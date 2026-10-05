Le marché des smartphones haut de gamme pourrait connaître quelques changements inattendus dans les prochains mois. Alors que OnePlus pourrait finalement renoncer à commercialiser le OnePlus 16 à l’international, l’iQOO 16 semble au contraire multiplier les indices en faveur d’une sortie mondiale.

Publicité

Le contexte reste toutefois incertain. La hausse du prix de la mémoire vive pèserait sur les coûts de production des smartphones haut de gamme et pourrait pousser certains constructeurs à revoir leurs plans de lancement ou leurs tarifs.

L’iQOO 16 apparaît sur Geekbench dans une version internationale

L’iQOO 16 avait déjà obtenu une certification EEC en Europe, laissant entrevoir une possible commercialisation internationale. Un nouvel indice vient désormais renforcer cette hypothèse : une version qui pourrait correspondre au modèle mondial est apparue dans la base de données Geekbench.

Le smartphone testé embarque le Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, identifié sous la référence SM8975. La puce dispose de 8 cœurs, avec 12 cœurs cadencés à 5,01 GHz, trois à 4,03 GHz et trois à 3,74 GHz, accompagnés d’un GPU Adreno 850.

Publicité

Le modèle testé dispose également de 12 Go de RAM et fonctionne sous Android 17Android 17 (API 37) est la nouvelle version majeure du système d'exploitation mobile de Google — plus adaptative sur grand écran, plus continue entre appareils, et surtout bien plus « agentique » grâce à Gemini Intelligence. Lire la fiche. La version commerciale devrait utiliser OriginOS 7, selon les informations disponibles.

Des performances encore difficiles à interpréter

Sur Geekbench 7, l’iQOO 16 obtient 2 944 points en monocoeur et 10 029 points en multicoeurs. Ces résultats constituent surtout un premier aperçu du comportement du smartphone. Une seule apparition sur un benchmark ne permet pas de tirer de conclusions définitives sur les performances du modèle final, d’autant que le logiciel et le firmware peuvent encore évoluer avant sa commercialisation.

Un élément intrigue néanmoins : selon le leaker Abhishek Yadav, le firmware du smartphone porte un tag « EX », qui pourrait correspondre à une version destinée aux marchés internationaux.

Cela ne constitue pas une confirmation officielle, mais c’est un indice supplémentaire en faveur d’un lancement hors de Chine.

Un lancement européen reste possible

L’obtention de la certification EEC est déjà un signal intéressant. Cette certification ne garantit cependant pas à elle seule une commercialisation effective : les constructeurs peuvent obtenir différentes certifications réglementaires avant de modifier ou d’abandonner leurs plans de distribution.

Pour l’instant, iQOO n’a annoncé aucune date officielle de lancement international pour le 16.

Publicité

Le contraste avec le OnePlus 16 est toutefois intéressant. Alors que ce dernier doit faire ses débuts en Chine mais n’aurait toujours pas fait son apparition dans les principales bases de certification internationales, l’iQOO 16 dispose déjà de plusieurs éléments laissant penser qu’une déclinaison mondiale est envisagée.

Une fiche technique particulièrement musclée

Sur le papier, l’iQOO 16 s’annonce comme un smartphone très ambitieux. Il embarque un écran AMOLED Samsung M16 de 6,85 pouces, avec une définition de 3 168 × 1 440 pixels et un taux de rafraîchissement de 165 Hz. Pour les joueurs, iQOO prévoit également une puce Q4 dédiée ainsi qu’une chambre à vapeur de 8 500 mm² destinée à maintenir les performances lors des charges prolongées.

La photographie repose sur trois capteurs de 50 mégapixels : un module principal avec stabilisation optique, un téléobjectif périscopique également stabilisé et un ultra grand-angle. À l’avant, un capteur de 32 mégapixels est prévu, tandis que l’enregistrement vidéo peut atteindre la 8K avec les caméras arrière.

Une batterie de 8 400 mAh

L’autonomie pourrait également constituer l’un des arguments majeurs du smartphone. L’iQOO 16 serait équipé d’une batterie de 8 400 mAh, compatible avec une charge filaire de 100 W et une charge sans fil de 40 W. Une capacité particulièrement importante pour un flagship, notamment pour les utilisateurs qui exploitent intensivement l’écran 165 Hz et les fonctions de gaming.

Le smartphone bénéficierait également d’une certification IP68 et IP69, du stockage UFS 4.1, de mémoire LPDDR5X et d’un lecteur d’empreintes ultrasonique.

La hausse du prix de la RAM complique les plans

Le principal problème pourrait finalement ne pas être technique, mais économique. La hausse du coût de la mémoire vive exerce une pression supplémentaire sur les fabricants de smartphones. Pour les modèles haut de gamme, qui embarquent désormais régulièrement 12 ou 16 Go de RAM, l’augmentation du prix des composants peut rapidement se répercuter sur le coût final du produit.

Publicité

C’est notamment l’une des raisons avancées pour expliquer les incertitudes autour des lancements internationaux du OnePlus 16 et de l’iQOO 16. Même lorsqu’un smartphone est techniquement prêt pour une commercialisation mondiale, son prix peut devenir beaucoup plus difficile à justifier.

L’iQOO 16 pourrait finalement avoir une carte à jouer en Europe

Entre la certification européenne, son apparition potentielle dans une version internationale sur Geekbench et une fiche technique particulièrement ambitieuse, l’iQOO 16 semble mieux positionné que jamais pour quitter la Chine.

Toutefois, il faut rester prudent : iQOO n’a encore confirmé ni la disponibilité mondiale du smartphone ni une date de lancement en Europe.

Si la marque confirme finalement son arrivée sur le marché européen, l’iQOO 16 pourrait devenir un concurrent sérieux pour les autres smartphones Android haut de gamme de 2027. Son écran 165 Hz, sa batterie de 8 400 mAh, son système photo et son Snapdragon de dernière génération lui donnent en tout cas des arguments solides sur le papier.