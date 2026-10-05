Apple préparerait une évolution particulièrement attendue pour son prochain MacBook Pro haut de gamme : une réduction importante du poids. Attendu dès novembre, le nouveau modèle devrait également inaugurer une dalle OLED tactile et reprendre certains éléments de design de l’iPhone 18 Pro Max, notamment la Dynamic Island.

Publicité

Selon Mark Gurman, Apple aurait entièrement repensé l’intérieur de la machine afin de réduire la taille de certains composants et de revoir leur disposition. L’objectif serait clair : rendre le MacBook Pro nettement plus facile à transporter au quotidien.

Un MacBook Pro 16 pouces enfin plus facile à transporter

Dans sa newsletter Power On, Mark Gurman affirme que les prochains MacBook Pro OLED seront significativement plus légers que les modèles actuels.

Apple aurait notamment miniaturisé certains composants et réorganisé l’architecture interne de l’ordinateur. Cette évolution devrait permettre de réduire le poids sans nécessairement remettre en cause le positionnement haut de gamme du MacBook Pro.

Publicité

Les machines seraient déjà en phase de test avec macOS 27.2 et pourraient être commercialisées dès le mois prochain. Cette information rejoint les précédentes rumeurs faisant état d’une production anticipée des premières dalles OLED destinées au MacBook.

Un écart énorme avec le MacBook Air

Le poids est depuis longtemps l’un des principaux compromis du MacBook Pro 16 pouces. Le modèle actuel atteint environ 2,2 kg, tandis que le MacBook Air 15 pouces pèse environ 1,5 kg. L’écart approche donc les 700 grammes. Pour une machine transportée quotidiennement dans un sac, cette différence devient rapidement perceptible.

Une réduction significative du poids pourrait ainsi permettre au MacBook Pro de se rapprocher de l’expérience du MacBook Air, tout en conservant ses performances et ses fonctionnalités professionnelles.

L’OLED pourrait aussi contribuer à réduire l’encombrement

Le changement d’écran pourrait également jouer un rôle dans cette nouvelle architecture. Les MacBook Pro actuels utilisent une dalle mini-LED, basée sur un écran LCD nécessitant un système de rétroéclairage composé de milliers de petites LED.

Une dalle OLED fonctionne différemment : chaque pixel produit directement sa propre lumière, ce qui élimine le besoin d’un rétroéclairage séparé.

Publicité

Apple utilise déjà une technologie OLED tandem sur l’iPad Pro. Cette architecture superpose deux couches OLED afin d’obtenir davantage de luminosité et une meilleure durabilité. L’iPad Pro équipé de cette technologie mesure seulement 5,1 mm d’épaisseur.

Si Apple reprend une technologie comparable sur le MacBook Pro, la nouvelle dalle pourrait contribuer à libérer de l’espace et à réduire légèrement le poids. Mais Gurman attribue surtout le gain attendu à la réorganisation des composants internes.

Apple rattraperait finalement les PC OLED

Le marché Windows n’a pas attendu Apple pour proposer des ordinateurs portables OLED relativement légers. Le Galaxy Book 6 Pro de 16 pouces, par exemple, associe une dalle AMOLED tactile à un poids annoncé de 1,59 kg. Le Dell XPS 14 équipé d’un écran OLED démarre quant à lui autour de 1,36 kg.

Apple ne serait donc pas nécessairement en train de prendre une avance spectaculaire sur ses concurrents. En revanche, rapprocher le MacBook Pro de ces niveaux de poids tout en conservant ses performances pourrait supprimer l’un des arguments en faveur des PC Windows haut de gamme.

Et avec l’arrivée annoncée d’un écran tactile, Apple pourrait également s’attaquer à une autre différence historique entre les deux univers.

Publicité

À qui profitera vraiment ce nouveau MacBook Pro ?

La principale cible pourrait être constituée des utilisateurs qui souhaitent les performances d’un MacBook Pro, mais qui ont choisi un MacBook Air pour des raisons de mobilité. Aujourd’hui, passer au MacBook Pro 16 pouces implique d’accepter un poids nettement supérieur. Si Apple parvient à rapprocher son ordinateur professionnel du poids du MacBook Air 15 pouces, ce compromis deviendrait beaucoup moins important.

Pour les professionnels qui transportent quotidiennement leur ordinateur, le bénéfice pourrait être plus concret que celui d’une nouvelle dalle OLED ou d’un écran tactile.

Le MacBook Pro pourrait enfin devenir un véritable ordinateur nomade

L’OLED et le tactile constituent sans doute les nouveautés les plus visibles du prochain MacBook Pro. Mais la baisse du poids pourrait finalement être l’évolution la plus importante au quotidien.

Le MacBook Pro 16 pouces a longtemps été une excellente machine de travail, mais un ordinateur relativement contraignant à transporter. Si Apple parvient à réduire significativement son poids sans sacrifier l’autonomie ou les performances, le modèle pourrait enfin combiner la puissance d’un MacBook Pro avec une mobilité beaucoup plus proche de celle d’un MacBook Air.

Il faudra toutefois attendre les caractéristiques officielles pour savoir jusqu’où Apple est réellement allé. Pour l’instant, l’objectif le plus intéressant serait simple : faire passer le MacBook Pro 16 pouces sous la barre des 2 kg.