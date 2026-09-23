Après leur présentation le mois dernier, les nouveaux Mac mini et Mac Studio sont désormais disponibles. Apple renouvelle ses deux ordinateurs de bureau avec ses dernières générations de puces maison, en mettant particulièrement l’accent sur les performances graphiques, la bande passante mémoire et surtout l’exécution locale des charges de travail liées à l’intelligence artificielle.

Le Mac mini passe au M6 tout en conservant une déclinaison M5 Pro plus musclée, tandis que le Mac Studio s’appuie sur les M5 Max et M5 Ultra. Avec jusqu’à 512 Go de mémoire unifiée et la possibilité de relier plusieurs Mac Studio via Thunderbolt 5 et RDMA, Apple cherche désormais à transformer ses machines les plus puissantes en véritables stations de calcul pour l’IA.

Mac mini M6 : davantage de puissance dans toujours aussi peu d’espace

Le nouveau Mac mini conserve son rôle de porte d’entrée dans l’univers des Mac de bureau. Apple le destine aussi bien aux usages traditionnels qu’aux développeurs et créateurs recherchant une machine compacte, avec deux configurations principales reposant sur les M6 et M5 Pro.

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La puce M6 dispose d’un CPU à 12 cœurs et d’un GPU à 12 cœurs. La nouvelle architecture graphique intègre un accélérateur neuronal dans chaque cœur GPU, tandis qu’Apple utilise parallèlement deux Neural Engine à 16 cœurs pour les opérations d’intelligence artificielle.

Selon les chiffres communiqués par Apple, cette architecture permettrait d’obtenir des performances IA jusqu’à quatre fois supérieures à celles des générations servant de référence au constructeur. La marque revendique également jusqu’à 40 % de performances CPU supplémentaires, tandis que les performances graphiques et celles du stockage interne pourraient être multipliées par deux selon les tâches.

Cette orientation illustre surtout l’évolution de l’architecture Apple Silicon. Le Neural Engine n’est plus le seul composant dédié aux calculs d’apprentissage automatique : les accélérateurs intégrés directement aux cœurs GPU permettent également de distribuer davantage de charges IA à travers la puce.

Le Mac mini M6 démarre avec 16 Go de mémoire unifiée et peut être configuré jusqu’à 32 Go. Sa bande passante atteint 170 Go/s, un chiffre particulièrement important pour les applications graphiques et les modèles d’IA qui doivent déplacer rapidement de grandes quantités de données entre les différentes unités de calcul.

Le Mac mini M5 Pro monte jusqu’à 18 cœurs CPU et 64 Go de mémoire

Pour les utilisateurs qui ont besoin de davantage de ressources sans passer au Mac Studio, Apple conserve une version plus performante équipée du M5 Pro. Celle-ci peut accueillir jusqu’à 18 cœurs CPU et 20 cœurs GPU.

La mémoire unifiée grimpe alors jusqu’à 64 Go, avec une bande passante maximale de 307 Go/s. Cette configuration vise davantage les développeurs, les créateurs travaillant sur des projets lourds et les utilisateurs souhaitant exécuter localement des outils nécessitant beaucoup de mémoire.

L’intérêt de l’architecture unifiée d’Apple devient particulièrement visible avec les modèles d’intelligence artificielle. Contrairement à une station traditionnelle où CPU et GPU disposent généralement de zones mémoire distinctes, les différents moteurs de calcul d’Apple peuvent accéder à un espace mémoire commun.

Cela ne transforme pas automatiquement le Mac mini en station IA haut de gamme, mais permet à certaines applications de travailler avec des modèles plus volumineux que ce que laisserait penser la seule configuration du GPU.

La connectivité évolue également. Les deux versions du Mac mini proposent Wi-Fi 7, Bluetooth 6 et Ethernet 2,5 Gb/s en standard. Une interface Ethernet 10 Gb/s reste disponible en option pour les utilisateurs travaillant avec des NAS, des serveurs ou des infrastructures réseau à haut débit.

Mac Studio : jusqu’à 80 cœurs GPU et 512 Go de mémoire unifiée

Le Mac Studio joue dans une catégorie nettement supérieure. La machine reste destinée aux charges de travail professionnelles lourdes : rendu 3D, montage vidéo haute définition, calcul scientifique ou encore exécution locale de grands modèles de langage.

Deux puces sont proposées. Le M5 Max associe un CPU à 18 cœurs à un GPU pouvant atteindre 40 cœurs, là encore avec des Neural Accelerators intégrés à l’architecture graphique. La mémoire unifiée peut atteindre 128 Go.

Le véritable saut intervient avec le M5 Ultra. Dans sa configuration maximale, la puce propose jusqu’à 36 cœurs CPU et 80 cœurs GPU, accompagnés de 512 Go de mémoire unifiée.

La bande passante mémoire atteint alors 1,2 To/s, ce qui place le Mac Studio dans une catégorie très particulière. Une telle quantité de mémoire directement accessible aux différentes unités de calcul ouvre notamment la porte à l’exécution locale de modèles d’IA extrêmement volumineux sans dépendre systématiquement d’un serveur distant.

