OnePlus prépare une évolution importante de l’écran de son prochain smartphone haut de gamme. Li Jie, président de OnePlus Chine, confirme que le OnePlus 16 proposera un taux de rafraîchissement global de 165 Hz, avec l’ambition de ne plus réserver cette fréquence à quelques jeux et applications compatibles.

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Le smartphone sera également le premier modèle de la marque à fonctionner sous ColorOS 17 en Chine. Derrière le chiffre de 165 Hz, l’évolution la plus intéressante concerne surtout son intégration : OnePlus veut transformer une caractéristique jusque-là limitée sur le OnePlus 15 en véritable fonction système.

OnePlus confirme le 165 Hz global du OnePlus 16

OnePlus évoque depuis plusieurs semaines une évolution importante de la technologie d’affichage de son prochain flagship. L’entreprise commence désormais à préciser ce qu’elle entend proposer. Li Jie affirme que le OnePlus 16 bénéficiera d’un « taux de rafraîchissement ultra-élevé global de 165 Hz ». Cette formulation est importante puisque le OnePlus 15 disposait déjà techniquement d’une dalle capable d’atteindre cette fréquence.

La différence devrait résider dans les applications capables de l’exploiter.

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Selon les informations précédemment publiées par Digital Chat Station, le OnePlus 16 pourrait maintenir cette fréquence dans l’interface système et dans davantage d’applications classiques, y compris celles téléchargées depuis le Play Store. Le leaker a également partagé une capture montrant l’option 165 Hz directement dans les paramètres d’affichage. Contrairement à certaines possibilités proposées sur le OnePlus 15, il ne serait donc plus nécessaire d’activer les options pour développeurs afin d’y accéder.

Cette intégration beaucoup plus naturelle montre que OnePlus ne veut plus présenter le 165 Hz comme un mode expérimental ou réservé aux joueurs.

Le OnePlus 15 avait déjà du 165 Hz, mais avec de sérieuses limites

Le OnePlus 15 avait été l’un des premiers smartphones haut de gamme de la marque à mettre autant en avant une fréquence de rafraîchissement de 165 Hz. Cependant, dans la pratique, son fonctionnement était plus restrictif que sa fiche technique pouvait le laisser penser. En dehors d’une sélection de jeux compatibles, la majorité de l’interface et des applications fonctionnait jusqu’à 120 Hz. Le passage à 165 Hz dépendait donc largement des logiciels capables de tirer parti du mode spécifique prévu par OnePlus.

Le constructeur avait ensuite étendu cette compatibilité par mise à jour à certaines applications populaires comme WhatsApp, Instagram et X. L’utilisateur devait néanmoins passer par les options pour développeurs afin d’activer le réglage. Surtout, cette solution avait une autre contrepartie : une fois activée, elle pouvait maintenir l’écran à 165 Hz au lieu de laisser la fréquence redescendre lorsque l’affichage devenait statique.

Le OnePlus 15 possédait donc bien une dalle 165 Hz, mais pas véritablement une expérience système pensée autour du 165 Hz. C’est précisément ce que le OnePlus 16 semble vouloir corriger.

Une nouvelle dalle Oriental Screen X4 au cœur du dispositif

Selon Digital Chat Station, OnePlus s’appuierait sur une nouvelle génération de technologie d’affichage baptisée Oriental Screen X4, associée à des circuits revus pour mieux gérer cette fréquence élevée. Ces caractéristiques restent à considérer comme des informations issues de fuites tant que OnePlus n’a pas détaillé officiellement l’ensemble de la dalle. Les premiers tests évoqués par le leaker indiqueraient néanmoins que le 165 Hz fonctionne aussi bien dans certaines applications système que dans des logiciels tiers.

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Une prise en charge matérielle plus profonde pourrait permettre à OnePlus de mieux coordonner la fréquence de l’écran avec ColorOS 17. C’est un élément essentiel, car augmenter simplement le taux de rafraîchissement maximal ne garantit pas une meilleure expérience. L’écran doit être capable de monter rapidement à 165 Hz lorsqu’une animation ou un défilement le justifie, puis de réduire sa fréquence dès que cette fluidité supplémentaire devient inutile.

