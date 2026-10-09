Apple pourrait déjà préparer une deuxième vague de nouveautés pour le mois d’octobre. Selon Bloomberg, la firme de Cupertino prévoirait une présentation « autour du 27 octobre », soit seulement deux semaines après son événement du 13 octobre consacré, selon les rumeurs, à ses futurs produits pour la maison connectée.

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Cette seconde présentation serait consacrée au Mac et à l’iPad, avec notamment une nouvelle génération de MacBook Pro et un iPad mini revisité. Apple organiserait à nouveau une présentation vidéo accompagnée d’un événement physique pour la presse.

Un MacBook Pro OLED et tactile

Le changement le plus important concernerait les futurs MacBook Pro. Apple préparerait des modèles plus légers, équipés pour la première fois d’un écran OLED tactile.

La firme intégrerait également une interface inspirée de l’iPhone avec la Dynamic Island, qui pourrait servir à afficher certaines informations et interactions directement dans la partie supérieure de l’écran.

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Ce nouveau modèle devrait donc marquer une évolution importante du MacBook Pro, aussi bien sur le plan matériel que dans son interface. Bloomberg indique toutefois qu’Apple conserverait également une gamme au design actuel.

Des MacBook Pro M6 au design actuel

Apple préparerait en parallèle de nouveaux MacBook Pro conservant le design actuel, mais bénéficiant de la puce M6, déjà introduite avec le nouveau Mac mini. Cette coexistence de deux générations de design permettrait à Apple de renouveler ses performances sans attendre la commercialisation du nouveau châssis OLED tactile.

Il pourrait ainsi y avoir une distinction claire entre les MacBook Pro conservant la conception actuelle et les modèles plus ambitieux qui inaugureraient l’écran OLED et la nouvelle interface.

L’iPad mini va enfin évoluer

L’autre vedette de cette présentation serait l’iPad mini, dont la dernière mise à jour remonte à 2024. Apple prévoirait notamment de déplacer la caméra frontale sur le bord horizontal de la tablette.

Un changement qui rapprocherait l’iPad mini de la configuration adoptée sur les iPad récents et rendrait les appels vidéo plus naturels lorsque la tablette est utilisée en mode paysage.

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Bloomberg évoque également un système de haut-parleurs remanié, sans fournir davantage de détails à ce stade.

Deux événements Apple en deux semaines

Si ces informations se confirment, Apple organiserait donc deux rendez-vous particulièrement rapprochés en octobre. Le premier, prévu le 13 octobre, devrait notamment mettre en avant les produits de maison connectée de l’entreprise.

Le second, attendu autour du 27 octobre, serait davantage consacré au Mac et à l’iPad. Apple n’a toutefois pas encore officiellement confirmé cette deuxième présentation.

Le calendrier serait particulièrement chargé pour la marque, avec l’arrivée possible d’un MacBook Pro OLED tactile représentant une évolution majeure de la gamme, tandis que l’iPad mini bénéficierait enfin de quelques changements matériels attendus.