À peine officialisés, les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max commencent déjà à apparaître dans les bases de données de Geekbench et AnTuTu. Ces premiers résultats donnent un aperçu des performances du A20 Pro, la nouvelle puce 2 nm d’Apple, avec des scores nettement supérieurs à ceux de la génération précédente.

Les chiffres restent toutefois préliminaires et ne suffisent pas à résumer l’expérience réelle. Ils montrent surtout qu’Apple semble avoir combiné une hausse importante de la puissance brute avec un travail plus poussé sur la mémoire et le refroidissement.

Plus de 3,5 millions de points sur AnTuTu pour l’iPhone 18 Pro Max

Un appareil identifié comme iPhone 19,3, correspondant vraisemblablement à l’iPhone 18 Pro Max, est apparu dans la base d’AnTuTu avec iOS 27, 12 Go de RAM et 512 Go de stockage.

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Le smartphone atteint un score global de 3 551 073 points sur AnTuTu V11. Le détail montre 920 410 points pour le CPU, 1 397 374 points pour le GPU, 470 245 points pour la mémoire et 763 044 points pour l’expérience utilisateur.

À titre de comparaison, l’iPhone 17 Pro Max affichait récemment une moyenne d’environ 2,27 millions de points sur la même plateforme.

L’écart est donc considérable sur le papier. Il convient néanmoins d’interpréter cette progression avec prudence. Les scores peuvent évoluer avec les versions du système, les conditions thermiques et les optimisations du benchmark, mais le résultat suggère déjà que l’A20 Pro apporte bien davantage qu’un simple gain marginal.

Geekbench confirme une forte progression du CPU

L’iPhone 18 Pro Max apparaît également sur Geekbench 6, toujours sous l’identifiant iPhone 19,3. Le modèle obtient 4 612 points en monocoeur et 11 819 points en multicoeurs. La fiche indique un processeur à six cœurs avec une fréquence atteignant environ 4,93 GHz, ainsi que 12 Go de mémoire vive et iOS 27. L’iPhone 18 Pro semble même légèrement plus rapide dans un autre passage sur Geekbench 6.7. Identifié comme iPhone 19,2, il atteint 4 719 points en monocoeur et 12 677 points en multicoeurs.

Cette différence entre les deux modèles ne signifie pas nécessairement que le plus petit iPhone est réellement plus performant.

Les premiers benchmarks sont souvent réalisés dans des conditions différentes, avec des variations liées à la température, aux processus en arrière-plan ou à la version logicielle. Ce qui ressort surtout est que les deux modèles évoluent dans une nouvelle zone de performances par rapport à leurs prédécesseurs.

Le A20 Pro commence à montrer les bénéfices du 2 nm

Ces résultats mettent naturellement en lumière le A20 Pro. La nouvelle puce conserve une configuration CPU à 6 cœurs, avec 2 super cores et 4 cœurs à haute efficacité énergétique, mais elle bénéficie d’une architecture revue et d’un passage au 2 nm. Apple annonce que ses nouveaux super cores sont jusqu’à 20 % plus rapides que ceux du A19 Pro. Le GPU à 7 cœurs doit quant à lui offrir jusqu’à 40 % de performances supplémentaires, tandis que la bande passante mémoire progresse de 50 %.

Les premiers résultats AnTuTu semblent aller dans ce sens, avec une hausse particulièrement marquée du score graphique. Mais, la véritable nouveauté de l’A20 Pro ne se limite pas à sa puissance brute.

Apple a également renforcé les blocs dédiés à l’intelligence artificielle, avec deux Neural Engine pour un total de 32 cœurs NPU, ainsi que des accélérateurs neuronaux intégrés aux cœurs CPU.

Les 12 Go de RAM deviennent un élément stratégique

Les premières fiches Geekbench et AnTuTu indiquent également 12 Go de RAM sur les iPhone 18 Pro et 18 Pro Max. Cette augmentation est importante pour plusieurs raisons.

Les charges de travail liées à Apple Intelligence et Siri AI demandent davantage de mémoire, en particulier lorsque certains modèles sont exécutés directement sur l’appareil. Le multitâche, les traitements photo avancés et les jeux profitent eux aussi d’une réserve plus importante.

Dans le cas de l’iPhone Duo, cette question devient encore plus centrale, puisque le système peut afficher plusieurs applications simultanément sur le grand écran intérieur. La mémoire devient ainsi progressivement un composant aussi stratégique que le CPU lui-même.

Apple semble avoir anticipé cette évolution avec l’A20 Pro, qui bénéficie non seulement de davantage de RAM, mais aussi d’une bande passante plus élevée et d’un nouveau packaging WMCM.

Le refroidissement pourrait compter autant que les scores de pointe

Apple ne cherche pas seulement à augmenter les performances maximales. Les iPhone 18 Pro adoptent également un système de refroidissement plus ambitieux, avec une chambre à vapeur largement agrandie et une nouvelle organisation physique de la mémoire autour du SoC. La DRAM n’est plus empilée directement au-dessus du processeur, mais placée à côté dans le nouveau packaging WMCM.

Cette disposition devrait aider à mieux répartir la chaleur et à limiter la réduction des fréquences lors des charges prolongées. C’est probablement l’un des aspects les plus intéressants de cette génération.

Un benchmark court peut montrer la puissance maximale d’une puce, mais il ne dit pas combien de temps cette puissance peut être maintenue. Pour le jeu, l’enregistrement vidéo ou les traitements d’IA, la stabilité thermique est souvent plus importante qu’un pic de performance isolé.

Les comparaisons avec Android restent à éviter

Un score AnTuTu supérieur à 3,5 millions peut naturellement inviter à comparer l’iPhone 18 Pro Max avec les meilleurs smartphones Android. Toutefois, ce rapprochement doit être fait avec prudence. AnTuTu utilise des méthodologies différentes sur iOS et Android, ce qui signifie que les scores ne sont pas directement comparables entre les deux plateformes.

Le benchmark reste en revanche utile pour mesurer l’évolution entre deux générations d’iPhone.

Dans ce cadre, le bond observé entre l’iPhone 17 Pro Max et l’iPhone 18 Pro Max est significatif. Il faudra attendre davantage de tests pour savoir quelle part du gain provient réellement du CPU, du GPU, de la mémoire, du nouveau système thermique ou des optimisations d’iOS 27.

Une génération pensée pour maintenir la puissance, pas seulement l’afficher

Ces premiers benchmarks donnent une impression assez claire : Apple a voulu faire de l’A20 Pro une rupture plus visible que les évolutions annuelles précédentes. Le passage au 2 nm attire l’attention, mais les chiffres montrent surtout une montée en puissance globale du système, avec davantage de RAM, une bande passante supérieure et un GPU particulièrement renforcé.

La question la plus importante ne sera pourtant pas de savoir si l’iPhone 18 Pro peut battre un record sur Geekbench. Elle sera de voir si cette puissance reste disponible après plusieurs minutes de jeu, de calcul IA ou d’enregistrement vidéo intensif.

Avec l’A20 Pro, Apple semble donc chercher moins à gagner quelques points supplémentaires dans les classements qu’à transformer les performances de pointe en puissance réellement exploitable dans la durée.