Apple annonce jusqu’à 4,3 fois plus de performances sur certaines charges de calcul IA et jusqu’à 1,8 fois plus de performances graphiques par rapport aux générations précédentes utilisées pour ses comparaisons.

Ces chiffres devront naturellement être observés application par application, mais ils montrent clairement où Apple veut emmener le Mac Studio. La machine n’est plus uniquement pensée comme une station de création compacte : elle devient progressivement un ordinateur de calcul local dont l’architecture mémoire constitue l’un des principaux arguments.

Thunderbolt 5 et RDMA pour relier plusieurs Mac Studio

L’une des nouveautés les plus intéressantes concerne justement les scénarios où un seul Mac Studio ne suffit plus. Les ports Thunderbolt 5 peuvent atteindre jusqu’à 120 Gb/s et prendre en charge des systèmes de stockage très rapides ainsi que des châssis d’extension PCIe externes.

Apple va plus loin en exploitant le RDMA, ou Remote Direct Memory Access, afin de connecter plusieurs Mac Studio. Cette technologie permet à des systèmes distincts d’échanger des données avec beaucoup moins d’interventions du processeur que dans une architecture réseau traditionnelle.

Dans le cadre de l’IA, plusieurs Mac Studio peuvent ainsi être regroupés pour répartir certaines opérations d’inférence. Apple annonce jusqu’à trois fois les performances d’une seule machine dans certains scénarios d’inférence distribuée.

Cette fonction pourrait devenir particulièrement intéressante pour les studios, laboratoires et équipes de développement souhaitant disposer d’une infrastructure IA locale sans basculer immédiatement vers des serveurs spécialisés. Au lieu de remplacer une machine existante par une station radicalement différente, il devient possible d’augmenter progressivement la capacité en ajoutant d’autres Mac Studio.

Le concept reste naturellement destiné à des usages très spécialisés. Toutes les applications ne pourront pas automatiquement répartir leurs calculs entre plusieurs Mac, et les gains dépendront fortement des logiciels ainsi que de la manière dont les modèles sont distribués. Mais l’arrivée du RDMA révèle clairement les ambitions d’Apple sur le marché du calcul local.

Jusqu’à huit écrans et macOS 27 pour les workflows professionnels

Le Mac Studio conserve également sa vocation de poste de travail audiovisuel. La nouvelle génération peut piloter jusqu’à huit écrans indépendants, ou quatre Studio Display XDR fonctionnant à leur définition native 5K et à 120 Hz.

Cette capacité complète un ensemble matériel pensé pour les environnements où plusieurs flux doivent être affichés simultanément : montage vidéo, étalonnage, animation 3D, production audio ou développement logiciel.

Les nouveaux Mac mini et Mac Studio fonctionnent sous macOS 27, avec une architecture logicielle destinée à mieux exploiter les nouveaux moteurs neuronaux et les capacités de calcul local. Le système devient une pièce importante de la stratégie d’Apple : disposer d’accélérateurs IA puissants n’a de valeur que si les applications peuvent réellement les utiliser.

Le Mac Studio pousse cette logique particulièrement loin. Avec 512 Go de mémoire unifiée, une bande passante de 1,2 To/s et la possibilité de mettre plusieurs machines en réseau, Apple construit progressivement une plateforme qui peut intéresser des utilisateurs travaillant sur des modèles d’IA sans vouloir envoyer systématiquement leurs données dans le cloud.

C’est également une manière de différencier Apple Silicon des architectures PC traditionnelles. Apple ne cherche pas nécessairement à rivaliser uniquement sur la puissance brute d’un GPU : l’entreprise mise sur l’intégration du CPU, du GPU, des moteurs neuronaux et d’une immense quantité de mémoire partagée.

Des tarifs qui vont du Mac compact à la station de travail

En France, le Mac mini M6 débute à 1 049 euros. Le Mac mini équipé du M5 Pro démarre à. Le Mac Studio M5 Max est proposé à partir de 2 999 euros, tandis que la version M5 Ultra débute à 6 599 euros.

Les machines sont disponibles dès aujourd’hui auprès d’Apple et de ses revendeurs agréés. La configuration du Mac Studio M5 Ultra équipée de 512 Go de mémoire unifiée arrivera plus tard, avec des premières livraisons prévues pour la fin du mois d’octobre.

Cette nouvelle génération montre surtout comment Apple redéfinit progressivement ses ordinateurs de bureau autour de l’IA locale. Le Mac mini conserve une approche accessible et compacte, tandis que le Mac Studio pousse l’intégration jusqu’à proposer une quantité de mémoire habituellement associée à des stations de travail beaucoup plus spécialisées.

Le plus intéressant n’est finalement pas qu’un Mac Studio puisse accueillir 512 Go de mémoire, mais ce qu’Apple veut en faire : avec les accélérateurs neuronaux, Thunderbolt 5 et le clustering RDMA, le Mac de bureau commence à dépasser son rôle traditionnel de machine créative pour devenir une véritable plateforme de calcul IA locale.