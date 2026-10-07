Apple pourrait transformer octobre 2026 en véritable marathon de lancements. Après l’arrivée de l’iPhone Duo le 23 octobre, la firme aurait prévu deux vagues distinctes de nouveaux produits au cours du mois, avec une première salve consacrée à la maison connectée dès le 13 octobre, puis une seconde à la fin du mois.

Publicité

Cette deuxième vague pourrait notamment concerner plusieurs Mac très attendus, mais aussi le mystérieux iPad mini OLED. Son calendrier reste encore incertain, mais plusieurs sources spécialisées dans l’actualité Apple considèrent désormais sérieusement l’hypothèse d’un lancement avant la fin du mois.

Apple aurait deux rendez-vous en octobre

Selon les informations rapportées précédemment par Mark Gurman, Apple doit présenter le 13 octobre un nouveau hub pour la maison connectée, accompagné d’un HomePod mini et d’une nouvelle Apple TV 4K.

Ce premier rendez-vous serait particulièrement important pour Apple puisqu’il marquerait son entrée plus ambitieuse dans une nouvelle catégorie : celle des hubs domestiques équipés d’un écran. Le produit pourrait disposer d’une dalle carrée de 6 pouces et fonctionner aussi bien posé sur un meuble que fixé au mur.

Publicité

Mais cette présentation ne serait pas la seule du mois. Une seconde vague de produits serait prévue durant la dernière semaine d’octobre, selon plusieurs sources citées par MacRumors.

Quels produits pour la deuxième vague ?

Le contenu exact de cette deuxième salve reste encore inconnu. Toutefois, les Mac semblent être les candidats les plus probables. Apple pourrait notamment présenter un nouveau MacBook Pro 14 pouces équipé de la puce M6, ainsi qu’un nouvel iMac. Le mystérieux MacBook équipé d’un écran OLED et potentiellement tactile fait également partie des produits qui pourraient être concernés.

Ce dernier est particulièrement intéressant puisque l’arrivée d’un écran OLED sur le MacBook Pro pourrait s’accompagner d’une évolution importante du design et de l’interface utilisateur. Il reste toutefois à déterminer si Apple le présentera réellement avant la fin du mois.

Et l’iPad mini OLED ?

Le grand absent des certitudes reste justement le produit qui pourrait intéresser le plus les amateurs de petites tablettes : l’iPad mini OLED. Selon les rumeurs reprises dans la source, cette nouvelle génération pourrait intégrer une puce A20 Pro ainsi qu’une caméra frontale repositionnée en mode paysage. Apple pourrait donc profiter de cette mise à jour pour moderniser plus profondément son plus petit iPad.

Mais son calendrier demeure flou. L’iPad mini OLED pourrait être présenté avec la première vague du 13 octobre ou rejoindre les nouveaux Mac lors de la seconde vague prévue à la fin du mois.

Pour l’instant, aucun des deux scénarios n’est confirmé.

Publicité

Apple n’a pas forcément besoin d’un événement

Apple a déjà montré qu’elle pouvait lancer plusieurs produits importants sans organiser de keynote traditionnelle. La précédente génération de l’iPad min avait notamment été annoncée par simple communiqué de presse en octobre 2024.

La firme avait également dévoilé plusieurs Mac sur plusieurs jours au cours d’octobre 2023, plutôt que de tout regrouper dans un seul événement. Un lancement similaire serait donc parfaitement crédible pour les nouveaux Mac attendus cette année.

Le nouveau hub domestique pourrait en revanche bénéficier d’une présentation plus travaillée puisqu’il s’agit d’une nouvelle catégorie de produit pour Apple. Une présentation vidéo le 13 octobre serait donc cohérente avec cette stratégie, tandis que les Mac pourraient simplement faire l’objet de communiqués séparés.

Un mois particulièrement chargé pour Apple

Le calendrier potentiel est impressionnant. Entre le hub domestique, le HomePod mini, l’Apple TV 4K, les nouveaux Mac, l’éventuel iPad mini OLED et l’iPhone Duo, Apple pourrait multiplier les annonces en quelques semaines.

Cela pourrait également avoir un impact sur les achats. Pour les consommateurs qui envisageaient de profiter des promotions d’octobre pour acheter un iPad mini, un MacBook Pro, un iMac, une Apple TV ou un HomePod mini, attendre quelques semaines semble particulièrement logique si un renouvellement est effectivement imminent.

L’iPhone Duo, lui, dispose déjà d’une date de lancement annoncée au 23 octobre selon la source.

Publicité

Le hub domestique reste la grande inconnue

Parmi tous ces produits, c’est finalement le nouveau hub qui pourrait être le plus stratégique. Apple travaille depuis plusieurs années à renforcer sa présence dans la maison connectée, mais n’a jamais réellement réussi à construire un équivalent direct du Nest Hub de Google ou de l’Echo Show d’Amazon.

Le nouveau produit pourrait donc servir de point central à un écosystème plus large, notamment si Apple confirme également ses projets de serrure connectée, thermostat, sonnette et caméras développés avec LG.

Google, de son côté, n’a pas renouvelé son Nest Hub de deuxième génération depuis 2021, même si l’entreprise a laissé entendre qu’un nouveau modèle centré sur GeminiGemini est la famille de modèles d'IA multimodaux de Google DeepMind, à la fois application grand public et couche d'intelligence intégrée à Search, Android, Gmail et YouTube. Lire la fiche pourrait être en préparation. Amazon reste donc le concurrent le plus visible sur ce marché.

Octobre pourrait devenir l’un des mois les plus importants d’Apple

Si ces informations se confirment, Apple aura rarement concentré autant de nouveautés sur une période aussi courte. Le calendrier pourrait surtout permettre à l’entreprise de tester plusieurs nouveaux territoires simultanément : la maison connectée avec son hub, le pliable avec l’iPhone Duo et une nouvelle génération de Mac et d’iPad.

Pour l’instant, il faut néanmoins distinguer les produits dont le lancement semble bien établi de ceux qui restent basés sur des informations de sources. L’iPad mini OLED et les nouveaux Mac ne disposent pas encore d’une confirmation officielle de leur date de présentation.

Une chose est en revanche certaine : le mois d’octobre est loin d’être terminé pour Apple.