite Gen 6, même si Honor n’a pas encore détaillé toutes leurs spécifications. Ce choix devrait être important pour la photographie computationnelle.

Avec deux capteurs de 200 mégapixels et des ambitions élevées en zoom, le traitement d’image devra gérer d’importants volumes de données, notamment lors du recadrage, de la fusion multi-images et de la réduction du bruit. La puissance du processeur et du NPU sera donc aussi importante que les caractéristiques optiques.

C’est souvent dans cette interaction entre capteur, optique et traitement algorithmique que se joue aujourd’hui la différence réelle entre deux smartphones utilisant des composants similaires.

ARRI devient aussi un argument de positionnement

La présence du nom ARRI dans le système d’imagerie mérite également attention. Honor cherche manifestement à renforcer la crédibilité photographique du Magic 9 en s’associant à une marque historiquement liée à l’univers professionnel de l’image. Mais, le simple affichage d’un partenariat ne suffira pas. La valeur réelle dépendra de ce qu’ARRI apporte concrètement au traitement des couleurs, à la restitution des contrastes ou à la cohérence entre les différents capteurs.

Les collaborations entre fabricants de smartphones et marques photo sont désormais nombreuses. Elles n’ont d’intérêt que lorsqu’elles produisent une différence perceptible dans le rendu final.

Honor devra donc démontrer que le partenariat ne se résume pas à une signature apposée sur le module photo.

Le Magic 9 veut dépasser la course aux mégapixels

Avec deux capteurs de 200 mégapixels, Honor pourrait facilement présenter le Magic 9 comme une démonstration de chiffres. Mais, les accessoires de 200 mm et 500 mm montrent une stratégie plus intéressante. La marque cherche à travailler sur la portée réelle du système et sur la capacité du smartphone à couvrir des usages que les téléobjectifs intégrés atteignent difficilement.

C’est probablement là que se trouve la vraie différenciation. La définition seule ne garantit pas un bon zoom. La taille du capteur, la luminosité, la stabilisation, la qualité de l’optique et le traitement logiciel restent déterminants.

Le lancement du 28 septembre devra encore préciser les focales natives, la stabilisation, le fonctionnement exact des accessoires et les différences entre le Magic 9 et le Magic 9 Pro Max. Mais, Honor a déjà donné une direction claire : le Magic 9 ne veut pas seulement photographier plus loin, il veut transformer le smartphone en plateforme photo modulaire capable d’aller là où les optiques intégrées commencent à montrer leurs limites.