Samsung préparerait le Galaxy A38 avec une configuration photo très proche de celle du Galaxy A37. Selon le site néerlandais GalaxyClub, le prochain smartphone de milieu de gamme conserverait quatre capteurs : un module principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 12 mégapixels, un capteur macro de 5 mégapixels et une caméra frontale de 12 mégapixels.

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Cette fuite s’inscrit dans une tendance plus large concernant la gamme Galaxy A attendue en 2027. Comme pour le Galaxy A58, Samsung pourrait privilégier la continuité matérielle plutôt que des changements importants dans la photographie. Le prix constitue un autre point d’interrogation, avec des estimations qui placent le futur modèle à proximité des 500 euros, sans confirmation officielle.

Une configuration photo héritée du Galaxy A37

D’après GalaxyClub, le Galaxy A38 reprendrait les résolutions du Galaxy A37, commercialisé au printemps 2026. Le capteur principal de 50 mégapixels serait accompagné d’un ultra grand-angle de 12 mégapixels et d’un objectif macro de 5 mégapixels. À l’avant, Samsung conserverait une caméra de 12 mégapixels.

À ce stade, les informations disponibles portent uniquement sur le nombre de mégapixels. Elles ne permettent pas de savoir si Samsung utilisera exactement les mêmes capteurs, modifiera les ouvertures des objectifs ou apportera des améliorations à la stabilisation.

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Une configuration identique sur le papier ne signifie donc pas nécessairement des performances photographiques strictement identiques. Le traitement logiciel et les éventuelles évolutions des composants peuvent influer sur le résultat final. Néanmoins, aucune amélioration matérielle significative n’est confirmée par cette fuite.

Samsung miserait davantage sur les améliorations logicielles

Le Galaxy A38 pourrait illustrer la stratégie de Samsung sur ses smartphones de milieu de gamme : conserver une base technique éprouvée et concentrer les évolutions sur d’autres aspects du produit.

Le traitement des images, la gestion des couleurs et les performances en basse lumière pourraient notamment progresser grâce aux optimisations logicielles. Mais le constructeur pourrait aussi privilégier d’autres éléments, comme le processeur, l’autonomie, l’écran ou la qualité de fabrication.

Pour l’instant, aucune caractéristique précise concernant ces composants n’a filtré. Il est donc trop tôt pour déterminer si le Galaxy A38 bénéficiera d’améliorations suffisamment importantes pour se distinguer du Galaxy A37.

L’absence d’évolution photographique annoncée pourrait néanmoins décevoir les utilisateurs qui attendent une progression plus visible d’une génération à l’autre. Le maintien d’un capteur macro de 5 mégapixels et l’absence apparente de téléobjectif dédié limiteraient notamment les nouveautés matérielles sur le plan de la polyvalence photo.

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Un prix qui pourrait approcher les 500 euros

L’évolution des tarifs constitue un autre sujet de préoccupation pour les futurs acheteurs. En Europe, le Galaxy A36 avait été lancé en 2025 à partir d’environ 379 euros. Le Galaxy A37 est ensuite arrivé à 429 euros en 2026, avant que son prix officiel ne grimpe à 469 euros sur certains marchés.

Dans ce contexte, certains observateurs envisagent un Galaxy A38 vendu à un prix proche de 500 euros. Toutefois, cette hypothèse n’est étayée par aucune annonce officielle et ne doit pas être considérée comme un tarif acquis.

La hausse des coûts de certains composants, notamment de la mémoire, est évoquée pour expliquer cette possible augmentation. Si Samsung revoit effectivement ses prix à la hausse sans apporter de progrès matériels significatifs à la caméra, le rapport entre les nouveautés et le prix demandé pourrait devenir un argument important dans le choix des consommateurs.

Galaxy A38 et A58 attendus au printemps 2027

Les Galaxy A38 et A58 seraient tous deux attendus entre mars et avril 2027, après la présentation anticipée de la série Galaxy S27. Cette fenêtre de lancement reste cependant indicative et n’a pas été confirmée par Samsung.

Les deux modèles pourraient partager une approche similaire en matière de photographie. Les premières informations sur le Galaxy A58 évoquent en effet des résolutions identiques à celles de son prédécesseur, ce qui suggère une continuité sur plusieurs niveaux de la gamme.

Il faudra attendre de nouvelles fuites pour connaître les capteurs réellement utilisés, les éventuelles évolutions du processeur et de la batterie, ainsi que les tarifs définitifs. Pour le moment, le Galaxy A38 se profile davantage comme une mise à jour progressive du Galaxy A37 que comme une refonte majeure de la gamme.