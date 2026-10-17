Huawei pourrait relancer l’intérêt pour les smartphones compacts avec un nouveau modèle doté d’un écran de 6,17 pouces. Selon le célèbre informateur Digital Chat Station (DCS), le constructeur chinois travaillerait sur un appareil équipé d’une dalle de définition 1,5K. Encore au début de son développement, ce smartphone pourrait être commercialisé en 2027 si le projet avance comme prévu.

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Le marché des petits smartphones haut de gamme reste difficile. L’iPhone mini et l’Asus Zenfone 10 ont montré qu’un format compact ne suffisait pas à garantir le succès commercial, même avec des composants de premier plan. Huawei semble néanmoins vouloir explorer cette voie, alors que la plupart des smartphones continuent de privilégier des écrans toujours plus grands.

Un écran de 6,17 pouces pour un smartphone plus compact

Selon Digital Chat Station, les premières informations concernant cet appareil proviendraient de données liées à l’écran de démarrage du système. Le projet serait encore à un stade préliminaire et la gamme à laquelle il appartiendrait n’aurait pas été identifiée.

Il est donc impossible de savoir s’il s’agira d’un modèle Nova, Pura, Mate ou d’une nouvelle série. La seule caractéristique technique évoquée avec précision est la diagonale de l’écran : 6,17 pouces, avec une définition de 1,5K.

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Cette taille resterait supérieure à celle des anciens iPhone mini, mais placerait l’appareil dans une catégorie plus compacte que celle de nombreux smartphones actuels. Il pourrait ainsi répondre aux attentes des utilisateurs qui privilégient une prise en main confortable et une utilisation à une main.

Toutefois, il faut distinguer un écran relativement petit d’un smartphone réellement compact. Les dimensions du boîtier, l’épaisseur et le poids joueront également un rôle déterminant, mais aucune information n’est disponible sur ces points.

Huawei poursuit ses expérimentations sur les formats

Ces dernières années, Huawei s’est distingué par plusieurs tentatives visant à sortir des formats traditionnels. Le constructeur a notamment lancé le Pura X, un smartphone pliant au format large, dont l’écran interne de 6,3 pouces adopte un ratio inhabituel de 16 h 10.

La marque a ensuite développé le Pura X Max, un modèle pliant encore plus imposant, doté d’un écran interne annoncé autour de 7,6 à 7,69 pouces.

Le smartphone compact évoqué par Digital Chat Station serait un projet très différent. Il ne s’agirait pas d’un appareil pliant, mais d’un téléphone classique dont la taille réduite constituerait l’un des principaux arguments.

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Cette orientation suggère que Huawei reste disposé à explorer des formats moins conventionnels, plutôt que de suivre uniquement la tendance aux écrans de grande taille. Elle ne garantit cependant pas que le constructeur lancera effectivement ce produit.

Une sortie envisagée en 2027, mais beaucoup d’inconnues

Dans les commentaires accompagnant sa fuite, Digital Chat Station évoque une commercialisation possible l’année prochaine, à condition que le développement se déroule correctement. Aucun calendrier officiel n’a été communiqué par Huawei.

Les autres caractéristiques sont également inconnues. La fuite ne mentionne ni le processeur, ni la capacité de la batterie, ni les appareils photo, ni le prix. Ces éléments seront essentiels pour déterminer si Huawei peut proposer un véritable smartphone compact haut de gamme. Un écran de 6,17 pouces ne suffit pas à garantir une expérience premium : l’autonomie, les performances, la qualité photographique et l’équilibre général du produit compteront tout autant.

Le constructeur devra également trouver le bon compromis entre dimensions réduites et capacité de batterie. C’est l’un des défis récurrents de cette catégorie, dans laquelle les contraintes d’espace peuvent limiter les possibilités techniques.

Pour l’instant, le projet reste donc à prendre avec prudence. Si cette fuite se confirme, Huawei pourrait néanmoins offrir une nouvelle option aux utilisateurs qui souhaitent un smartphone moins encombrant sans revenir aux compromis associés aux anciens modèles mini.