Sans cette gestion dynamique, les quelques millisecondes gagnées entre deux images risquent surtout de se traduire par une consommation énergétique supérieure.

Le véritable progrès du OnePlus 16 ne serait donc pas de passer de 120 à 165 Hz — le OnePlus 15 savait déjà le faire — mais de rendre cette fréquence suffisamment flexible pour être utilisée quotidiennement.

ColorOS 17 devra donner du sens aux 165 Hz

OnePlus confirme également que le OnePlus 16 sera le premier smartphone de la marque à fonctionner sous ColorOS 17 sur le marché chinois. L’association entre le nouveau système et l’écran 165 Hz pourrait être déterminante. Pour qu’une fréquence aussi élevée soit perceptible en dehors du jeu, les animations de l’interface, les applications et le moteur de rendu doivent être capables de fournir suffisamment d’images. Une dalle rafraîchie 165 fois par seconde n’apporte que peu de bénéfices si le contenu reste rendu à 60 ou 120 images par seconde.

OnePlus doit donc travailler simultanément sur le matériel et le logiciel.

La présence du réglage directement dans les paramètres standards constitue déjà un signal intéressant. Elle suggère que le constructeur considère désormais le 165 Hz comme un mode d’affichage destiné au grand public plutôt que comme une fonction cachée pour utilisateurs avancés. Reste à savoir comment ColorOS 17 arbitrera entre fluidité et autonomie. OnePlus n’a pas encore détaillé les paliers de fréquence disponibles ni le comportement précis de la dalle lorsque l’écran affiche du contenu statique.

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Ces éléments seront probablement plus importants dans l’usage quotidien que la fréquence maximale elle-même.

OnePlus et iQOO font du 165 Hz un nouveau terrain de compétition

Le calendrier n’est pas anodin puisque le iQOO 16 doit lui aussi mettre fortement l’accent sur son écran. iQOO a déjà annoncé une dalle Samsung Display M16 2K capable d’atteindre 165 Hz, avec une attention particulière portée au gaming et à la réactivité tactile. OnePlus semble vouloir répondre avec une approche légèrement différente : étendre cette fréquence au maximum d’usages plutôt que la présenter uniquement comme une caractéristique destinée aux jeux.

Cette concurrence montre à quel point les écrans des smartphones premium ont atteint un niveau où les améliorations deviennent plus difficiles à rendre immédiatement visibles.

Le passage de 60 à 120 Hz avait profondément modifié la sensation de fluidité. L’écart entre 120 et 165 Hz est nettement plus subtil. Pour convaincre, les constructeurs doivent donc travailler sur l’ensemble de la chaîne : temps de réponse des pixels, latence tactile, rendu logiciel, consommation et fréquence adaptative.

Dans ce contexte, une prise en charge globale peut avoir davantage de valeur qu’un chiffre maximal encore plus élevé. OnePlus semble justement avoir tiré cette conclusion de l’expérience du OnePlus 15.

Le 165 Hz doit maintenant prouver son intérêt au quotidien

OnePlus n’a pas encore communiqué la date exacte de présentation du OnePlus 16. Plusieurs caractéristiques techniques circulent déjà autour du smartphone, mais elles restent à confirmer tant que le constructeur n’a pas officialisé sa fiche technique complète. Le 165 Hz global constitue en revanche désormais l’un des éléments confirmés de sa stratégie.

La question ne sera donc pas de savoir si l’écran peut atteindre cette fréquence, mais combien de temps, dans quelles applications et avec quel impact sur l’autonomie. C’est sur ces points que le OnePlus 15 avait laissé une impression d’inachevé.

Avec le OnePlus 16, la marque semble vouloir transformer une spécification spectaculaire en fonction réellement intégrée au smartphone. À 165 Hz, gagner quelques images supplémentaires n’est plus le véritable défi. L’enjeu pour OnePlus sera de faire en sorte que cette fluidité soit disponible partout où elle apporte quelque chose, puis disparaisse intelligemment dès qu’elle ne sert plus à rien.