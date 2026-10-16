Qualcomm et MediaTek dominent largement le marché chinois des processeurs pour smartphones Android. Pourtant, les données du troisième trimestre 2026 publiées par AnTuTu révèlent une progression intéressante pour Xiaomi : ses puces maison XRING occupent désormais la troisième place, devant les Exynos de Samsung.

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Avec 1,2 % de parts d’utilisation, Xiaomi reste très loin des deux leaders. Mais, cette position mérite d’être soulignée, car le constructeur chinois utilise ses propres processeurs dans ses appareils, sans les distribuer aux autres fabricants de smartphones Android.

Qualcomm et MediaTek concentrent 97,8 % du marché

Les chiffres d’AnTuTu pour le troisième trimestre 2026 illustrent la concentration du marché chinois des processeurs Android. Qualcomm arrive largement en tête avec 68,9 % des parts d’utilisation, devant MediaTek et ses 28,9 %.

Voici la répartition publiée par AnTuTu :

Fabricant Part d’utilisation Qualcomm 68,9 % MediaTek 28,9 % Xiaomi XRING 1,2 % Samsung Exynos 0,5 % Autres fabricants 0,4 %

À eux deux, Qualcomm et MediaTek représentent ainsi 97,8 % des parts recensées. Leur domination repose notamment sur leur présence dans de nombreuses gammes de prix, des smartphones abordables aux appareils haut de gamme.

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Qualcomm reste particulièrement bien implanté sur les segments premium et milieu de gamme supérieur. MediaTek, de son côté, couvre un éventail plus large de produits, notamment sur les marchés d’entrée et de milieu de gamme.

Face à ces deux acteurs, les autres fabricants disposent d’une marge de progression limitée. Les chiffres d’AnTuTu montrent néanmoins que Xiaomi commence à occuper une place identifiable dans cet environnement très concurrentiel.

Xiaomi XRING dépasse Samsung Exynos

La troisième place de Xiaomi constitue le principal enseignement de ce classement. Avec 1,2 % des parts d’utilisation, ses processeurs XRING devancent les puces Exynos de Samsung, créditées de 0,5 %.

Cette comparaison doit toutefois être interprétée avec prudence. Xiaomi développe ses processeurs principalement pour ses propres smartphones, tandis que Qualcomm et MediaTek fournissent leurs composants à de nombreux fabricants. Les parts d’utilisation ne reflètent donc pas uniquement les performances techniques des puces, mais aussi la stratégie commerciale et le nombre d’appareils compatibles disponibles sur le marché.

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Pour Xiaomi, cette approche présente néanmoins un intérêt stratégique. La maîtrise de ses propres processeurs pourrait lui permettre de mieux coordonner le matériel et les logiciels de ses smartphones, tout en réduisant progressivement sa dépendance aux fournisseurs externes.

Le défi reste considérable : pour gagner des parts de marché, Xiaomi devra non seulement améliorer ses puces, mais aussi les intégrer à davantage d’appareils. À ce stade, les données publiées par AnTuTu ne permettent pas de conclure à une progression continue sur plusieurs trimestres.

XRING O3 : Xiaomi s’invite dans la course aux performances

La puce XRING O3 illustre les ambitions de Xiaomi sur le segment haut de gamme. Elle équipe le Xiaomi 18 Fold, présenté en septembre 2026 comme le premier smartphone doté de ce processeur.

Le modèle a également créé la surprise dans le classement des performances AnTuTu de septembre. Selon les données précédemment publiées par la plateforme, le Xiaomi 18 Fold a pris la première place du classement Android, devant plusieurs appareils équipés de processeurs Qualcomm et MediaTek de dernière génération.

Ce résultat souligne le potentiel de la stratégie de Xiaomi, mais il faut distinguer deux indicateurs : les performances mesurées sur un appareil et les parts d’utilisation des processeurs. Une puce peut obtenir d’excellents résultats dans les benchmarks sans représenter une part importante du marché.

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Le Xiaomi 18 Fold reste par ailleurs limité à la Chine, aucune commercialisation internationale n’ayant été annoncée. Cette disponibilité restreinte limite mécaniquement les possibilités d’expansion de XRING au-delà de son marché d’origine.

Un troisième acteur encore loin des leaders

Les chiffres du troisième trimestre 2026 montrent que Xiaomi a réussi à faire émerger une alternative crédible aux processeurs de Qualcomm et MediaTek, au moins dans son propre catalogue. Son avance sur Samsung dans les données chinoises d’AnTuTu reste toutefois symbolique à l’échelle du marché.

La prochaine étape consistera à déterminer si Xiaomi peut étendre XRING à davantage de smartphones et maintenir un niveau de performances compétitif sur plusieurs générations. Pour l’instant, Qualcomm et MediaTek conservent une avance considérable grâce à leur présence dans l’ensemble de l’écosystème Android.

La troisième place de Xiaomi est donc moins le signe d’un bouleversement immédiat que celui d’une ambition industrielle qui commence à se concrétiser.