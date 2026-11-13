Un nouveau smartphone OPPO encore non annoncé vient de faire son apparition dans la base de données du ministère chinois de l’Industrie et des Technologies de l’information (MIIT). Identifié sous la référence PNC110, l’appareil se dévoile à travers plusieurs images officielles montrant notamment une finition violette et un double appareil photo arrière.

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Mais, c’est surtout sa batterie, qui pourrait approcher les 12 000 mAh, qui attire l’attention.

Oppo PNC110 : un design violet et un double appareil photo

Les images publiées dans la base de données chinoise offrent un premier aperçu du design du PNC110. À l’arrière, OPPO aurait opté pour une finition violette et un module photo en forme de pilule intégrant deux capteurs, un flash et l’inscription « AI CAMERA SYSTEM ». Le logo de la marque apparaît dans la partie inférieure de la coque.

Les visuels comprennent également deux vues latérales. Elles permettent de distinguer les boutons de volume, le bouton d’alimentation ainsi que la protubérance du module photo. À l’avant, le smartphone adopte un écran plat avec une caméra selfie intégrée dans un poinçon central.

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Le dossier d’homologation confirme par ailleurs la prise en charge de la 5G et de deux cartes SIM. En revanche, OPPO n’a pas encore communiqué le nom commercial de l’appareil ni ses autres caractéristiques techniques.

Une batterie qui pourrait atteindre 12 000 mAh

La principale particularité du PNC110 pourrait se trouver à l’intérieur. Plusieurs informations évoquent une batterie d’une capacité nominale comprise entre 11 460 et 11 640 mAh. Ces deux valeurs étant différentes, la capacité exacte reste à déterminer.

La capacité typique pourrait être annoncée autour de 12 000 mAh. Si cette estimation se confirme, le PNC110 disposerait de la plus grande batterie jamais intégrée à un smartphone OPPO, dépassant celle de le OPPO A7 Pro Max et ses 10 000 mAh.

Ce dernier avait été commercialisé en Chine en août dernier, avant d’arriver sur d’autres marchés. Le PNC110 pourrait donc représenter une nouvelle étape dans la stratégie du constructeur autour des smartphones à très grande autonomie.

Il reste toutefois impossible d’estimer précisément son endurance sans connaître la consommation de son processeur, les caractéristiques de son écran ou encore les optimisations logicielles prévues.

Un futur modèle de la gamme OPPO A7 ?

Le positionnement commercial du PNC110 reste lui aussi incertain. L’appareil pourrait appartenir à la gamme A, éventuellement sous l’appellation OPPO A7, mais aucune dénomination officielle n’a été communiquée.

OPPO n’a pas encore dévoilé le processeur, la définition de l’écran, la puissance de recharge ou la version logicielle du smartphone. Son prix et sa date de lancement ne sont pas davantage connus.

Pour l’instant, les images du MIIT confirment surtout l’existence d’un nouveau smartphone 5G au design violet. Si la batterie proche de 12 000 mAh se confirme, ce modèle pourrait devenir une proposition particulièrement intéressante pour les utilisateurs qui privilégient l’autonomie, à condition que son poids, son épaisseur et son prix restent raisonnables.